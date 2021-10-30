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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1991
Скульптор José Puche
Висота: 64 cm Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
Ті, хто хоч трохи знайомий з моїми щоденними ранковими постами, напевно звернули увагу на те, що я часто використовую в них старовинні притчі. Великі та маленькі, довгі та короткі. Розмір у цьому випадку абсолютно ніякого значення не має. Значення має глибина закладеної думки. Ось чому часом трапляється так, що чим коротша притча, тим глибший зміст в ній закладений і розкривається, як смак старого вина, у міру занурення в нього.
Одного разу учень, який за роки присутності поряд з учителем пізнав, здавалося б, усе найважливіше, не втримався від питання, яке його давно мучило і відповіді на яке він не розраховував отримати навіть від свого мудрого наставника:
- Скажи, вчителю, чи є засіб, здатний допомогти людині змінити світ на краще?
- Є, звичайно, — не довго думаючи, відповів учитель. — Тільки він вельми і вельми непростий… Для цього потрібно щодня вбивати одного безвільного раба, одного настирливого радника, одного несправедливого суддю, одного аристократа, що зазнався, і одного вождя, який не визнає заперечень.
- Та де мені набрати таку кількість людей, тим більше на кожен день?! — здивувався учень.
- В собі, мій друже. В собі…
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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