Раскрыта тайна загадочного сооружения времен Киевской Руси рядом с Софийским собором

В прошлом году на территории Национального заповедника «София Киевская» рабочие прокладывали электрический кабель и в 27 метрах от главного входа в Софийский собор наткнулись на древние каменные фундаменты. Работы были приостановлены, чтобы археологи могли исследовать редчайшую находку. Тут следует сказать, что в различные периоды существования Киевской Руси плинфа (кирпичи) имела свои характерные особенности. По ним ученые сразу установили, когда примерно было построено это сооружение: в конце XII — начале XIII столетия. Однако в прошлом году разобраться, что оно из себя представляло не удалось, поскольку до наступления холодов ученые успели тогда раскрыть лишь небольшой участок древних фундаментов. В летописях или иных исторических источниках это сооружение ни разу не упоминается. Летом нынешнего года раскопки возобновились, и вот теперь археологи уверены, что им удалось раскрыть тайну древнего строения.

«Плинфа с надписью „ДЪ“, вероятно, является сокращением имени князя, построившего часовню»

— Мы раскопали большую площадь станинных фундаментов, благодаря этому можем однозначно сказать, что на них стояла часовня. Причем необычная — у нее была только одна стена, — говорит руководитель археологических раскопок кандидат исторических наук Тимур Бобровский. — Единственная стена часовни была обращена в сторону Софийского собора и имела характерный для церковной архитектуры полукруглый выступ (он называется апсида), в котором размещался алтарь. Остальная часть часовни не имела стен. Вместо них по углам соорудили четыре толстых круглых столба из плинфы (особых кирпичей). На эти столбы опирался купол, а сама постройка имела вид своеобразного кивория (накрытия над церковным престолом. — Авт.).

— Есть другие часовни времен Киевской Руси такой же необычной архитектуры?

— Если такие часовни и были, то науке о них до сих пор ничего не известно. Возможно, это архитектурное решение русичи позаимствовали у византийских зодчих.

— Удалось выяснить, кто построил здесь часовню?

— Думаю, мы нашли ответ на этот вопрос. Еще в ходе раскопок прошлого года по особенностям фундамента и плинфы мы определили, что ее строили либо мастера из Чернигова, либо из Смоленска. Ведь мы нашли плинфы с характерными для этих мастеров клеймами — буквами кириллического алфавита, двузубцами, пятиконечными звездами. Сейчас склоняемся к тому, что это были смоленские мастера. Основания для этого дала находка плинфы с надписью «ДЪ», которую можно трактовать как сокращенное слово «Давидъ». В конце XII столетия Смоленским князем был Давид Ростиславович. Именно этим периодом мы датируем строительство необычной часовни. Давид Ростиславович лишь один раз приезжал в Киев (в 1195 году) для встречи с великим князем Киевским Рюриком Ростиславовичем. Они подписали соглашение о мире и порядке наследования престолов в пределах Руси. Скорее всего, в честь этого и была построена мемориальная часовня мастерами, которые прибыли в Киев вместе с Давидом Ростиславовичем либо были затем присланы им. Чтобы обозначить свою принадлежность к этому князю строители выбили на некоторых плинфах «ДЪ». Также не исключено, что построенная ими здесь часовня имела два этажа.

Плинфа с надписью «ДЪ» помогла понять некоторые тайны уникальной часовни

Интересно, что фундаменты часовни они не скрепили раствором — заложили фундаментный ров камнями и засыпали грунтом. Дали фундаменту устояться и приступили к возведению стен. Плинфу изготавливали на месте. Скрепляли ее цемяночным раствором, в который клали кирпичную либо керамическую крошку. Сохранилось пять рядов плинфы. Это редкий случай, ведь, как правило, от строений того периода сохранились лишь фундаменты.

Я не удивлюсь, если окажется, что эта часовня являлась частью архитектурного ансамбля из нескольких строений. Дело в том, что два года назад в ходе прокладки коммуникаций на территории Национального заповедника «София Киевская» неподалеку от места нынешних раскопок находили участки плинфяной кладки этого же периода — конца XII века.

