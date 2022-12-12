Де і коли дивитися онлайн Франція — Марокко: розклад трансляцій та прогноз на півфінал ЧС-2022

У середу, 14 грудня, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі за підсумками поєдинку ½ фіналу Франція — Марокко на стадіоні «Ель-Байт» у Аль-Хорі визначиться другий фіналіст турніру (арбітр — Сесар Рамос із Мексики).

Нагадаємо, що підопічні Дідьє Дешама на груповому етапі розгромили Австралію (4:1), із труднощами обіграли Данію (2:1), а також сенсаційно поступилися Тунісу (0:1), що, щоправда, не завадило з першого місця вийти до плей-оф. У 1/8 фіналу Мбаппе та компанія впоралися з Польщею (3:1), а у чвертьфіналі «трикольорові» з мінімальною різницею здолали Англію (2:1).

У свою чергу марокканці стартували в групі з нульової нічиєї з Хорватією, а потім обіграли Бельгію (2:0) та впоралися з Канадою (2:1). У 1/8 фіналу команда Валіда Реграгі виявилася сильнішою за Іспанію в серії пенальті, не пропустивши в «лотереї» жодного м'яча (3:0, ігровий час — 0:0), а в ¼ фіналу в основний час мінімально обіграла Португалію (1:0).

У попередні роки французи та марокканці перетиналися лише в товариських матчах. І якщо в 1999-му європейці, на той момент чинні чемпіони світу, мінімально обіграли представника африканського континенту (1:0), то в 2007-му було зафіксовано результативну нічию (2:2).

У майбутній дуелі букмекери бачать явним фаворитом чинних чемпіонів світу. Наприклад, авторитетна контора William Hill ставки на перемогу французів у основний час приймає з коефіцієнтом 1,50, на нічию — 3,80, на виграш «атлаських левів» — 7,50.

ЧС-2022. ½ фіналу

14 грудня (середа)

Франція — Марокко 21:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт», «MEGOGO. Футбол», радіо «Промінь»

Нагадаємо, що переможець поєдинку Франція — Марокко зіграє в матчі за головний трофей ЧС-2022 із найсильнішим в іншому півфіналі Аргентина — Хорватія, що відбудеться напередодні у вівторок, 13 грудня.

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