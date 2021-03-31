Что делать, если весной возникает аллергический ринит и обостряется хронический гайморит: отвечает хирург-отоларинголог

Первый месяц весны коварный. Даже крепкий организм, который выдержал долгую зиму без болезней, может дать сбой — возникает аллергический ринит, обостряется хронический гайморит, отекает забитая полипами слизистая носа. Что делать, если из-за искривления носовой перегородки не удается выспаться и донимает храп? Почему начала выделяться прозрачная слизь из носа? Нужно ли удалять случайно попавший в гайморову пазуху пломбировочный материал? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответил киевский хирург-отоларинголог кандидат медицинских наук Иван Гринько.

«Иногда пациенту флакончика сосудосуживающих капель хватает всего на два дня»

*— Здравствуйте, Иван Игоревич! Вас беспокоит Ольга из Винницы. Врач сказал дочке (она студентка), что искривленную носовую перегородку лучше выровнять. Это действительно необходимо?

— Искривление носовой перегородки затрудняет нормальное носовое дыхание, и человек вынужден постоянно закапывать в нос сосудосуживающие капли. Некоторые люди иногда используют в месяц 12—15 флаконов — одного хватает на два дня. У меня был пациент, которому требовался флакон в день. Это и финансово затратно — хорошо очищенный препарат стоит 60—70 гривен и больше.

Человека, у которого постоянно заложен нос, часто беспокоит ночной храп. Он может приводить к остановке дыхания во сне — апноэ. Сложно нормально выспаться, полноценно заниматься физкультурой и спортом. Если перегородка искривлена у молодой девушки, то с наступлением беременности возможно развитие вазомоторного ринита беременных, а будущей маме все сосудосуживающие препараты запрещены.

— Почему возник этот дефект?

— Людей с идеально ровной носовой перегородкой очень мало. К ее смещению нередко приводят травмы и переломы носа, причем полученные как в сознательном возрасте, так и раньше: при рождении, во время игр, катания на качелях. В результате детской травмы смещаются зоны роста в носу, меняется вектор роста. Перегородка растет, формируя изгибы, гребни, шипы, искривления, и носовые ходы сужаются.

* — Иван из города Ривне. Врач сказал, что искривлена перегородка. Но я не чувствую никаких неудобств. Зачем мне операция?

— Редко, но бывает, что люди с очень кривой перегородкой нормально дышат носом (даже занимаются спортом), не болеют гайморитом, не пользуются сосудосуживающими каплями. Поскольку нет жалоб, то и операция не нужна. А у других — искривление небольшое, а носовое дыхание затруднено: требуется операция.

— Какое обезболивание?

— В 95 процентах случаев наркоз. Наши анестезиологи используют современные препараты, не дающие «отходняков», тошноты, рвоты. Ну, а пациентов, которым наркоз противопоказан (с больными почками, избыточным весом), или они категорически против его применения, оперируем под местной анестезией.

— Екатерина из Бучи Киевской области. Мой зять решился на операцию после того, как у него притупилось обоняние. Может ли это вызвать искривленная перегородка?

— Человек воспринимает запахи благодаря обонятельным эпителию и нерву, которые находятся вверху полости носа. В эту зону подходит струя воздуха с молекулами вещества. Если она физически не попадает, то запах ощущаться не будет. После того как врач изменит форму внутреннего носа, расширит ходы, со временем, когда спадет отек, люди начинают чувствовать запахи. Если же потеря обоняния связана с нервной системой, то операция не поможет.

*— Меня зовут Елена, звоню из Киева. Можно одновременно исправить искривленную носовую перегородку и скорректировать форму носа?

— Безусловно. Операцию по исправлению перегородки — септопластику — мы часто комбинируем с эстетическим вмешательством — пластикой наружного носа. Много людей недовольны его формой или же хотят устранить последствия травмы.

— Вы предварительно моделируете результат на компьютере?

— Да, фотографируем пациента перед операцией и делаем фотопрогноз с помощью компьютерной программы. Но моделирование не гарантирует результат. Нарисовать можно все что угодно, однако рисунок — не лекало, которое прикладывается к носу и четко вырезается. Суть моделирования в том, чтобы наши взгляды с пациентом совпадали и было общее понимание результата. Самые сложные для меня пациенты — те, которым надо что-то изменить «чуть-чуть» или «капельку»: на один или максимум полтора миллиметра.

Когда искривленную перегородку нужно выравнивать Пациент не может нормально дышать носом.

Вынужден постоянно закапывать капли.

Не может выспаться, возникают ночные остановки дыхания.

Трудно заниматься физкультурой и спортом.



«Убрать грибок из гайморовой пазухи без операции не удастся»

*— «ФАКТЫ»? Меня зовут Александра Петровна, 74 года, звоню из Киева. Лет семь назад узнала, что в правой гайморовой пазухе у меня грибок — мицетома. Можно от нее избавиться без операции?

— К сожалению, нет. Мицетома — это грибковая масса, которая развилась из-за того, что в пазуху — чаще гайморову или основную — попало что-то чужеродное (обычно пломбировочный материал). Консистенция мицетомы клейкая, похожа на пластилин. Грибковая масса достаточно объемная. Бывает больше, чем грецкий орех, и нередко заполняет всю пазуху. Убрать мицетому каплями или промываниями типа «кукушки», антибиотиками, противогрибковыми препаратами невозможно. Нужна операция, ведь из-за грибковой инфекции возникает отек слизистой оболочки в гайморовой пазухе, постепенно разрушаются костные структуры, развиваются гаймориты.

