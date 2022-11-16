39.93 / 40.61 40.34 / 41.35
Київ: -1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Гарбузові желейки: смачно та корисно навіть для тих, хто худне

22:30 17 листопада 2022
Гарбузові желейки

«Осінь і багатий врожай гарбузів надихають на нові кулінарні шедеври. За короткий час отримаєте смачний і поживний десерт для поціновувачів здорового харчування», — пояснює кулінарка Оксана Гутиряк.

Інгредієнти:

  • 300 г гарбуза
  • 80 мл меду
  • 20 г желатину
  • 100 мл апельсинового соку

Приготування:

Желатин залити холодною водою по рецепту на упаковці. Гарбуз почистити, порізати на невеличкі шматочки і запекти в духовці при 180 градусах — 30 хв. Готовий гарбуз збити блендером із додаванням меду і соку. Желатин довести до кипіння у мікрохвильовій печі і додати до гарбузової маси. Форму застелити плівкою і вилити масу. Поставити в холодильник на 3−4 години. Порізати кубиками і смакуйте на здоров’я!

Нагадаємо рецепт стейка з гарбуза від шефа «Пекельної кухні» Алекса Якутова.

58

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Круче червоної риби: оселедець фінських моряків (відео)

На смак — крутіше червоної риби: як приготувати оселедця фінських моряків (відео)

салат

Салат «Жіноча слабкість»: закохує в себе чоловіків з першої ложки

Людмила Пахомова та Олександр Горшков

Помер легендарний радянський фігурист, котрий пережив особисту трагедію (відео)

«Жодних других Мюнхенських (Мінських) угод»: астролог назвав дату повної капітуляції росії

«Жодних других Мюнхенських (Мінських) угод»: астролог назвав дату повної капітуляції росії

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту