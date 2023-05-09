Чай, лимон або перекис водню: як ефективно позбутися неприємного запаху взуття

Для того, щоб взуття було у гарному стані та не віддавало неприємним запахом його потрібно правильно прати. Проте, є ще кілька способів, які допоможуть сміливо роззуватися в гостях та «не заливати» взуття різними спреями та парфумами, пише pixelinform.com.

Шавлія та лаванда

Рослини добре борються з неприємними запахами. Декілька листочків шавлії або пара гілок лаванди за ніч створять дива. Поліпшити ефект можна, якщо після цього винести взуття на свіже повітря.

Апельсин, лимон чи грейпфрут

Фрукт можна з’їсти або використати для приготування страви. Знадобиться лише шкірка. Достатньо покласти шкірку в кросівки або туфлі, і запаху на ранок не буде. Натомість з’явиться ненав’язливий аромат цитрусових.

Чай

Один із найпростіших способів. Потрібно просто покласти по чайному пакетику в кожен черевик. Залишають у такому вигляді на ніч. Для кращого та швидкого ефекту можна використовувати 3−5 пакетиків.

Перекис водню

Аптечний засіб вбиває бактерії. А вони, як відомо, є причиною неприємного запаху. Перекис наносять на ватяний диск та протирають взуття зсередини.

Ефірна олія та сіль

Якщо взуття ще й вологе зсередини, то це засіб один із найкращих. У стару шкарпетку без дірок засипають сіль, змочують тканину 3−5 краплями будь-якої ефірної олії. По одному такому мішечку відправляють у кожен черевик. Олія наповнить взуття приємним запахом, а сіль вбере вологу.

Раніше «ФАКТИ» писали, як позбутися неприємного запаху в туалеті, а також в холодильнику.

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