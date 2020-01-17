При отите закапывать малышу ухо водкой нельзя, а вот водочный компресс поможет унять боль

Здоровье и медицина

У малыша насморк. День-два, а затем ребенок плачет и пальчиком показывает на ухо — оно болит. Отит! Почему заболевание чаще возникает именно у маленьких детей?

— У малышей короткая слуховая (евстахиева) труба, которая расположена практически горизонтально, — объясняет старший научный сотрудник отдела ЛОР-патологии детского возраста Института отоларингологии имени А. И. Коломийченко НАМН Украины кандидат медицинских наук Борис Миронюк. — Такие анатомические особенности приводят к тому, что заболевания носоглотки часто заканчиваются отитом. С возрастом, когда лицевой скелет растет и его строение изменяется, дети болеют реже.

— Какие ошибки допускают родители, когда лечат насморк у ребенка?

— Врач рекомендует прочищать нос, чтобы ребенок свободно дышал. А родители вместо капель используют спреи. Да, это удобнее. Но, во-первых, невозможно точно рассчитать дозировку. А во-вторых, под влиянием спрея слизь из носа активнее поступает в слуховую трубу — и может возникнуть отит. Нередко ухо воспаляется из-за действий мамы, которая пытается освободить нос малыша от выделений с помощью маленькой клизмы. Чтобы откачать слизь, надо нажать на клизму, создав вакуум, и ввести ее в полость носа, а потом отпустить — слизь войдет в резиновую грушу. А мамы нередко нажимают, когда заводят в нос — и тем самым вдувают выделения в ухо, вызывая там воспаление.

— А ошибки в лечении отита?

— Иногда родители пытаются закапать ухо… водкой. Но 40-градусный напиток может привести к ожогу кожи слухового прохода. Раньше также нередко ухо закапывали одеколоном, считая его средством скорой помощи, но это неправильно. А вот трехпроцентный борный спирт или камфорную мазь при отите использовать хорошо. Но важно следить, чтобы при любом лечении ребенок хорошо дышал носом.

— Вы не запрещаете «бабушкины» рецепты, например, согревающие спиртовые компрессы?

— Они действуют, в общем, положительно. Но, во-первых, спирт для компресса нужно наполовину развести водой или взять обычную водку. А во-вторых, важно правильно сделать компресс. Если под рукой нет вощеной бумаги, можно использовать пергамент для выпечки. Сделать компресс несложно. Кусок марли, сложенной в несколько слоев, прорезать посередине (чтобы в разрез входила ушная раковина), намочить в водке, отжать и приложить. Сверху — пергамент, и замотать бинтом.

— Могут ли частые отиты привести к тугоухости?

— Бывает. Если ребенок перенес три секреторных отита за полгода — это грозный сигнал. При этом заболевании в среднем ухе скапливается и застаивается жидкость. Она вырабатывается слизистой, но из-за нарушения проходимости евстахиевой трубы (например, когда увеличены аденоиды) не может нормально выйти. Воспаление ушло, а жидкость осталась, снижая слух. Пока лечим — слух улучшается, перестали лечить — и спустя месяц снова отит. В конечном итоге барабанная перепонка из-за серозной жидкости может перестать вибрировать. Ребенку нужно проводить шунтирование, чтобы сгустившаяся вязкая жидкость не стала, как клей, и слух не ухудшился.

— Что приводит к потере слуха?

— Иногда врачи для лечения воспаления назначают антибиотики (например, гентамицин), обладающие ототоксическим действием. У ребенка развивается ототоксикоз, и постепенно он начинает плохо слышать. Также на слух влияют генетические проблемы, кислородное голодание (гипоксия) плода, асфиксия новорожденного. Опасны инфекции. Например, после перенесенного эпидемического паротита (известного в народе как свинка) дети, причем чаще мальчики, теряют слух, преимущественно с одной стороны. Немало случаев, когда осложнение на ухо дает грипп. Впрочем, любая инфекция может привести к токсическому влиянию на волосковые клетки.

— Что делать родителям, если малыш по какой-то причине перестал слышать?

— Как можно раньше показать ребенка специалистам. Малыша обследуют (сделают тимпанограмму, показывающую подвижность барабанной перепонки и слуховых косточек, снимут аудиограмму, определяющую степень потери слуха, проведут другие исследования). Если диагноз сенсоневральная глухота подтвердится, скорее всего, предложат операцию, которая называется кохлеарная имплантация. Имплант — это электронный прибор, состоящий из двух частей: внутренней и внешней. С его помощью малыш может слышать звуки.

— В институте есть очередь на эту операцию?

— Приходится ждать максимум месяц-два. Если малышу установлен диагноз сенсоневральная глухота, то родителям сначала надо оформить ему инвалидность. Ребенок должен попробовать поносить слуховой аппарат, позаниматься с сурдопедагогом. Но, в принципе, можно сделать операцию сразу. Проблем с имплантами, которые закупаются в рамках государственной программы, сейчас нет. В прошлом году было выделено 500 электронных протезов, на этот год тоже запланировано достаточное количество.

— Почему операцию нужно проводить как можно раньше?

— Чтобы у малыша сформировались правильные речевые навыки и он вместе со сверстниками пошел в детский сад, а в шесть лет в школу. Мне пришлось ставить импланты даже грудничкам: самому младшему пациенту было около восьми месяцев. Как-то один профессор объяснял родителям, что чувствует глухой ребенок, к которому вернулся слух: «Представьте, что вам закроют уши, привезут и поставят посреди Пекина. А когда откроют уши — вы должны понять, что вокруг говорят». Так и ребенок, страдающий сенсоневральной глухотой: чем раньше начнет слышать, тем быстрее будет развиваться речь. А старшим детям иногда требуется три, а то и пять лет, чтобы наверстать упущенное.

Дети на то, что начинают слышать, реагируют очень эмоционально. Малыш удивленно начинает искать источник звука. Самый трогательный момент, когда он понимает, что слышит голос мамы.

Симптомы секреторного отита Шум в одной из ушных раковин.

Понижение слуха, особенно при наклоне головы.

Ощущение болезненности и заложенности одного или обоих ушей.

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