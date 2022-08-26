Де дивитися онлайн «Динамо» — «Дніпро-1»: розклад трансляцій матчів 2-го туру чемпіонату України
У суботу, 27 серпня, розпочнеться ігрова програма 2-го туру української прем'єр-ліги.
Лідер турнірної таблиці після першого туру, луганська «Зоря», вирушить у гості до «Львова», який пропускав стартовий матч через кадрові проблеми. Полтавська «Ворскла» зіграє в Ужгороді з «Вересом», а «Металіст 1925», який несподівано відібрав очки у «Шахтаря», зустрінеться з «Чорноморцем» на НСК «Олімпійський».
У неділю, 28 серпня, на полі «Арена Львів» зійдуться учасники єврокубків — «Динамо», яке вилетіло з Ліги чемпіонів та продовжить виступ у Лізі Європи, та «Дніпро-1», який був розгромлений на Кіпрі місцевим АЕКом та зіграє на груповому етапі Ліги конференцій. Поєдинок пройде у Львові, після якого обидві команди вирушать за кордон до місць своєї тимчасової дислокації.
Букмекери в майбутньому поєдинку віддають беззаперечну перевагу динамівцям. Наприклад, аналітики Parimatch ставки на перемогу «біло-синіх» приймають із коефіцієнтом 1,36, на нічию — 5,10, на успіх дніпрян — 8,30.
Також цього дня донецький «Шахтар» прийме на НСК «Олімпійський» у Києві «Кривбас» із новим тренерським штабом на чолі з Юрієм Вернидубом, а «Колос» на своєму полі зіграє із львівським «Рухом».
Врешті-решт завершиться 2-й тур у понеділок, 29 серпня, двома матчами. «Олександрія», яка виявилася сильнішою в дербі Кіровоградської області, зіграє у Києві з «Минаєм», а в Ужгороді зустрінуться «Металіст» та «Інгулець».
Чемпіонат України. 2-й тур
27 серпня (субота)
«Львів» — «Зоря» 13:00 Setanta Sports
«Ворскла» — «Верес» 13:00 Setanta Sports
«Металіст 1925» — «Чорноморець» 15:00 Setanta Sports
28 серпня (неділя)
«Колос» — «Рух» 13:00 Setanta Sports
«Шахтар» — «Кривбас» 15:00 Setanta Sports
«Динамо» — «Дніпро-1» 17:00 «2+2»
29 серпня (понеділок)
«Металіст» — «Інгулець» 13:00 «УНІАН»
«Олександрія» — «Минай» 15:00 Setanta Sports
Турнірна таблиця:
1. «Зоря» — 3 очки (1 матч);
2. «Металіст» — 3 (1);
3. «Олександрія» — 3 (1);
4. «Верес» — 3 (1);
5. «Колос» — 3 (1);
6. «Металіст 1925» — 1 (1);
7. «Шахтар» — 1 (1);
8. «Динамо» — 0 (0);
9. «Дніпро-1» — 0(0);
10. «Львів» — 0(0);
11. «Минай» — 0 (0);
12. «Інгулець» — 0(1);
13. «Рух» — 0 (1);
14. «Кривбас» — 0 (1);
15. «Чорноморець» — 0(1);
16. «Ворскла» — 0 (1).
Бомбардири: 2 голи — Денис Безбородько («Зоря»).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» зіграє в одній групі Ліги чемпіонів з «Реалом», «Лейпцигом» та «Селтиком».
Фото ФК «Динамо»213
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