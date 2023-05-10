Подалі від плити: як зберігати спеції, щоб вони залишалися свіжими

Спеції — ключовий гравець на кухні! Тому важливо правильно їх зберігати, повідомляє simplyrecipes.com. Якщо цього не робити, вони втратять гостроту і не будуть виконувати свою основну функцію — надавати насиченого смаку страві. Найкраще зберігати сушені трави та спеції в герметичному контейнері в прохолодному, темному, сухому місці, наприклад, у коморі, ящику або шафі.

Повітря, світло, волога і тепло — це чотири елементи, через які спеції швидко втрачають свій аромат і смак і скорочується їхній термін придатності. Також розумно купувати і зберігати спеції в невеликих кількостях. Якщо ви не використовуєте сушені трави або спеції часто, купуючи їх у великій банці або навалом, ви, швидше за все, не встигнете використати їх до того, як вони стануть «нудними» на смак.

Здавалося б, зручно зберігати сушені трави та спеції поруч з плитою або духовкою, адже тоді вони будуть в межах легкої досяжності практично до будь-якої страви, яку ви готуєте. На жаль, це одне з найгірших місць для їхнього зберігання. Вплив тепла призводить до того, що спеції передчасно втрачають свої неповторні якості. Тому краще тримати їх подалі від плити та духовки. Не забувайте, що внутрішня поверхня шухляд з обох боків духовки може нагріватися, коли духовка увімкнена, так само як і внутрішня поверхня шухляд поруч з посудомийною машиною, коли вона працює.

Світло також псує спеції, тому стільниці або підвіконня на сонячній кухні — ще одне погане місце для зберігання спецій. Особливо, якщо вони стоять на столі в прозорих скляних або пластикових банках, які легко пропускають світло. Може здатися розумною ідеєю зберігати сушені трави та спеції в холодильнику або морозильній камері, але там занадто вологе середовище. Волога може призвести до швидкого псування спецій, а також до злежування, тому найкраще зберігати їх у сухому середовищі.

Сушені трави та мелені спеції залишатимуться свіжими та ароматними приблизно до шести місяців з моменту придбання, тоді як цільні спеції можуть зберігатися до одного-двох років. Важливо також враховувати, де ви придбали спеції. Магазини спецій — чудове місце для купівлі, оскільки вони, як правило, зберігають їх на піку свіжості і швидко розпродають. Баночки з продуктового магазину часто стоять на полицях набагато довше, тому вони можуть бути не такими свіжими, коли ви принесете їх додому. Це означає, що вони можуть втратити свій аромат і смак ще раніше.

Купуючи сушені трави та спеції в невеликих кількостях, а не у великих банках чи навалом — це чудовий спосіб зберегти їхній короткий термін придатності. Магазини спецій часто продають продукти порціями по ½ або ¼ чашки. Ви зможете використати їх до того, як вони зіпсуються.

Спеції зберігайте у баночках і бляшанках (що не пропускають повітря) рядами у спеціальній шухляді, яка знаходиться досить далеко від плити та духовки. Промаркуйте свої баночки, і ви зможете швидко знайти те, що вам потрібно.

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