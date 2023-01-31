У горщиках краще не садити: стало відомо чи може крокус переносити морози

Крокус, який належить до так званих ранньоквітучих, без проблем переносить морози. Лід чи сніг — мінусові температури не заважають крокусу, поки він знаходиться в ґрунті, який його захищає. Чи може крокус замерзнути до смерті в ґрунті протягом всієї зими, відповідь дали у спеціалізованому виданні для садівників Gartenjournal.

Крокус може залишатися на відкритому повітрі протягом всієї зими і не замерзне до смерті. Його цибулина виживає в ґрунті і не може бути пошкоджена морозом. Тому вам не потрібно взимку вкривати крокуси зігріваючим захисним шаром хмизу або чимось подібним. Важливо лише, щоб крокус був висаджений восени або вже знаходився в ґрунті до настання зими. Як правило, квітки крокусів, які вже розкрилися, замерзають не надто швидко. Однак, якщо температура опускається нижче -5°C, вони поступово в'януть. Але це не є їхнім смертним вироком. Як тільки трохи потеплішає і засяє сонце, вони знову зможуть вставати. Це відбувається завдяки механізму, який діє як своєрідний захист від морозу. Пелюстки крокусу містять речовини, які захищають їх від замерзання.

Сніг не шкодить крокусу, навіть якщо він вже зацвів або його квітки вже розкрилися. Квіти навіть настільки амбітні, що можуть проростати крізь снігову ковдру. Крім того, сніг навіть має більше зігріваючу функцію під час морозів. Він рятує крокус, а також інші весняноквітучі рослини, такі як проліски та підсніжники, від екстремально низьких температур ґрунту, які могли б спричинити призупинення росту та затримку цвітіння.

Крокуси в горщиках, додає видання, гірше переносять морози, тому їх краще захищати. Ґрунт у горщику може повністю промерзнути, а це означає, що цибулина більше не зможе поглинати воду і ризикує засохнути. Тому на зиму крокуси в горщиках краще розміщувати в захищеному, але прохолодному місці, а з лютого повертати їх у відкритий ґрунт.

Крокуси можуть знову енергійно прорости лише з настанням морозів. Тому для того, щоб крокуси висунули свої квіти з землі в лютому-березні, низькі температури повинні переважати протягом декількох тижнів. Якщо зима була дуже м'якою і досить безморозною, крокуси можуть взагалі не зійти або, у виняткових випадках, можуть почати проростати вже в грудні.

Нагадаємо, які рослини не варто вирощувати у квартирі взимку.

29

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram