На территории Софии Киевской нашли древнюю печать чиновника византийского императора (фото)

Наука и технологии

В четверг, 19 сентября, в Национальном заповеднике «София Киевская» открылась выставка археологических находок сделанных на его территории во время полевого сезона нынешнего года. Самый ценный из артефактов, свинцовую печать конца XI начала XII веков, ученые обнаружили пару недель назад в 27 метрах от Софийского собора. Печать уже отчистили, так что стало возможным прочитать надписи на ее поверхности. Из текста следует, что печать принадлежала вестиарию Василию. Вестиарий — это чиновник византийского императора, который отвечал за гардероб и особую казну сюзерена. Ранее на территории Софии Киевской археологи нашли остатки строения времен Киевской Руси.

— Печать наверняка была прикреплена к грамоте чиновника, которую он направил в Киевскую Русь, — говорит археолог Владимир Савицкий. — Эту печать обнаружили на месте раскопок чрезвычайно редкого и ценного объекта — остатков каменного здания, которое, по нашим оценкам, было возведено в конце XII начале XIII веков. О его существовании ученые даже не догадывалось, ведь сведений о постройке нет ни в одном из дошедших до наших дней исторических источников.

Обнаружили руины случайно: строители прокладывали кабели, а мы вели археологический надзор за их работами. Напротив собора они наткнулись на что-то каменное. Это оказались остатки древнего здания. Находка, без преувеличений, национального значения, ведь Киев в княжеские времена был преимущественно деревянным. Так что обнаружение пусть даже фундамента и части стен каменного строения той эпохи — бесценный подарок Фортуны. Далеко не каждому археологу посчастливилось участвовать в исследований такого рода древнего объекта.

Пока что мы раскопали лишь небольшую часть каменного строения, поэтому не можем сказать, что оно из себя представляло и для чего использовалось. Но все же уже ясно: ничего подобного прежде археологи не находили — здание уникальное. Каким-то образом оно связано с Софийским собором.

Любопытно, что на некоторых плинфах (кирпичах), из которых было построено это здание, есть печати изготовивших их мастеров — княжеский знак двузуб, буквы кириллического алфавита, пятиконечная звезда.

Следует сказать, что рядом мы обнаружили более ранний культурный слой — конца XI начала XII века. В нем и нашли свинцовую печать вестиария. В этом слое обнаружили также большое количество фрагментов фресок из Софийского собора. Вероятно, при ремонте храма или по иным причинам часть фресок осыпалась. Их вынесли из собора и сложили неподалеку от него. Мы уже собрали пять ящиков фрагментов фресок. И это еще далеко не все. Раскопки продолжаются. Затем реставраторы смогут сложить из фрагментов ранее неизвестные фресковые композиции XI века. Напомню, что значительная часть фресковой живописи в Софийском соборе сохранилась.

Мы также нашли смальту и заготовки для ее изготовления. Из смальты на стенах выкладывали мозаики, которые можно увидеть на стенах собора. Делали смальту из стекла с использованием различных натуральных красителей.

Но и это еще не все. В ходе раскопок мы нашли еще и обломки строительных материалов, из которых были сделаны перекрытия галерей Софийского собора.

— Как они там оказались?

— Во времена гетмана Ивана Мазепы (конец XVII начало XVIII века) Софийский собор частично перестроили: убрали перекрытия галереи и надстроили второй этаж. При демонтаже старинных перекрытий образовался строительный мусор — плинфа, голосники (вмонтированные в стены керамические сосуды), фрагменты фресок…

Кстати, есть основания полагать, что во времена гетмана Мазепы остатки здания конца XII начала XIII века, раскопки которого мы сейчас ведем, частично находились на поверхности. Ведь мы нашли возле них крохотную серебряную монету царя Петра І, который был современником славного гетмана. Монетка по форме напоминает рыбью чешуйку. Эту находку можно назвать второй по ценности после свинцовой печати вестиария Василия.

К слову, к тому же периоду, что и печать, относится найденное нами небольшое, но увесистое изделие из свинца с отверстием посередине. Оно могло быть частью оружия ближнего боя — кистеня. Одну или несколько таких свинчаток нанизывали на шнур или надевали на рукоятку и получался кистень. В драке или в бою таким оружием наносили удары по голове, лицу, другим частям тела.

— Знаю, что на территории Софии Киевской ведутся ремонтные работы возле южных ворот. Есть какие-либо находки?

— Да, обнаружены предметы различных эпох: как княжеских времен, так и XVII, XVIII веков. Часть из них мы представили на этой выставке: керамическую кружку, казацкие люльки, инструменты… Выставка приурочена к Х Международной научно-практической конференции «Софійські читання», открывшейся 19 сентября.

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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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