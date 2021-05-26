«Якщо у хворого на COVID-19 виявили кон’юнктивіт, то хворітиме він важче», — лікар-офтальмолог

Пух тополі переносить пилок квітучих рослин. Багато людей чхають, труть руками та чухають повіки — очі червоніють, сльозяться. Кон'юнктивіт! Чим відрізняється алергічне запалення від вірусного або бактеріального? Які захворювання може запідозрити офтальмолог по очах? Як упоратися із синдромом сухого ока? На ці та інші запитання наших читачів під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповіла лікар-офтальмолог вищої категорії, професор кафедри офтальмології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця доктор медичних наук Оксана Вітовська.

«Гормональні капли при тривалому застосуванні можуть спровокувати втрату зору»

— Вітаю, Оксано Петрівно! Телефонує Ольга з Тернопільської області. Зазвичай наприкінці весни у мене закладає ніс, сльозяться і сверблять очі. Раніше я грішила на легку застуду, але виявилося — це алергія. Як розпізнати алергічний кон'юнктивіт?

— Він часто чітко пов'язаний з сезонністю. Турбують свербіж, почервоніння очей, виражений набряк повік і сльозотеча. Людина постійно тре руками мокрі від сліз очі. Вранці вони можуть трохи закисати. Як правило, кон'юнктивіт поєднується з алергічним нежитем (ринокон'юнктивіт).

— А яке лікування?

— Мінімізувати контакт з алергеном. Щоб зменшити його потрапляння на слизову оболонку очей, можна носити захисні окуляри. Повернувшись додому, слід прийняти душ — це видалить з волосся і шкіри пилок, промити очі водою або закапати краплі-сльозозамінники. Ефективні спеціальні краплі. Одні, накопичуючись на слизовій, діють на тучні клітини, інші (препарати комбінованої дії) ще й зменшують вироблення гістаміну, дають швидкий ефект.

— В аптеці порадили кортикостероїди…

— Хоча ці препарати швидко допомагають, але використовувати їх — як стріляти з гармати по горобцях. Тривале застосування кортикостероїдів може спровокувати серйозне ускладнення — стероїдну глаукому, що загрожує невиліковною сліпотою, викликає ранній розвиток катаракти, виразки рогівки.

— Олена, киянка. Коли починалася епідемія COVID-19, лікарі попереджали, що коронавірус може потрапити в організм через слизову оболонку очей. Це підтвердилося?

— Так, хоча трапляється не так часто, як стверджували спочатку китайські лікарі, котрі припускали, що до 20 відсотків інфікувань відбувається через кон'юнктиву. Виявилося, що таких заражень — до трьох відсотків. Але вже доведено: якщо у хворого на COVID-19 є кон'юнктивіт, то хворітиме він важче.

У холодну пору року частіше зустрічаються аденовірусні кон'юнктивіти. Зазвичай запалення починається на одному оці, а за кілька днів переходить на інше. Слизова при цьому яскраво-червона, виникає сльозотеча, з'являються невеликі виділення. Вірусний кон'юнктивіт, як правило, триває до двох тижнів, у важких випадках — довше. Тоді у пацієнта можуть з'являтися точкові помутніння на рогівці (монетовидні), що загрожують зниженням зору.

Лікування — симптоматичне: промивати очі краплями «штучна сльоза» і робити холодні примочки. Якщо приєднується бактеріальна інфекція, лікар призначить антибіотики. Більше про кон'юнктивіт та інші проблеми із зором можна прочитати на моїй сторінці «Професор Вітовська» в телеграм-каналі.

— Турбує Людмила з міста Пирятин Полтавської області. Як проявляється бактеріальний кон'юнктивіт? Чому він виникає?

— Бактерії часто вражають одне око. Виділення рясні: очі запливають гнійним слизом жовто-білого кольору. Багато мікроорганізмів мирно живуть на слизовій кон'юнктиви і не викликають запалення. Але активуються при зниженні місцевого імунітету. Наприклад, при хронічному запаленні краю повік — блефариті або сухому оці — порушується концентрація захисних клітин (імуноглобулінів та інших), котрі протистоять мікробам. А де тонко, там і рветься: виникають кон'юнктивіт, кератит, виразка рогівки.

Що призводить до запалення слизової кон'юнктиви Алергени.

Віруси.

Бактерії.

«Діабетику слід стабілізувати рівень цукру в крові і регулярно перевіряти очне дно»

— Пряма лінія? Іван з міста Костопіль Рівненської області. Першим, хто запідозрив у мами діабет, був офтальмолог, до якого вона прийшла виписати рецепт на окуляри. Що можна побачити по очах?

— Зміни з боку судин: крововиливи, локальні пропотівання рідини навколо судин сітківки (ексудати). Ми направляємо пацієнта до ендокринолога, і діагноз практично завжди підтверджується. На нещодавній нараді в Міністерстві охорони здоров'я України за участю експертів ВООЗ та за підтримки посольства Данії прозвучали страшні цифри: кожен другий випадок діабетичного ураження ока не діагностовано.

Якщо діабетичну ретинопатію не лікувати і не контролювати діабет, людина може осліпнути. Зміни на сітківці з'являються, коли пациєнт як мінімум десять років хворіє на діабет другого типу. Його, на жаль, часто виявляють пізно, на відміну від першого типу, при якому яскраві симптоми змушують звернутися до лікаря.

— Як часто мамі слід перевіряти зір?

