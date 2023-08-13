Відмінно освіжає в спеку і корисніше за оригінал: побалуйте дітей домашньою «колою»
Після того, як кулінар Ольга Носуль запропонувала рецепт домашнього абрикосового лимонаду, відомий Telegram-канал «Дача. Сад та город» поділився секретом приготування смачної домашньої «коли».
Інгредієнти:
- Цикорій натуральний розчинний — 30 г;
- Сироп із плодів шипшини — 25 г;
- Цукровий пісок — 60 г;
- Газована вода — 1 літр
Спосіб приготування:
З'єднайте цикорій з цукровим піском і добре перемішайте. Додайте сироп шипшини та ще раз перемішайте. В отриману суміш влийте 100 мл газованої води і розмішуйте до отримання однорідної рідини без грудочок, за бажання можна процідити. Долийте газовану воду, що залишилася, і все перемішайте.
Зберігайте у холодильнику в закритій пляшці, перед вживанням можна додати кубики льоду.
«Кола з цикорію виходить схожою до смаку на оригінальну, тільки корисніше», — йдеться у повідомленні Telegram-каналу.
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