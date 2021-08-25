директор столичного пологового будинку № 5 доктор медичних наук професор Дмитро Говсєєв. — Але ж супровід вагітності повинен проходити абсолютно не так! Ідеально, якщо один і той же лікар веде всю вагітність, знає, які у жінки проблеми, її психологічний стан. Потім він же приймає пологи або вирішує, чи треба робити кесарів розтин. А після пологів, наступні дев'ять місяців, допомагає жінці відновитися». В одному з «медичних» творів Жванецького є фраза, напевно підслухана в приймальному відділенні однієї з лікарень. Її міг вимовити лікар будь-якої спеціальності: «Хто ж вас лікував? І як нам тепер вас рятувати?» Дмитро Говсєєв, процитувавши класика близько до тексту, зазначив, що Бажана вагітність і пологи повинні стати радісною подією для сім'ї. Але завжди знаходяться і приводи для хвилювання. «Одного разу я підрахував, що жінку, яка надійшла до нас з переймами на дев'ятому місяці вагітності, до цього консультували десять (!) акушерів-гінекологів, і кожен призначав щось своє, — розповів під час прямої лінії „ФАКТІВ“— Але ж супровід вагітності повинен проходити абсолютно не так! Ідеально, якщо один і той же лікар веде всю вагітність, знає, які у жінки проблеми, її психологічний стан. Потім він же приймає пологи або вирішує, чи треба робити кесарів розтин. А після пологів, наступні дев'ять місяців, допомагає жінці відновитися». В одному з «медичних» творів Жванецького є фраза, напевно підслухана в приймальному відділенні однієї з лікарень. Її міг вимовити лікар будь-якої спеціальності: «Хто ж вас лікував? І як нам тепер вас рятувати?» Дмитро Говсєєв, процитувавши класика близько до тексту, зазначив, що нова програма, яка вже діє в пологовому будинку № 5, — «Один лікар на всю вагітність» — допоможе уникнути таких ситуацій.

«У нас в пологовому будинку є курси, де і жінка, і чоловік готуються до пологів»

— Доброго дня! Це Олена з Києва. Мені 36 років. Перша пізня вагітність, третій місяць. Дуже хвилююся, хоча лікарі кажуть, що підстав немає.

— Пізня вагітність — поняття відносне. Колись ранньою вважалася близько 16 років, а пізньої — ближче до 50 років. Але з розвитком репродуктивних технологій багато що змінилося. Стан здоров'я жінки оцінюється незалежно від її віку. Враховується генетична спроможність конкретної вагітності. Чим старша жінка (саме жінка), тим більша ймовірність генетичних порушень у плоду. Є тести, за допомогою яких це можна перевірити. Їх проводять в 11−12 і в 18−19 тижнів. Якщо все добре, можна бути спокійною.

— У вас такі аналізи роблять?

— Так, в нашому пологовому будинку є лабораторія, в якій можна здати всі аналізи будь-якого рівня складності. Фахівці відразу їх оцінюють. Щоб не турбуватися, можна вибрати лікаря, який буде спостерігати вас всю вагітність.

— Чоловік готовий бути зі мною під час пологів. А я із-за віку воліла б кесарів розтин. Як краще вчинити?

- Вік не є показанням до кесаревого розтину. А у вашому випадку — в 36 років — для операції повинні бути вагомі підстави, наприклад, якщо пологи можуть негативно вплинути на дитину, якщо є ризик гіпоксії у плода.

Я хотів би застерегти всіх, хто вважає, що, йдучи на кесарів розтин, можна розв'язати будь-які акушерські проблеми. Це не так. Кесарів розтин — досить серйозна операція. Крім того, лікар вибирає дату і час народження, втручаючись в природний процес. Але якщо жінка наполягає, їй треба дозволити вибирати, що для неї краще, попередивши про ризики. Я за те, щоб офіційно визнати причину операції: «кесарів розтин за бажанням». Тоді не доведеться лікарям записувати в картку неіснуючі діагнози.

