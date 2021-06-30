Як впоратися з наслідками COVID-19 і чому в спеку небажано використовувати антибактеріальне мило: відповідає імунолог

імунолог, доцент кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика кандидат медичних наук Олег Назар. Влітку годиться більше гуляти на свіжому повітрі, засмагати, плавати. Щоб оздоровитися, зміцнити імунітет. Але організм раз у раз вередує: виникає застуда, дошкуляє алергія , не кажучи вже про занепад сил, і не тільки у тих, хто важко переніс COVID-19. Як впоратися з наслідками інфекції? З чого починати загартовування? Які продукти корисні для імунітету? На ці та інші запитання наших читачів під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповів

«У спеку небажано користуватися яскраво-червоною косметикою та антибактеріальним милом»

— Вітаю, Олеже Володимировичу! Турбує Таїсія з Києва. Я перехворіла на COVID-19 ще восени. Тепер начальство на роботі планує щепити всіх співробітників. Чи не зашкодить мені вакцинація?

— Вакцини від коронавірусу з'явилися недавно, і якими будуть віддалені наслідки щеплень, не знає ніхто. Будь-яка вакцина може спровокувати аутоімунні або алергічні реакції, чи посилити наявні, але довести це практично неможливо. Коронавірус сам по собі викликає аутоімунні процеси, які проявляються ураженням судинної стінки та тромбоцитів (тромбоваскуліт).

— Мені потрібно вакцинуватися двічі?

— Можливо, досить одного разу. У того, хто перехворів, певний час мають триматися антитіла. Але як довго, поки не знає ніхто. В імунології є правило: при високих специфічних антитілах (наприклад, до того ж коронавірусу) вакцину не вводимо. Слід витримати паузу два-три місяці і здати повторний аналіз. Рівень знизився — значить, час робити процедуру. Вакцина стимулює імунну пам'ять і синтез нових антитіл.

— Марія з міста Пирятин Полтавської області. У жовтні перехворіла на щось схоже на ГРВІ. Через місяць здала аналіз на імуноглобулін G — результат негативний. Але сімейний лікар припустила, що це могла бути і коронавірусна інфекція. Чому ж не виявилося антитіл?

— Відразу скажу, що в перші три-чотири дні захворювання краще визначати генетичний матеріал вірусу по ПЛР (мазок із носа або горла). Антитіла організм виробляє на проникнення вірусу. Вони відсотків на 80 специфічні: тобто антитіла до коронавірусу вказують, що була зустріч саме з цим збудником. Але у вас симптоми міг викликати будь-який респіраторний вірус. Також можливо, що ви заразилися і коронавірусом, але організм не виробив антитіла, а задіяв лише клітинну ланку імунітету — Т-клітини.

— Олена з Харкова. З чоловіком навесні перехворіли на коронавірусну інфекцію. Тепер намагаємося повернутися до звичного життя, але не дуже вдається. Як впоратися з постковідною слабкістю?

— Вірус пригнічує роботу ендокринної системи: гормони «танцюють». Щоб нормалізувати судинний тонус, підвищити активність кори надниркових залоз, яка продукує гормони, бажано приймати препарати-адаптогени: елеутерокок, женьшень, левзею.

До обіду краще не планувати емоційні навантаження, а поступово входити в робочий ритм, адже після 14 години знижується концентрація уваги. Добре висипатися, і для цього лягати до опівночі — бажано не пізніше 23 години. Правильно харчуватися, дотримуючись збалансованого за білками, жирами та вуглеводами раціону. Зараз не час для жорстких дієт. Не нервувати, уникати тривалого перебування на сонці.

— Олег з Ірпеня Київської області. Прочитав, що якщо довго перебувати на сонці, то імунітет слабшає. Як же тоді засмагати?

— Надмірне перебування на сонці небезпечно. По-перше, знижується активність імунітету, переважно клітинного (противірусний захист), а розвиток вірусної інфекції посилюється. По-друге, виникають алергічні реакції — фотодерматит або сонячна кропив'янка. Особливо ризикують ті, хто приймає певні медикаменти (таблетки, що знижують цукор, протизаплідні засоби, сечогінні препарати, антибіотики тетрациклінового ряду).

У спеку з обережністю потрібно користуватися косметикою яскраво-червоного кольору, а також милом і дезодорантом з антибактеріальними домішками, які не дружать зі шкірою. Але сонячні промені дуже корисні в безпечний час — ранковий і після 16−17 годин вечора. Також завдяки сонцю добре зникають прояви бактеріальної інфекції: фурункули, гнійні ранки.

Що послаблює імунну систему Вірусні інфекції.

Хронічні вогнища інфекції.

Надмірне перебування на сонці.

Стреси.

Жорсткі дієти.

«Всі вітаміни потрібно вживати пополудні після їди»

— «ФАКТИ»? Вас турбує Євгенія з Дніпра. Співробітники самі собі призначають омега-3, вітаміни D і С, цинк, селен. Моя сестра три місяці п'є вітамін D по 5000 міжнародних одиниць. Це не зашкодить?

— Підібрати правильне дозування вітамінів і мікроелементів — завдання лікаря. Причому спеціаліст попередньо направить на аналізи і потім при необхідності розпише корекцію. Вітаміни, зокрема вітамін D, потрібні (більшу частину року у нас сонця мало, а зараз воно активне, а значить, небезпечне — може спричинити опіки). Але якщо приймати вітаміни безконтрольно, то на тлі надмірної інсоляції може виникнути фотодерматит — ураження шкіри. Слід знати, що всі вітаміни потрібно вживати пополудні та обов'язково після їди.

Багато вітамінних препаратів, особливо аскорбінова кислота, підвищують кислотність і викликають подразнення слизової шлунку. Трапляються навіть аскорбінові ураження нирок — нефрити. Якщо перевищити дозу вітаміну D, то можливий розвиток кальцинозу нирок (відкладення кристалів кальцію в ниркових канальцях). Вітаміни групи В, з одного боку, добре стимулюють імунітет, але разом з тим подразнюють слизову.

Передозування вітамінних препаратів небезпечне диспепсією (нудота, блювота), алергією. Тому потрібно уникати фанатизму. Ліпше пропити кілька коротких курсів, ніж один тривалий, який призведе до передозування. Вітаміни призначають на місяць — недарма в упаковці 30 таблеток або капсул. Якщо потрібен більш тривалий курс, то добро повинен дати лікар.

— Марина з міста Кам'янське. Сімейний лікар сказала, що я важко перенесла коронавірус через те, що багато нервувала. Стрес ускладнює одужання?

— При стресі підвищується гормон кори надниркових залоз — кортизол, що пригнічує активність імунітету. Спочатку кількість лімфоцитів підвищується, але через три-чотири дні починає знижуватись: гинуть клітини, що не дозріли. Формується так званий імунологічний провал: через три-чотири дні після стресу і до трьох-чотирьох тижнів в організмі спостерігається низький вміст лімфоцитів. Люди в цей час особливо вразливі й часто хворіють. Причому мало хто згадує, що до хвороби пережив стрес.

Стресовий стан згубно впливає і на судини. Можна відмінно стимулювати імунну систему, але її клітини треба доставити до вогнища інфекції. А роль «залізниці» виконують судини. Стрес викликає спазм судин — вони стискаються, і доставка клітин утруднюється. За аналогією, якщо пару днів прокапати судинозвужувальні препарати, часто виникає герпес. Таке буває і на холоді: судини звузилися, і інфекція розвивається швидше, ніж до її вогнища доходять захисні клітини.

Що корисно для імунітету Правильні дози вітамінів, зокрема D і С.

Мікроелементи, включно з цинком та селеном.

Збалансоване харчування.

«Загартовуватися краще починати, коли на вулиці тепло»

— Пряма лінія? Телефонує Світлана з Миргорода Полтавської області. Не раз чула, що загартовуватися потрібно починати в теплу пору року. Але влітку я погано реагую на сонце, а взимку дошкуляє холодова алергія. З чого починати загартовування?

— Загартовування активує кору надниркових залоз (внаслідок легкого стресу) і тренує судини. Зараз тепло, і саме час почати обливатися водою, температура якої має бути на пів градуса нижча за температуру тіла. Спочатку обливати ноги — їх температура 26−27 градусів, тому навіть прохолодну воду вони сприймають нормально, потім перейти до тіла. Облитися водою дуже швидко і витерти тіло рушником, злегка промокаючи, а не розтираючи. Що два дні використовувати воду прохолоднішу на пів градуса. Але потрібно зупинитися на певній температурі, не прагнучи обливання крижаною водою. Головне в загартовуванні — поступовість. Тоді воно ефективне.

— Мила з Нової Каховки Херсонської області. Які продукти зміцнюють імунітет?

— Харчування має бути збалансованим. Імунітет потребує білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мікроелементів. Багаті тваринним білком м'ясо, риба, молочні продукти. Рослинний білок (квасоля, горох, соя) гірше засвоюється. Потрібні організму і жири: вони активують відтік жовчі, поліпшують роботу мозку. Швидкі вуглеводи незамінні, коли слід відразу отримати енергію. Раніше в непорушний запас для військових входив шоколад, зокрема енергетичні батончики з горіхами. Вони завжди виручать, коли солдатові не до їжі. Білок (м'ясо) теж дає енергію, але не відразу, а через пару годин, хоча і вистачає її на шість — дванадцять годин.

Намагайтеся максимально використовувати літню пору, щедру на фрукти, ягоди, овочі, зелень. Тільки не забувайте все добре мити, ошпарювати окропом, щоб убезпечитися від глистів. Ягоди гарні тим, що містять багато клітковини, корисної для кишківника, а також вітаміни і мікроелементи. Але якщо є схильність до алергії, то порцію ягід краще розтягнути на цілий день, клюючи одну-дві ягідки, щоб не виник дозозалежний ефект.

— Що це таке?

— Він виникає через фермент, що розщеплює гістамін. Якщо кількість ферменту мала, то трохи ягід можна з'їсти спокійно, а більша порція викличе алергію. При незначній кількості ферменту алергія може бути на все, а при високій — можна їсти без обмежень.

Але переїдання небезпечне тим, що при недостатніх витратах енергії виникає ожиріння, діабет. Зрозуміло, якщо витрачати тисячу кілокалорій, а поглинати три-чотири тисячі, то рано чи пізно вага збільшиться. А жирова тканина — це імунний орган. У огрядних людей порушено вуглеводний обмін, тому виникає схильність до різних бактеріальних інфекцій шкіри. Товстуни частіше страждають на фурункульоз, запалення підшкірної клітковини (панікуліт). Особливо влітку, коли спекотно, і людина пітніє, розчісує та розтирає шкіру.

Три правила правильного загартовування Починати в теплу пору.

Температуру води знижувати поступово.

Проводити процедуру регулярно.

Раніше лікар-пульмонолог Євген Симонець розповів, як відновити дихання після перенесеного COVID-19 і чим небезпечний індійський штам коронавірусу.

Фото Оксани ЛЕВЧУК, «ФАКТИ»

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