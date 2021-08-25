Треба дозволити робити кесарів розтин за бажанням жінки, попередивши її про ризики операції, — акушер-гінеколог Дмитро Говсєєв
«У нас в пологовому будинку є курси, де і жінка, і чоловік готуються до пологів»
— Доброго дня! Це Олена з Києва. Мені 36 років. Перша пізня вагітність, третій місяць. Дуже хвилююся, хоча лікарі кажуть, що підстав немає.
— Пізня вагітність — поняття відносне. Колись ранньою вважалася близько 16 років, а пізньої — ближче до 50 років. Але з розвитком репродуктивних технологій багато що змінилося. Стан здоров'я жінки оцінюється незалежно від її віку. Враховується генетична спроможність конкретної вагітності. Чим старша жінка (саме жінка), тим більша ймовірність генетичних порушень у плоду. Є тести, за допомогою яких це можна перевірити. Їх проводять в 11−12 і в 18−19 тижнів. Якщо все добре, можна бути спокійною.
— У вас такі аналізи роблять?
— Так, в нашому пологовому будинку є лабораторія, в якій можна здати всі аналізи будь-якого рівня складності. Фахівці відразу їх оцінюють. Щоб не турбуватися, можна вибрати лікаря, який буде спостерігати вас всю вагітність.
— Чоловік готовий бути зі мною під час пологів. А я із-за віку воліла б кесарів розтин. Як краще вчинити?
- Вік не є показанням до кесаревого розтину. А у вашому випадку — в 36 років — для операції повинні бути вагомі підстави, наприклад, якщо пологи можуть негативно вплинути на дитину, якщо є ризик гіпоксії у плода.
Я хотів би застерегти всіх, хто вважає, що, йдучи на кесарів розтин, можна розв'язати будь-які акушерські проблеми. Це не так. Кесарів розтин — досить серйозна операція. Крім того, лікар вибирає дату і час народження, втручаючись в природний процес. Але якщо жінка наполягає, їй треба дозволити вибирати, що для неї краще, попередивши про ризики. Я за те, щоб офіційно визнати причину операції: «кесарів розтин за бажанням». Тоді не доведеться лікарям записувати в картку неіснуючі діагнози.
— Олександра Анатоліївна з Києва. Раніше і в думках не мали народжувати з чоловіком, це вважалося непристойним. А зараз внучка каже, що хоче на програму «Домашні пологи». Та ще разом з чоловіком. Що робити, якщо буде ускладнення? У вас все передбачено?
— Звісно. Є симптоми, за якими лікар бачить: потрібна допомога. А нові підходи можна тільки вітати. Вагітність і пологи — не хвороба, а природний процес. Психологічно він переноситься легше, якщо поруч близькі люди. У нас в пологовому будинку є курси, так що і жінка, і чоловік готуються до пологів. А наше завдання — зробити все, щоб пологи стали радісною подією.
Коли треба пройти тести
Генетичний скринінг проводиться двічі: на 11−12 і на 18−19 тижнях вагітності.
«Присутність чоловіка допомагає породіллі легше перенести біль»
— Здрастуйте, це Аліна з Києва. Мені 25 років, перший триместр вагітності. Як записатися на програму «Домашні пологи в пологовому будинку»?
— На нашому сайті, на сторінках пологового будинку в «Фейсбуці» та «Інстаграмі» є вся інформація, контактні телефони, можна побувати на онлайн-екскурсії. А можна прийти в пологовий будинок з обмінною картою, щоб лікар і акушерка з вами познайомилися, побачити своїми очима, як виглядають кімнати для пологів. У нас дійсно створена домашня обстановка — кімната зі звичайними меблями, є ванна. У воді або під теплим душем перейми проходять легше. Гінекологічних крісел, медичних ліжок, інструментів для маніпуляцій, які можуть налякати, тут немає. Хоча, якщо виникли ускладнення, все необхідне для надання допомоги мамі і дитині знаходиться поруч: окрема операційна, маніпуляційна.
— Ускладнення бувають часто?
- Приблизно в двох відсотках випадків. Іноді доводиться вдаватися до кесаревого розтину. Але вкрай рідко.
Проєкт «Домашні пологи в пологовому будинку» існує вже п'ять років, і охочих в ньому брати участь все більше. Якщо у перший рік таких пологів було 150, то за пів року 2021-го вже 600. Жінку залишає страх перед лікарняними умовами, знижується ризик підхопити інфекцію, вона не боїться залишитися одна, без підтримки рідних.
— Можна бути і з чоловіком, і з мамою?
— За вашим бажанням. До речі, ми звернули увагу, що присутність на пологах чоловіка допомагає і жінці, і лікарю. А взагалі відповідей «можна» у нас в пологовому будинку стало більше, ніж «не можна». Жінки запитують: «Можна народжувати у воді?» — «Можна. Це фізіологічно. Діти чудово себе почувають». «Можна виписатися в першу ж добу після пологів?» — «Так, якщо немає ускладнень». Сама рання у нас була виписка через… шість годин після народження дитини. Є спеціальна анкета, завдяки якій ми можемо врахувати побажання жінки. Використовуємо всі фактори, які допомагають під час пологів: дихальні техніки, вправи на м'ячі, спеціальні ліани. Допомагаючи в пологах, акушерка створює спокійну атмосферу. Тиха музика, свічки, чай. Правильний підхід — не втручатися в природний плин пологів, не прискорювати процес. Природою все передбачено.
— Але «тривожна кнопка» є?
— Звісно. Якщо з'являються тривожні симптоми, лікар реагує на них моментально. Вся команда фахівців включається в роботу.
— Наталія з Харкова. Мені 28 років. Нас з чоловіком дуже зацікавили домашні пологи в пологовому будинку. У мене восьмий місяць вагітності. Чи треба зараз приїхати на огляд або можна все вирішити онлайн?
— Якщо не виходить приїхати заздалегідь, щоб пройти огляд, можна познайомитися онлайн. У нас сьогодні географія домашніх пологів величезна. Жінку можемо госпіталізувати за кілька діб до передбачуваних пологів в ту палату, де все і буде відбуватися.
— Збираємося народжувати з чоловіком. Але побоююсь, чи не втратить він свідомість?
— У нас не було таких випадків. Чоловік зазвичай бере активну участь у процесі, підтримує жінку, виконує поради акушерки. Психологічно для чоловіка важливо прийняти дитину, побачити, як вона з'являється на світ, почути перший крик. Таке не забувається. Але одного разу я був свідком, як чоловік майже безперервно розв'язував якісь питання телефоном і практично не брав участі в тому, що відбувається. З того часу задаю питання: «Навіщо вам це треба?» Чоловік повинен розуміти, яка його роль в процесі, або взагалі в ньому не брати участь.
Є думка
Правильний підхід у лікаря такий: якщо не виникли ускладнення, втручатися в природний плин пологів і намагатися їх прискорити не треба.
«Наші медичні програми оплачуються державною службою здоров'я»
— Валентина, Київ. У мене був страшний досвід: першу дитину втратила з вини лікарів. Зараз другий місяць вагітності. Хочу укласти договір з пологовим будинком. Це можливо?
— Так. Ідею проєкту «Один лікар на всю вагітність» нам підказали жінки. Якщо при першій зустрічі, в першому триместрі, виникає довіра до лікаря, вони просять його про те, щоб супроводжував їх до появи дитини на світ, брав участь в пологах. А після народження малюка виникають запитання: щось тягне в боці, різко прибуло молоко і є загроза маститу… Краще, якщо на запитання відповість лікар, який знає, що було з жінкою до пологів і під час їх. Тепер жінка укладає договір і звертається до свого лікаря протягом 18 місяців: виношуючи дитину, а потім ще дев'ять місяців відновлюючи організм.
— А якщо запитання виникає вночі? Не може ж одна людина постійно брати трубку!
— У нас є телефон гарячої лінії. Якщо ситуація невідкладна, черговий лікар приймає рішення. Коли ж можна почекати, на зв'язок вийде лікар, з яким підписано договір.
— Артем, 27 років, Київ. Укладаючи договір з лікарем, чи можна бути впевненим, що він у будь-який час приїде в пологовий будинок. Чи вистачить у вас лікарів?
— Ми підрахували, що одночасно лікар може вести десять вагітних в одному терміні. І поки лікарів вистачає. Але якщо знадобиться, запросимо на роботу ще. Крім того, у нас працює команда, і ви можете не сумніватися, що вашу дружину без допомоги не залишимо.
— Скільки треба заплатити, підписуючи договір?
— Обидві програми — «Один лікар на всю вагітність» і «Домашні пологи в пологовому будинку» — безплатні. Пологовий будинок отримує на них фінансування від Національної служби здоров'я України — 10 тисяч гривень за розродження будь-якої складності.
— Євгенія з Кривого Рогу. Мені 36 років, я на п'ятому місяці. Наскільки небезпечний ковід для вагітних? Я не робила щеплення. Якщо захворію зараз, вагітність треба переривати?
— Якщо тест підтвердить, що це коронавірус і є висока температура, дихальна недостатність, тоді вагітність, можливо, доведеться закінчити передчасно. Але якщо загрозливих симптомів немає, дитина народиться здоровою. Ми пролікували 251 вагітну з діагнозом COVID-19. У деяких течія хвороби була важкою і доводилося робити кесарів розтин. Але всі діти з'явилися на світ здоровими і отримали від мами антитіла до коронавірусу. Тобто вони внутрішньоутробно вакцинувалися.
Неймовірно, але факт
Діти, чиї матері під час вагітності хворіли COVID-19, отримали «щеплення» внутрішньоутробно: народилися здоровими, з антитілами до коронавірусу.
Раніше «ФАКТИ» розповідали про унікальну операцію, яку українські лікарі зробили вагітній жінці, врятувавши життя і їй, і дитині.64
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