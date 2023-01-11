Різке зменшення кількості російських обстрілів: аналітики пояснили в чому причина

Як повідомляє інформаційний портал CNN з посиланням на американських та українських посадовців, кількість російських артилерійських обстрілів значно зменшилася у порівнянні з початковою фазою війни, подекуди на 75%. Американські посадовці не називають чітких причин, чому частота російських артилерійських обстрілів настільки зменшилася. росія може зменшувати використання ракет або через недостатнє постачання, або це може бути частиною нової тактики. У будь-якому випадку, значне зниження частоти російських артилерійських обстрілів є ще одним свідченням послаблення позицій росії. Важливо, що це відбувається в той час, коли українці отримують чергові партії військової техніки від західних країн.

Президенту росії володимиру путіну та його генералітету вже давно доводиться стикатися з критикою зсередини країни. Один з найближчих соратників російського лідера, євген пригожин, особливо активно висловлювався про те, як Москва веде війну. пригожин неодноразово звинувачував Міністерство оборони російської федерації, стверджуючи, що воно провалило військову операцію. На його думку, очолюваній ним групі слід надати більше техніки, повноважень та автономії для проведення «спеціальної військової операції». За словами високопоставленого представника американського оборонного відомства, якого цитує CNN, група Вагнера втратила тисячі бійців на українському фронті лише за останні два місяці.

У новорічну ніч росіяни в черговий раз були атаковані українськими військами. Йшлося про ракетний обстріл тимчасової бази в Макіївці Донецької області, в результаті якого було знищено цінну техніку та загинули десятки, якщо не сотні, нещодавно мобілізованих військовослужбовців. Після атаки відомі російські військові блогери почали ставити під сумнів компетентність російського військового командування.

До цього часу занепокоєння щодо російських запасів озброєнь обмежувалося високоточними боєприпасами, такими як крилаті та балістичні ракети. Разом з тим, американські офіційні особи заявили, що різке зниження частоти артилерійських обстрілів може свідчити про те, що тривала війна суттєво вплинула на російські запаси артилерійських боєприпасів.

Наприкінці минулого року високопоставлений американський військовий чиновник заявив, що росія змушена використовувати артилерійські снаряди 40-річної давності, оскільки її запаси сучасних боєприпасів скорочуються. За оцінкою США, використання старих боєприпасів, а також контакти з такими країнами, як Північна Корея та Іран, свідчать про скорочення російських запасів озброєнь.

Нормування боєприпасів та зменшення частоти артилерійських обстрілів може також свідчити про відхід росіян від попередньої військової доктрини, яка передбачала масоване бомбардування визначеного району артилерійським та ракетним вогнем. Така стратегія спрацювала, зокрема, у випадку з Маріуполем та Мелітополем, які потрапили до рук російських сил.

Офіційні особи, яких цитує CNN, кажуть, що за зміною стратегії може стояти нещодавно призначений новий командувач російськими військами в Україні сергій суровікін, який, на думку США, є більш компетентним, ніж його попередники.

Американці стверджують, що кількість використаних ракет скоротилася з 20 000 до близько 5 000 за добу. Хоча росія все ще має більше артилерійських боєприпасів, ніж Україна, США у своїх початкових оцінках значно переоцінили кількість наявних у росії боєприпасів.

Американський військовий чиновник, якого цитує CNN, додав, що США також недооцінили українців, які добре справляються з атаками на російські склади зброї та інші логістичні об'єкти.

Нагадаємо про втрати росіян за добу: понад 700 окупантів та корабель.

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