— Олександра Анатоліївна з Києва. Раніше і в думках не мали народжувати з чоловіком, це вважалося непристойним. А зараз внучка каже, що хоче на програму «Домашні пологи». Та ще разом з чоловіком. Що робити, якщо буде ускладнення? У вас все передбачено?

— Звісно. Є симптоми, за якими лікар бачить: потрібна допомога. А нові підходи можна тільки вітати. Вагітність і пологи — не хвороба, а природний процес. Психологічно він переноситься легше, якщо поруч близькі люди. У нас в пологовому будинку є курси, так що і жінка, і чоловік готуються до пологів. А наше завдання — зробити все, щоб пологи стали радісною подією.

Коли треба пройти тести Генетичний скринінг проводиться двічі: на 11−12 і на 18−19 тижнях вагітності.

«Присутність чоловіка допомагає породіллі легше перенести біль»

— Здрастуйте, це Аліна з Києва. Мені 25 років, перший триместр вагітності. Як записатися на програму «Домашні пологи в пологовому будинку»?

— На нашому сайті, на сторінках пологового будинку в «Фейсбуці» та «Інстаграмі» є вся інформація, контактні телефони, можна побувати на онлайн-екскурсії. А можна прийти в пологовий будинок з обмінною картою, щоб лікар і акушерка з вами познайомилися, побачити своїми очима, як виглядають кімнати для пологів. У нас дійсно створена домашня обстановка — кімната зі звичайними меблями, є ванна. У воді або під теплим душем перейми проходять легше. Гінекологічних крісел, медичних ліжок, інструментів для маніпуляцій, які можуть налякати, тут немає. Хоча, якщо виникли ускладнення, все необхідне для надання допомоги мамі і дитині знаходиться поруч: окрема операційна, маніпуляційна.

— Ускладнення бувають часто?

- Приблизно в двох відсотках випадків. Іноді доводиться вдаватися до кесаревого розтину. Але вкрай рідко.

Проєкт «Домашні пологи в пологовому будинку» існує вже п'ять років, і охочих в ньому брати участь все більше. Якщо у перший рік таких пологів було 150, то за пів року 2021-го вже 600. Жінку залишає страх перед лікарняними умовами, знижується ризик підхопити інфекцію, вона не боїться залишитися одна, без підтримки рідних.

— Можна бути і з чоловіком, і з мамою?

— За вашим бажанням. До речі, ми звернули увагу, що присутність на пологах чоловіка допомагає і жінці, і лікарю. А взагалі відповідей «можна» у нас в пологовому будинку стало більше, ніж «не можна». Жінки запитують: «Можна народжувати у воді?» — «Можна. Це фізіологічно. Діти чудово себе почувають». «Можна виписатися в першу ж добу після пологів?» — «Так, якщо немає ускладнень». Сама рання у нас була виписка через… шість годин після народження дитини. Є спеціальна анкета, завдяки якій ми можемо врахувати побажання жінки. Використовуємо всі фактори, які допомагають під час пологів: дихальні техніки, вправи на м'ячі, спеціальні ліани. Допомагаючи в пологах, акушерка створює спокійну атмосферу. Тиха музика, свічки, чай. Правильний підхід — не втручатися в природний плин пологів, не прискорювати процес. Природою все передбачено.

— Але «тривожна кнопка» є?

— Звісно. Якщо з'являються тривожні симптоми, лікар реагує на них моментально. Вся команда фахівців включається в роботу.

— Наталія з Харкова. Мені 28 років. Нас з чоловіком дуже зацікавили домашні пологи в пологовому будинку. У мене восьмий місяць вагітності. Чи треба зараз приїхати на огляд або можна все вирішити онлайн?

— Якщо не виходить приїхати заздалегідь, щоб пройти огляд, можна познайомитися онлайн. У нас сьогодні географія домашніх пологів величезна. Жінку можемо госпіталізувати за кілька діб до передбачуваних пологів в ту палату, де все і буде відбуватися.

