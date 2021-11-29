4 грудня 2021

Це був справді чудовий день. Чудовий у всіх сенсах слова. Надворі яскраво світило сонце, голосно щебетали про щось своє безтурботні птахи. Радісні випускники престижного університету Бостона розходилися після урочистої церемонії, на якій разом з дипломами про закінчення вузу вони, як було сказано ректором, отримали путівку в доросле життя. Один із найкращих студентів, який закінчив навчання з відзнакою, повертався додому з батьком, який запропонував пройтися пішки, щоб сповна відчути — і запам'ятати! — всю неповторну красу сьогоднішньої події.

Молодий чоловік із задоволенням погодився, бо був на 100 відсотків упевнений, що вдома на нього чекає приємний сюрприз. Батько, який після ранньої смерті дружини виховував сина один, завжди з чуйністю ставився до мрій свого улюбленця. Тим більше, що син відповідав йому тим самим. А найбільшою мрією молодого чоловіка була спортивна машина престижної марки, про яку він останнім часом буквально вуха батькові продзужжав. Хлопець достеменно знав, що отримання диплома з відзнакою не залишиться без довгоочікуваного подарунка. І тому по дорозі додому, краєм вуха слухаючи настанови батька, він уже відчував радість знаходження улюбленої машини. Йому навіть здавалося, що він уже чує ледь помітний запах шкіри нового салону спортивної «тачки».

У робочому кабінеті батька на столі стояла подарункова коробка, прикрашена червоною стрічкою. Пробурмотівши: «Спасибі, тату», син швидко розв'язав стрічку, нетерпляче розірвав хрумкий пакувальний папір, відкрив коробку — і завмер. Всередині неї лежала Біблія в гарній шкіряній палітурці.

- І це все?! — Вирвалося у хлопця.

Не зумівши справитися з раптовою образою, що раптово захлеснула, він швидко покинув кабінет.

Наступного дня, навіть не попрощавшись із батьком, молодик поїхав до іншого міста. У солідній фірмі, в якій він кілька років поспіль проходив переддипломну практику, його здібності були добре відомі, тому на роботу хлопця взяли з великим задоволенням. Минали роки. Наш герой стрімко піднімався кар'єрними сходами, часом перескакуючи на ній через кілька сходинок. Ніхто вже не дивувався з його успіхів — вони були здобуті ним по праву. От тільки з батьком стосунки так і не налагодилися. Ні на дзвінки його син відповідати не хотів, ні на електронні повідомлення не звертав уваги. Лише дізнавшись про те, що батько невиліковно хворий, вирішив таки відвідати старого. На жаль, не встиг…

Повернувшись із похорону, син довго сидів на самоті в батьківському кабінеті, перебираючи якісь папери, фотографії та книги. І раптом звернув увагу на Біблію у знайомій шкіряній палітурці. Відкривши її, повільно гортав сторінку за сторінкою, затримуючи погляд то одному місці, то іншому. Вже хотів поставити книгу на місце, коли помітив якісь документи, що акуратно вкладені в самому кінці, під обкладинкою. Розгорнувши їх, несподівано ахнув. Це був подарунковий сертифікат на спортивний автомобіль, який йому сподобався багато років тому. Датований днем закінчення університету!.. Найприкрішим виявилося те, що нічого вже не можна було виправити.

Сьогодні у багатьох країнах світу відзначається Міжнародний день подарунків. Це так. Просто до речі.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.