7 грудня 2021

У середині 1970-х років у Радянському Союзі розпочався справжній бум здорового способу життя. Ні, звичайно ж, фізкультурою та спортом у країні захоплювалися і раніше. Але тут раптом усі й одразу заговорили про корисне харчування, про правильне голодування та інші речі, які могли продовжувати людське життя.

Книга відомого психіатра Ю. Ніколаєва «Голодання заради здоров'я», що вийшла у 1973 році тиражем 200 тисяч екземплярів, розлетілася миттєво. Ну, а поява перекладу російською мовою гучного американського видання «Диво голодування» Поля Брегга взагалі викликала божевільний ажіотаж.

Створювалося таке враження, що мільйонам радянських громадян раптом захотілося правильно харчуватися і не менш правильно голодувати за системою, вигаданою знаменитим американським натуропатом.

До речі, в епоху тотального дефіциту (зокрема і продуктів харчування) голодувати у нас, в принципі, було не так уже й складно. Але вічна гонитва за «діставанням» у нескінченних чергах «хоча чогось смачненького» часто призводила до зворотного результату. Через поїдання всього поспіль (що вдавалося роздобути в магазинах з порожніми полицями!) за правильністю харчування ніхто особливо не стежив. І тут раптом із-за океану до нас прийшов сам «лікар Брегг».

Ніхто не знав, що Поль Бреггг, колишній шкільний вчитель фізкультури зі штату Індіана, жодного відношення до медицини ніколи не мав. Просто одного разу він вирішив кинути цю набридлу йому роботу і вирушив у турне з лекціями по різних містах, розповідаючи всім, що людина повинна жити не менше 120 років, але для цього потрібно вести здоровий спосіб життя та правильно харчуватися.

В основу свого вчення про це він поклав сироїдність та голодні дні. Брегг вважав, що голодні дні, що проводяться за певною схемою (один день щотижня та один тиждень голодування на квартал) сприяють очищенню організму та стимулюють роботу імунної системи. На відміну від складної системи Ніколаєва Поль Брегг пояснював людям свою теорію на пальцях однієї руки. Він показував руку зі з'єднаними разом мізинцем, безіменним та середнім пальцями — вони символізували три частки овочів та фруктів у раціоні. Відведений від них вказівний палець символізував одну частку джерела білка (горіхи, сир, молоко, яйця), а одинокий великий палець — одна частка природних жирів і цукрів (мед, сушені фрукти та інші природні солодощі).

Брегг рекомендував нечасте (3−4 рази на тиждень) використання нежирного м'яса та відмову від солі, яку мали заміняти квашені продукти та прянощі. Основними компонентами здоров'я він вважав рівний хребет і наявність міцної нервової системи.

Коли в американській пресі одна за одною почали з'являтися викривальні матеріали, що розповідають про те, що в біографії «лікаря Брегга» було безліч історій, які просто придумані ним самим для переконання тих, хто сумнівався в визнанні його ідей, послідовники Брегга резонно стверджували: ну, так адже робив він це з благородною метою — популяризацією здорового способу життя.

І не погодитись з цим уже не міг ніхто. Попри те, що Брег приписав собі 14 років і помер не в 95 років під час серфінгу на Гаваях, а в 81 рік від серцевого нападу у Флориді, всі сходилися на тому, що він дійсно завжди був фізично міцною й здоровою людиною. Та й 81 рік, погодьтеся, теж дуже поважний вік.

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.