Гарбузові желейки: смачно та корисно навіть для тих, хто худне

«Осінь і багатий врожай гарбузів надихають на нові кулінарні шедеври. За короткий час отримаєте смачний і поживний десерт для поціновувачів здорового харчування», — пояснює кулінарка Оксана Гутиряк.

Інгредієнти: 300 г гарбуза

80 мл меду

20 г желатину

100 мл апельсинового соку

Приготування:

Желатин залити холодною водою по рецепту на упаковці. Гарбуз почистити, порізати на невеличкі шматочки і запекти в духовці при 180 градусах — 30 хв. Готовий гарбуз збити блендером із додаванням меду і соку. Желатин довести до кипіння у мікрохвильовій печі і додати до гарбузової маси. Форму застелити плівкою і вилити масу. Поставити в холодильник на 3−4 години. Порізати кубиками і смакуйте на здоров’я!

Нагадаємо рецепт стейка з гарбуза від шефа «Пекельної кухні» Алекса Якутова.

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