— У меня аллергия на антибиотики, а после операции придется их принимать.

— Если у вас аллергия на пенициллиновый ряд, можно использовать другие препараты. При аллергической реакции или непереносимости медикаментов необходимо пройти аллергопробы, чтобы знать, какие препараты вам подходят. Иногда вместо антибактериальной терапии после операции применяем промывания пазухи и назначаем местные антибиотики.

Хирургия сегодня очень щадящая. С помощью специальной эндоскопической техники, миниатюрной видеокамеры мы через нос (без разрезов под губой или на лице) заходим в гайморову пазуху и убираем мицетому. Операция не оставляет ни отеков, ни синяков. В стационаре пациент находится один-два дня. Можете обратиться ко мне, перезвонив по телефону (098) 375−17−44, чтобы согласовать время и место приема.

*— Звонит Анатолий из Киевской области. Почти полгода у меня из носа бежит водичка. Местный лор-врач советует носить с собой салфетки. Почему нос дал течь и как с ней справиться?

— Выделение прозрачной слизи бывает по нескольким причинам. Во-первых, аллергический ринит. Если клетки слизистой носа чрезмерно выделяют жидкость, которая вызывает дискомфорт, нужна консультация аллерголога. Во-вторых, возможна проблема с нижними носовыми раковинами, которые при вазомоторном рините работают не совсем корректно. В-третьих, может быть так называемая назальная ликворея. С возрастом костная ткань иногда истончается в месте, где полость носа переходит в череп, и через твердую мозговую оболочку внутримозговая жидкость (ликвор) попадает в носовую полость.

Чтобы разобраться с проблемой, вам нужно обратиться к грамотному лор-врачу. В домашних условиях можно попробовать промывать нос однопроцентным солевым раствором (прокипяченным и остуженным), постепенно снижая его температуру. Это тренирует слизистую оболочку полости носа и ее сосуды. Если заболевание связано с вазомоторным ринитом, то выделение жидкости из носа может уменьшиться или вообще прекратиться.

— Меня зовут Светлана. Из-за травмы, во время которой ударилась челюстью, лишилась трех передних зубов. Сейчас завершающий этап имплантации — постановка коронок, но все восемь месяцев меня беспокоит аллергический насморк. Врачи-стоматологи говорят, что носовые полости и пазухи не затронуты, аллергии на материал имплантата — титан — не бывает. Что могло вызвать ринит?

— Если насморк аллергический, нужна консультация аллерголога. Но при падении вы могли повредить нос, вызвав изменения его структур. Это тоже могло привести к риниту. Тогда необходима консультация лор-врача.

Рецепт против прозрачной слизи Однопроцентный солевой раствор прокипятить, остудить и ежедневно промывать нос, постепенно снижая температуру.



«Полипы препятствуют попаданию лекарств на слизистую оболочку»

*— Прямая линия? Это Нина Аркадьевна. Мне уже за 80. Ночью возникло кровотечение из носа, причем такое обильное, что пришлось вызвать скорую помощь. Почему это произошло?

— А какое у вас давление?

— После того как семейный врач назначил таблетки, в пределах нормы.

— Носовое кровотечение, скорее всего, было вызвано повышением давления. С одной стороны, это плохо, а с другой — хорошо, поскольку сосуд лопнул в полости носа, а не в головном мозге. За счет того, что вам подобрали правильное лечение, давление теперь в норме, что существенно снижает риск носовых кровотечений.

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*— Марина из Пирятина Полтавской области. У 16-летней дочери обнаружили полипы. Они были и у мужа. Болезнь передалась по наследству?

— Возможно. Наследственную склонность никто не отменял, но иногда в семье нет никого с полипозным риносинуситом, а у человека он развивается. Слизистая оболочка носа, разрастаясь и увеличиваясь в объеме, реагирует на какой-то аллергенный раздражитель появлением полипов. Они заполняют полость носа, придаточные пазухи. Главная проблема в том, что полипозная ткань полностью блокирует попадание воздуха в пазухи и не дает нормально дышать.

— А лекарства не помогут?

— Препараты действуют на полипы не настолько активно, как хотелось бы, хотя уменьшают объем полипозной ткани. Но когда пазухи заблокированы, лекарству трудно попасть на слизистую оболочку. Значит, врач должен убрать полипы и открыть доступ для воздуха и лекарств. К сожалению, нельзя гарантировать, что мы удалим полипы раз и навсегда. Но риск повторных операций можно уменьшить, назначив препараты.

— Андрей, киевлянин. Предстоит операция по удалению полипов. Прочитал, что бывают рецидивы. Как часто?

— Некоторым пациентам удаляли полипы два-три и больше раз. Но если вскрыты пазухи, пораженные полипами, назначены гормональные препараты, то риск повторного развития заболевания значительно меньше. Появились и лекарства, которые вводятся в инъекциях. Они тоже эффективны — существенно снижают повторное развитие полипозной ткани.

Важно знать Убрать полипы из носовой полости и пазух можно только с помощью операции.

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Фото Оксаны Левчук, «ФАКТЫ»

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