— Збираємося народжувати з чоловіком. Але побоююсь, чи не втратить він свідомість?

— У нас не було таких випадків. Чоловік зазвичай бере активну участь у процесі, підтримує жінку, виконує поради акушерки. Психологічно для чоловіка важливо прийняти дитину, побачити, як вона з'являється на світ, почути перший крик. Таке не забувається. Але одного разу я був свідком, як чоловік майже безперервно розв'язував якісь питання телефоном і практично не брав участі в тому, що відбувається. З того часу задаю питання: «Навіщо вам це треба?» Чоловік повинен розуміти, яка його роль в процесі, або взагалі в ньому не брати участь.

Є думка Правильний підхід у лікаря такий: якщо не виникли ускладнення, втручатися в природний плин пологів і намагатися їх прискорити не треба.

«Наші медичні програми оплачуються державною службою здоров'я»

— Валентина, Київ. У мене був страшний досвід: першу дитину втратила з вини лікарів. Зараз другий місяць вагітності. Хочу укласти договір з пологовим будинком. Це можливо?

— Так. Ідею проєкту «Один лікар на всю вагітність» нам підказали жінки. Якщо при першій зустрічі, в першому триместрі, виникає довіра до лікаря, вони просять його про те, щоб супроводжував їх до появи дитини на світ, брав участь в пологах. А після народження малюка виникають запитання: щось тягне в боці, різко прибуло молоко і є загроза маститу… Краще, якщо на запитання відповість лікар, який знає, що було з жінкою до пологів і під час їх. Тепер жінка укладає договір і звертається до свого лікаря протягом 18 місяців: виношуючи дитину, а потім ще дев'ять місяців відновлюючи організм.

— А якщо запитання виникає вночі? Не може ж одна людина постійно брати трубку!

— У нас є телефон гарячої лінії. Якщо ситуація невідкладна, черговий лікар приймає рішення. Коли ж можна почекати, на зв'язок вийде лікар, з яким підписано договір.

— Артем, 27 років, Київ. Укладаючи договір з лікарем, чи можна бути впевненим, що він у будь-який час приїде в пологовий будинок. Чи вистачить у вас лікарів?

— Ми підрахували, що одночасно лікар може вести десять вагітних в одному терміні. І поки лікарів вистачає. Але якщо знадобиться, запросимо на роботу ще. Крім того, у нас працює команда, і ви можете не сумніватися, що вашу дружину без допомоги не залишимо.

— Скільки треба заплатити, підписуючи договір?

— Обидві програми — «Один лікар на всю вагітність» і «Домашні пологи в пологовому будинку» — безплатні. Пологовий будинок отримує на них фінансування від Національної служби здоров'я України — 10 тисяч гривень за розродження будь-якої складності.

— Євгенія з Кривого Рогу. Мені 36 років, я на п'ятому місяці. Наскільки небезпечний ковід для вагітних? Я не робила щеплення. Якщо захворію зараз, вагітність треба переривати?

— Якщо тест підтвердить, що це коронавірус і є висока температура, дихальна недостатність, тоді вагітність, можливо, доведеться закінчити передчасно. Але якщо загрозливих симптомів немає, дитина народиться здоровою. Ми пролікували 251 вагітну з діагнозом COVID-19. У деяких течія хвороби була важкою і доводилося робити кесарів розтин. Але всі діти з'явилися на світ здоровими і отримали від мами антитіла до коронавірусу. Тобто вони внутрішньоутробно вакцинувалися.

Неймовірно, але факт Діти, чиї матері під час вагітності хворіли COVID-19, отримали «щеплення» внутрішньоутробно: народилися здоровими, з антитілами до коронавірусу.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про унікальну операцію, яку українські лікарі зробили вагітній жінці, врятувавши життя і їй, і дитині.

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