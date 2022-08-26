У суботу, 27 серпня, розпочнеться ігрова програма 2-го туру української прем'єр-ліги.

Лідер турнірної таблиці після першого туру, луганська «Зоря», вирушить у гості до «Львова», який пропускав стартовий матч через кадрові проблеми. Полтавська «Ворскла» зіграє в Ужгороді з «Вересом», а «Металіст 1925», який несподівано відібрав очки у «Шахтаря», зустрінеться з «Чорноморцем» на НСК «Олімпійський».

У неділю, 28 серпня, на полі «Арена Львів» зійдуться учасники єврокубків — «Динамо», яке вилетіло з Ліги чемпіонів та продовжить виступ у Лізі Європи, та «Дніпро-1», який був розгромлений на Кіпрі місцевим АЕКом та зіграє на груповому етапі Ліги конференцій. Поєдинок пройде у Львові, після якого обидві команди вирушать за кордон до місць своєї тимчасової дислокації.

Букмекери в майбутньому поєдинку віддають беззаперечну перевагу динамівцям. Наприклад, аналітики Parimatch ставки на перемогу «біло-синіх» приймають із коефіцієнтом 1,36, на нічию — 5,10, на успіх дніпрян — 8,30.

Також цього дня донецький «Шахтар» прийме на НСК «Олімпійський» у Києві «Кривбас» із новим тренерським штабом на чолі з Юрієм Вернидубом, а «Колос» на своєму полі зіграє із львівським «Рухом».

Врешті-решт завершиться 2-й тур у понеділок, 29 серпня, двома матчами. «Олександрія», яка виявилася сильнішою в дербі Кіровоградської області, зіграє у Києві з «Минаєм», а в Ужгороді зустрінуться «Металіст» та «Інгулець».

Чемпіонат України. 2-й тур

27 серпня (субота)

«Львів» — «Зоря» 13:00 Setanta Sports

«Ворскла» — «Верес» 13:00 Setanta Sports

«Металіст 1925» — «Чорноморець» 15:00 Setanta Sports

28 серпня (неділя)

«Колос» — «Рух» 13:00 Setanta Sports

«Шахтар» — «Кривбас» 15:00 Setanta Sports

«Динамо» — «Дніпро-1» 17:00 «2+2»

29 серпня (понеділок)

«Металіст» — «Інгулець» 13:00 «УНІАН»

«Олександрія» — «Минай» 15:00 Setanta Sports

Турнірна таблиця:

1. «Зоря» — 3 очки (1 матч);

2. «Металіст» — 3 (1);

3. «Олександрія» — 3 (1);

4. «Верес» — 3 (1);

5. «Колос» — 3 (1);

6. «Металіст 1925» — 1 (1);

7. «Шахтар» — 1 (1);

8. «Динамо» — 0 (0);

9. «Дніпро-1» — 0(0);

10. «Львів» — 0(0);

11. «Минай» — 0 (0);

12. «Інгулець» — 0(1);

13. «Рух» — 0 (1);

14. «Кривбас» — 0 (1);

15. «Чорноморець» — 0(1);

16. «Ворскла» — 0 (1).

Бомбардири: 2 голи — Денис Безбородько («Зоря»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» зіграє в одній групі Ліги чемпіонів з «Реалом», «Лейпцигом» та «Селтиком».

Фото ФК «Динамо»

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