Следует сказать, что в княжеские времена Киев был городом преимущественно деревянным — из плинфы и камня строили только особо важные здания, прежде всего церкви. Так что остатки часовни, которые мы сейчас исследуем, — это очень редкая и ценная находка. До этого фундаменты каменного строения княжеских времен в Киеве находили 16 лет назад — остатки церкви на улице Юрковской на Подоле.

Тимур Бобровский: «Часовня, построенная здесь в конце XII столетия, простояла примерно 100—150 лет»

— Как долго существовала часовня возле Софийского собора?

— Примерно 100—150 лет. Мы это знаем, потому что в слоях грунта XIV века нашли следы ее разрушения — плинфу, упавшую с рухнувших сводов и стен. А еще через лет 300 — в XVII столетии — часовню окончательно разобрали, местность засыпали суглинком и сделали ровную площадку. В том же столетии здесь заложили кирпичный фундамент и возвели на нем деревянное здание. Нам пока не ясно, что оно из себя представляло — дом митрополита, келью для монахов или хозяйственную постройку. Но мы считаем, что, вероятнее всего, оно сгорело во время пожара 1697 года, в котором погибли все деревянные постройки Софийского монастыря. В первой четверти XVIII века здесь возвели еще какую-то постройку. Но и она не сохранилась до наших дней.

«В ходе раскопок обнаружили более двух тысяч фрагментов фресок, некогда украшавших стены Софии Киевской»

— Что заслуживающее внимания, кроме плинфы с надписью «ДЪ», удалось найти в ходе раскопок?

— Таких находок много. В центральной части раскопа мы обнаружили следы глубокого котлована, который являлся подвалом какой-то деревянной постройки — жилой либо хозяйственной. Причем она находилась там до постройки часовни. Котлован интересен прежде всего тем, что в нем мы нашли более двух тысяч фрагментов фресок Софийского собора.

— Как они там могли оказаться?

— Можно предположить, что в Софийском соборе проводили ремонт, в ходе которого вынесли разрушившиеся по каким-то причинам фрески. Сбрасывали их в котлован, где они пролежали до наших дней.

— Вы пытались собрать эти фрагменты в целостные композиции?

— Мы постараемся это сделать, по крайней мере, сортировку фресок уже начали.

Из остальных находок также отмечу печать византийского чиновника, аналогов которой науке не известно. На печати размещен текст, из которого следует, что ее владельца звали Василий и что вначале он служил на должности ойкистика — занимался учетом принадлежавших императору земель, с которых либо вообще не брались подати (на них размещались церкви и монастыри), либо их пользователи имели льготы по налогообложению. А затем этого чиновника назначили на должность вестиария — заведовать императорской казной. Вероятно, из нее выделялись некоторые суммы для Киевского митрополита, ведь его назначал Вселенский Патриарх в Константинополе.

Интересно, что задолго до возведения часовни, во второй половине XI века, здесь была обустроена площадка из обожженной глины, поверх которой насыпали измельченный пирофиллитовый сланец (овручский шифер). Не исключено, что на этой площадке обрабатывали пирофиллитовый сланец для нужд Софийского собора, в котором пол и парапеты сделаны из этого камня.

Найденная на месте раскопок древняя печать византийского чиновника

— После завершения раскопок фундаменты часовни законсервируете?

— Конечно. Они расположены близко от поверхности — на глубине всего лишь 35—40 сантиметров. А это зона промерзания грунта. Значит, очень важно изолировать древние руины от проникновения влаги и выполнить теплоизоляцию. Иначе влага зимой может проникать к фундаментам, превращаться в лед и тем самым разрушать остатки часовни. Кстати, прежде фундаменты сооружений времен Киевской Руси на столь малой глубине не находили.

— Следующим летом продолжите раскопки?

— Надеемся. Но этот вопрос пока остается открытым.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о другой сенсационной находке археологов: в Киеве обнаружено поселение, которому три тысячи лет.

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