— Оскільки ураження сітківки вже помітні, то, думаю, кожні щопівроку. Коли є набряк сітківки в центральній зоні, то частіше — буває, і щомісяця. Позачерговий огляд потрібен вагітним, а також тим діабетикам, хто перейшов із таблеток, що знижують цукор у крові, на інсулін. Іноді швидке зниження цукру може «підштовхнути» розвиток діабетичної ретинопатії.

— Людмила, киянка. Хворію діабетом більше 20 років, і зір поступово знижується. Прочитала, що можуть допомогти уколи в око. Що це за лікування?

— Воно необхідне тим, хто страждає на важку форму діабетичної ретинопатії. Якщо в око ввести речовину, що усуне набряк (так званий анти-vegf препарат), то розростання непотрібних судин заблокується. Мозок ними намагається захиститися від ішемії, коли сітківці не вистачає кисню і організм волає: «SOS! Я задихаюся!» Але нові судини починають кровоточити, пропускати плазму, яка при попаданні в сітківку діє згубно.

— Вас турбує Тамара з Умані Черкаської області. Офтальмолог сказав, що у мене, ймовірно, підвищений тиск. Як можна розпізнати гіпертонію?

— Судини очного дна стають звивистими. У місцях перехрещення артерії та вени по силі вдавлювання артеріальної судини у венозну можна визначити ступінь гіпертонічної хвороби. Якщо гіпертонія виникла недавно, то корекція іноді призводить до зменшення або зникнення симптомів. Але вони часто залишаються у тих, хто страждає підвищеним тиском багато років, навіть якщо він нормалізувався.

— Які ще захворювання можна побачити по очах?

— Буває, приходить молодий пацієнт зі скаргами на біль при переведенні погляду, погіршення зору або появу плями. На огляді бачимо нормальний зоровий нерв. Швидше за все, запалення сталося в тій його частині, яка розташована за оком (ретробульбарний неврит). Це часто буває першим симптомом розсіяного склерозу. Направляємо пацієнта до невролога, і в 80 відсотках випадків діагноз підтверджується.

Також задовго до проявів можна запідозрити ревматоїдні захворювання. Наприклад, якщо людина страждає рецидивом увеїту — запалення всередині ока, — то за п'ять-сім років у неї з великою ймовірністю проявиться аутоімунне захворювання суглобів — ревматоїдний артрит.

Які хвороби можна побачити по очах Цукровий діабет.

Гіпертонічну хворобу.

Ревматоїдну патологію.

Неврологічні порушення, зокрема розсіяний склероз.

«Здолати синдром сухого ока допоможуть краплі-сльозозамінники і зволожувач повітря»

— «ФАКТИ»? Вероніка з міста Бровари. У мене з молодості в куточках очей накопичуються лусочки, які після вмивання щезають. Що це таке?

— За описом схоже на хронічний блефарит — запалення краю повік. Це порушення функції залоз (мейбомієвих), які продукують жировий секрет у сльозу. Іноді причина появи сухих лусочок криється в хронічному кон'юнктивіті.

Для вас дуже важлива гігієна повік. Засоби по догляду за шкірою повік і очима слід використовувати вранці після вмивання, потім закапати краплі-сльозозамінники (хронічний блефарит завжди супроводжується сухістю очей). У важких випадках лікар призначить мазі для обробки повік.

Добре діє на залози масаж повік. Можна спробувати його робити, переглянувши ролик в Інтернеті, але ліпше пройти два рази в рік три-п'ять процедур у фахівця. При важкій формі корисні препарати, що містять омега-3 ненасичені жирні кислоти. Доведено, що вони зменшують симптоми і покращують стан залоз.

— Телефонує Юлія з Херсона. Мене, як і багатьох людей, котрі постійно сидять за комп'ютером, турбує сухість очей. Як з цим упоратися?

— Комп'ютерний синдром і синдром сухих очей відрізняються. У першому випадку виникає астенопія — головний біль при читанні, дискомфорт, біль в очах через напруження зору (це загрожує в подальшому розвитком короткозорості та інших проблем). Також виникає сухість очей, порушення постави, спазми м'язів руки.

А синдром сухого ока пов'язаний з екологією, ненормованою роботою (часто в невідповідних умовах), сухим повітрям через роботу кондиціонеру. Просиджуючи годинами за комп'ютером, люди зрідка моргають, і слізна плівка випаровується. Ускладнюють ситуацію препарати, котрі людина прйимає при хворобах серця і судин, а також очні краплі з консервантами. Шкодить очам куріння в приміщенні, ревматологічні захворювання, цукровий діабет.

Для лікування сухого ока важливо нормалізувати гормональний фон, зволожувати в приміщенні повітря, частіше робити перерви в роботі. Навіть якщо посидіти пару хвилин із заплющеними очима, слізна плівка почне відновлюватися. В обід корисно пройтися, у вихідні побільше гуляти на свіжому повітрі. Допоможуть і препарати-сльозозаамінники («штучна сльоза»), що містять гіалуронову кислоту. Бажано, щоб краплі були без консервантів. У важкому стані призначаємо препарати, що містять нову молекулу циклоспорин. Це запобігає виразці рогівки, зниженню зору.

Причини синдрому сухого ока

Постійне зорове напуження.

Нечасте моргання.

Пересушене повітря.

Погана екологія.

Деякі препарати.

Куріння.

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Фото Оксани ЛЕВЧУК, «ФАКТИ»

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