Ґвалтівнику пом’якшили покарання, бо він не знав, що жертві лише 13 років

В Одесі, що нині потерпає від ракетних ударів росіян, частково набула логічного завершення шестирічна справа про зґвалтування малолітньої. 13-річну Надію (тут і надалі імена учасників подій змінено. — Авт.) споїли й півночі ґвалтували у дворі «хрущовки» — аж доки це не розбудило мешканців будинку. Поки викликана одною з мешканок поліція прибула на місце, чоловіки спіймали ґвалтівників і добряче їх відгамселили. Та незважаючи на вагомі докази, затримані «на гарячому» ґвалтівники ще довго чомусь перебували на свободі. І лише днями Одеський апеляційний суд відхилив клопотання захисту й затвердив вирок. Щоправда — тільки одному з ґвалтівників.

15 липня 2017 року Надія гуляла в парку з трохи старшою Мариною. Та познайомила її з Борисом та Миколою — вже дорослими хлопцями, що запропонували покататися на Миколиному «Ланосі». Компанія, до якої приєдналася ще одна дівчина (та швидко пішла, коли проїжджали повз її будинок), трохи покаталася містом, після чого хлопці запропонували випити. Дівчатам вони купили ром-коли, собі горілки та пива. Випивали біля Марининого будинку. Коли споночіло, та зазбиралася додому. Надія хотіла провести її та також вже йти додому, але незвичній до алкоголю дівчині стало погано. Дівчата попросили знайомих відвезти її. Останнє, що пам’ятає школярка — це як вона сідала на переднє сидіння. До тями прийшла вже в лікарні: «Забрали одяг і не віддавали, потім мама прийшла, почала плакати, потім лікар прийшов, оглянув», — згадувала вона під час судового засідання.

Додому школярку не відвезли. Побачивши, що дівчина непритомна, зупинилися на тихій вулиці, переклали її на заднє сидіння, зняли шорти й трусики… І весь процес фільмували — телефон одного з гвалтівників зафіксував репліку Бориса: «Ворота до раю відчинені».

Як розповідала на допиті жінка, що викликала поліцію, її розбудила гучна музика, тому вона вийшла на балкон. Біля будинку стояла машина, звідки лунала музика, поруч стояли й курили якісь чоловіки. Потім один заліз у машину, через деякий час вийшов із неї без штанів, а в салон поліз другий. Звідти чувся якийсь стогін, і жінка зрозуміла, що треба викликати поліцію.

Правоохоронці, що приїхали на виклик, вказали, що вони застали підозрюваних, коли ті стояли біля авто, схилившися в салон, де на задньому сидінні лежала непритомна дівчина: «Шорти були стягнуті, трусики спущені, ліфчик та футболка задерті». На місце викликали «швидку», а чоловіків затримали.

Хоча, за інформацією джерела «ФАКТІВ», насправді на той час Борис і Микола вже Надію не чіпали — бо мешканці будинку перервали акт зґвалтування, фактично «знявши» Бориса з дівчинки. І якби правоохоронці не прибули буквально за кілька хвилин по виклику, синців та саден у затриманих було б набагато більше. Частково це підтверджується й словами затриманих.

Щоправда, вони стверджували, що не було ніякого зґвалтування. Мовляв, коли Марина пішла додому, Надія «вирубилася». «Швидку» вони вирішили не викликати, бо боялися, що вона вжила якісь наркотики, і лікарі це зможуть виявити. Тож просто зупинилися в якомусь дворі, відійшли поспілкуватися, сподіваючись, що дівчина тим часом очуняє та скаже, де вона живе. А коли повернулися до авто — Надія лежала гола на задньому сидінні. Тож вони й вирішили її присоромити, зняти відео й потім показати, щоб вона так більше не робила. По тому одягли її та відійшли, а коли знову повернулися до машини, «там було багато людей що побили їх, звинувативши у зґвалтуванні».

Поки у відкритому кримінальному провадженні проводились експертизи, завдяки нерозторопності правоохоронців та «гуманному правосуддю» Борис та Микола лишалися на свободі. Лише коли за півтора роки роботи експертів були зібрані докази, що до тої ночі Надія була незаймана, що зґвалтування таки було — «природнім і неприроднім способом», що «генетичний матеріал» Миколи знайшли у дівчині, було вирішено підозрюваних заарештувати. Щоправда, на той час їх за місцями реєстрації вже не було і до слідчого вони давно не з’являлися.

Обох було оголошено в розшук. Бориса, якого шукали з 17 січня 2019 року, заарештували в червні. Оскільки Миколу не впіймали, під суд він пішов один. Головний аргумент захисту: не було у нього ніякого статевого контакту з потерпілою, бо ж «генетичного матеріалу» Бориса у відібраних у Надії мазках не знайшли. Та й дівчина, мовляв, не вказує на Бориса, як на ґвалтівника. Та й взагалі не стверджує, що її хтось ґвалтував, бо вона нічого не пам’ятає.

Але цей аргумент був розбитий експертизою — хоч свій статевий акт Борис до фізіологічного завершення й не довів, у мазках з його статевого органу виявили калові маси, слину й сперму. Хоча підсудний і виправдовувався, що про слину він нічого не знає, сперма могла бути тому, що він не мився, а кал — бо вробився, коли його били. Але, як виявилося, сперма належала Миколі — він ґвалтував дівчинку першим, і надалі його «генетичний матеріал» перейшов на Бориса, коли ґвалтував той. Та й на відео (вилученому, до речі, не одразу по затриманні, а тільки у 2019 році) хоч і немає самого процесу зґвалтування, але видно самих підозрюваних — напівоголених.

Щоправда, де в чому суд погодився з обвинувачуваним. Той запевняв — про те, що Надії тільки 13 років, він не знав, думав, років 17, «бо ж вона гуляла так пізно». Вважав, що вони однолітки з Мариною. Тож суд вирішив: оскільки кілька свідків (які бачили дівчину фактично одразу після зґвалтування) вказали, що на вигляд їй було років 15, тож можливо звинувачуваний і не знав, що їй ще немає 14. Тож перекваліфікував його дії зі зґвалтування малолітньої в трішки «полегшене» зґвалтування неповнолітньої.

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За вироком Малиновського суду Одеси, у подальшому затвердженим і в апеляційній інстанції, Борис проведе за гратами 11 років (у цей строк також буде зараховане перебування під вартою до оголошення вироку).

Що ж до Миколи (до речі — земляка «пологівського маніяка», до Одеси він переїхав із Запоріжжя) — оскільки його так швидко розшукати не вдалося, провадження стосовно нього було виокремлене. Затримали його тільки 23 грудня 2021 року на Хмельниччині — чоловік переховувався у своєї подруги. На той час він був також у розшуку за крадіжки в Брусилові Житомирської області.

Раніше «ФАКТИ» писали, що під Києвом жорстоко поглумилися над 11-річною дитиною: дівчата тримали за руки, підліток ґвалтував, а дорослий знімав на відео.

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