Витриманий сир, оригінальний соус та хрумка зелень: неймовірно смачний салат з лисичками та куркою від відомого шеф-повара

Відомий шеф-повар Андрій Величко, який раніше розкрив секрети приготування шакшуки по-бессарабськи, поділився рецептом страви з сезонними грибами — лисичками.

На своїй сторінці у соцмережі він розповів, як готувати салат з грибами та куркою, а також дав поради щодо приготування лисичок. Гриби необхідно проварити 3−5 хвилин у окропі і перекласти у холодну воду: «Закип'ятіть у каструлі воду, додайте у неї розрізану на 4 частини цибулину, кілька лаврових листків, сіль, духмяний перець та будь-які трави до смаку (чебрець, стеблі петрушки). Дуже важливо зробити воду трохи кислою — додати або винного оцту, або фруктового оцту, або сухого білого вина. Саме коротке відварювання у солоній кислій ароматній воді дозволить отримати щільні лисички без зайвої гіркоти, але з характерним смаком».

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Інгредієнти (на 4 порції): 1 куряча грудка (230−280г);

200−250 г проварених лисичок;

Салатне листя (латук, римський салат, рукола, лола-росо…);

150−200 г помідорів чері;

60 г твердого витриманого сиру;

4 щіпки горіхів (волоських, кедрових, фундука…). Соус для салату: 5−6 ст. ложок оливкової або рослинної олії або олії виноградних кісточок;

2 ст. ложки соусу ворчестер;

1 ст. ложка соєвого соусу;

1 чайна ложка зернової гірчиці;

½ чайної ложки соку лимона;

1 чайна ложка меду;

Сіль, чорний перець за смаком.

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Приготування: Залийте грудку (без шкіри!) холодною водою, додайте сіль, улюблені спеції та на середньому вогні доведіть до кипіння. Як закипить, одразу вимикайте вогонь і залишайте м'ясо у воді до повного остигання. Куряча грудинка, відварена таким чином виходить досить соковитою та смачною. Якщо у вас великі бройлери вагою по 500 г, то розрізайте на 2 частини

Зробити соус, змішавши всі інгредієнти до однорідної маси. Смак готового соусу має бути збалансованим, але в кисло-солоний бік.

Коли м'ясо охолоне, наріжте його тонкими слайсами завтовшки 1−2 мм та замаринуйте у соусі для салату.

Заправте парою ложок соусу лисички і залиште на 20−30 хвилин.

Салатне листя залити холодною водою, добре промити від піску або землі, помінявши воду кілька разів. Після цього залиште їх у холодній воді на деякий час. Салат набере води і стане хрумкішим. Після цього салат трохи просушити на рушнику і порвати листя руками або порізати ножем.

Заправити салатне листя соусом і викласти в глибоку тарілку або миску. На листя укладаємо куряче філе, мариновані лисички та помідори чері, розрізані навпіл або на 4 частини. Посипаємо салат горішками та слайсами твердого витриманого сиру.

«Поєднання лисичок, витриманого сиру та кислуватого соусу з хрумким листям салату перевірено! Смачного!» — додав Андрій Величко.

Раніше кулінарка Валентина Кошова розповіла, як консервувати білі гриби з медом та гірчицею.

Фото зі сторінки Андрія Величка у соцмережах

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