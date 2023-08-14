Російська група найманців «Вагнер», ймовірно, більше не фінансуватиметься російською державою і буде скорочена, за даними британської розвідки. Мета — заощадити на витратах на персонал, повідомило Міністерство оборони в Лондоні, посилаючись на щоденний звіт військової розвідки. «ФАКТИ» писали, що за даними Bloomberg, заколот пригожина влаштував для Кремля нову дірку в бюджеті.

У ньому говориться, що існує «реалістична можливість» того, що президентська адміністрація в Москві більше не фінансуватиме найманців «Вагнера».

«Якщо російська держава припинить платити „Вагнеру“, то білоруська влада є другим найбільш вірогідним платником», — йдеться у звіті. — Однак це створило б навантаження на білоруські ресурси".

Найманці «Вагнера» вже давно є важливою складовою регулярних російських військ у війні проти України. Однак ватажок «Вагнера» євген пригожин публічно критикував військове керівництво і міністра оборони сергія шойгу, звинувачуючи їх у некомпетентності. Наприкінці червня пригожин наказав підняти заколот проти військового керівництва і рушити на москву. Через два дні заколот був припинений. Згідно з його власними заявами, президент білорусі олександр лукашенко виступив посередником між пригожиним і президентом росії володимиром путіним. Після цього пригожин вирушив у тимчасове вигнання до білорусі. Наразі невідомо, де він перебуває. Підрозділи найманців «Вагнера» тренують білоруських солдатів у військовому таборі біля кордону з Польщею на прохання Мінська.

Пригожин заснував «Вагнер Груп» у 2014 році, згідно з його власною заявою. Його найманці діють, зокрема, в Малі, Сирії та Лівії.

Раніше «ФАКТИ» писали, що несподіване зізнання путіна щодо фінансування «Вагнера» може коштувати йому нового ордера від МКС.

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