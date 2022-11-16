Гарбузові желейки: смачно та корисно навіть для тих, хто худне
«Осінь і багатий врожай гарбузів надихають на нові кулінарні шедеври. За короткий час отримаєте смачний і поживний десерт для поціновувачів здорового харчування», — пояснює кулінарка Оксана Гутиряк.
Інгредієнти:
- 300 г гарбуза
- 80 мл меду
- 20 г желатину
- 100 мл апельсинового соку
Приготування:
Желатин залити холодною водою по рецепту на упаковці. Гарбуз почистити, порізати на невеличкі шматочки і запекти в духовці при 180 градусах — 30 хв. Готовий гарбуз збити блендером із додаванням меду і соку. Желатин довести до кипіння у мікрохвильовій печі і додати до гарбузової маси. Форму застелити плівкою і вилити масу. Поставити в холодильник на 3−4 години. Порізати кубиками і смакуйте на здоров’я!
Нагадаємо рецепт стейка з гарбуза від шефа «Пекельної кухні» Алекса Якутова.58
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram