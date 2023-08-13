Відмінно освіжає в спеку і корисніше за оригінал: побалуйте дітей домашньою «колою»

Після того, як кулінар Ольга Носуль запропонувала рецепт домашнього абрикосового лимонаду, відомий Telegram-канал «Дача. Сад та город» поділився секретом приготування смачної домашньої «коли».

Інгредієнти:

- Цикорій натуральний розчинний — 30 г;

- Сироп із плодів шипшини — 25 г;

- Цукровий пісок — 60 г;

- Газована вода — 1 літр

Спосіб приготування:

З'єднайте цикорій з цукровим піском і добре перемішайте. Додайте сироп шипшини та ще раз перемішайте. В отриману суміш влийте 100 мл газованої води і розмішуйте до отримання однорідної рідини без грудочок, за бажання можна процідити. Долийте газовану воду, що залишилася, і все перемішайте.

Зберігайте у холодильнику в закритій пляшці, перед вживанням можна додати кубики льоду.

«Кола з цикорію виходить схожою до смаку на оригінальну, тільки корисніше», — йдеться у повідомленні Telegram-каналу.