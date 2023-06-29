Вишукане морозиво з вишнею та лавандовим соусом: яскрава палітра смаків липня
Смачне морозиво — справжня райська насолода в літню спеку. Важливо його гарно подати. Наприклад, у келиху, високій склянці або креманці. Рецептом вишуканого холодного смаколика поділилася кулінарка Ардія Діаманті.
— Зараз сезон вишні, а вона ідеальна для десертів, — каже Ардія Діаманті. — Ось один з рецептів.
Морозиво з вишнею та лавандовим соусом
150 г вершкового або молочного морозива
Пів склянки вишні без кісточок
Жменька квітів сушеної лаванди
Лимон -1 шт.
Чверть склянки окропу
Тростинний цукор — 2 столові ложки
Вершки для декору (до смаку)
Лаванду залити окропом, дати настоятися 20−30 хвилин. Охолодивши, додати сік лимона. Процідити. Морозиво доповнити охолодженою вишнею, лимонно-лавандовим соусом та коричневим цукром з тростини. Подавати у високій склянці, прикрасивши збитими вершками.
Смачного!
Раніше Ардія Діаманті розповіла, як приготувати соус із чорної черешні з корицею, який ідеальний для морозива та сирників.
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Фото з альбому Ольги Сметанської53