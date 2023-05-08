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Навіть якщо зірвете на своєму городі: за що українців можуть покарати штрафом до 3500 грн

17:15 8 травня 2023
Молода черемша

Мало хто знає, але така смачну і вітамінну весняну рослина, як черемшу (дикий часник) в Україні занесено до Червоної книги. А це означає, що за її зривання та продаж передбачені штрафи від 1700 до 3650 грн.

Причому оштрафувати можуть навіть у випадку, якщо людина зірвала цю рослину на своєму ж городі.

«Люди почали вирощувати черемшу на городах, так само як проліски та шафран. Але в законі немає винятків: де б ти її не виростив, продавати не можна. Росте на городі — нехай росте, а зривати та продавати не можна. Штраф буде такий самий, як і за лісову», — розповів начальник відділу державного екологічного контролю природно-заповідного фонду лісів та рослинного світу Держекоінспекції у Львівській області Богдан Катюбін для «Еспресо.Захід».

Тож якщо людину затримали в лісі на зриванні черемші, тоді їй загрожує штраф від 510 до 850 грн. При цьому додатково треба буде віддати по 62 грн за кожну цибулину.

А от за продаж червонокнижної рослини загрожує штраф від 1700 до 3650 грн.

Отже законослухняним дачникам варто перейти на вирощування іншої не менш вітамінної зелені, як то кропу, руколи та петрушки.

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