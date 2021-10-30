26.20 / 26.38 30.23 / 30.55
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
«Порцелянові» історії
4 листопада 2021
фігурка з порцеляни
АЛЕГОРІЯ СВОБОДИ

Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1991
Скульптор José Puche
Висота: 64 cm

Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»

Ті, хто хоч трохи знайомий з моїми щоденними ранковими постами, напевно звернули увагу на те, що я часто використовую в них старовинні притчі. Великі та маленькі, довгі та короткі. Розмір у цьому випадку абсолютно ніякого значення не має. Значення має глибина закладеної думки. Ось чому часом трапляється так, що чим коротша притча, тим глибший зміст в ній закладений і розкривається, як смак старого вина, у міру занурення в нього.

Одного разу учень, який за роки присутності поряд з учителем пізнав, здавалося б, усе найважливіше, не втримався від питання, яке його давно мучило і відповіді на яке він не розраховував отримати навіть від свого мудрого наставника:
- Скажи, вчителю, чи є засіб, здатний допомогти людині змінити світ на краще?
- Є, звичайно, — не довго думаючи, відповів учитель. — Тільки він вельми і вельми непростий… Для цього потрібно щодня вбивати одного безвільного раба, одного настирливого радника, одного несправедливого суддю, одного аристократа, що зазнався, і одного вождя, який не визнає заперечень.
- Та де мені набрати таку кількість людей, тим більше на кожен день?! — здивувався учень.
- В собі, мій друже. В собі…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гроші

Виплата пенсій у листопаді: ймовірність індексації та хто точно отримає доплату

гроші

Українцям у «червоній зоні» роздають гроші на комуналку: яку суму можна отримати

люди

Жалюгідна «подачка» замість пенсії: українцям розповіли, що чекає на тих, хто не має мінімального страхового стажу

MamaRika

«Улюблений мужичок-кабачок»: MamaRika вперше показала сина

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.