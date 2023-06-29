Вишукане морозиво з вишнею та лавандовим соусом: яскрава палітра смаків липня

Смачне морозиво — справжня райська насолода в літню спеку. Важливо його гарно подати. Наприклад, у келиху, високій склянці або креманці. Рецептом вишуканого холодного смаколика поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

— Зараз сезон вишні, а вона ідеальна для десертів, — каже Ардія Діаманті. — Ось один з рецептів.

Морозиво з вишнею та лавандовим соусом 150 г вершкового або молочного морозива Пів склянки вишні без кісточок Жменька квітів сушеної лаванди Лимон -1 шт. Чверть склянки окропу Тростинний цукор — 2 столові ложки Вершки для декору (до смаку) Лаванду залити окропом, дати настоятися 20−30 хвилин. Охолодивши, додати сік лимона. Процідити. Морозиво доповнити охолодженою вишнею, лимонно-лавандовим соусом та коричневим цукром з тростини. Подавати у високій склянці, прикрасивши збитими вершками. Смачного!

Раніше Ардія Діаманті розповіла, як приготувати соус із чорної черешні з корицею, який ідеальний для морозива та сирників.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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