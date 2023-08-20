Була єдиною і довгоочікуваною донькою у батьків: що відомо про 6-річну дівчинку, яку вбили російські нелюди у Чернігові

Внаслідок російського ракетного удару по Чернігову 19 серпня загинула шестирічна донька захисника України Олександра Голинського Софійка. Дівчинка була єдиною і довгоочікуваною донькою в батьків.

Про це повідомила близька подруга мами загиблої Катерина Фарафонова.

«Сьогодні у Чернігові руками нєдасасєдов не стало єдиної, довгоочікуваної донечки моєї куми, маленької Софійки. Тепер Софійка янгол охоронець для своїх батьків. Неможливо описати стан та думки. Спочивай на м’якеньких хмаринках, наша маленька», — написала вона.

За її словами, Софія була дуже доброю, розумною та кмітливою дитиною. Жінка залишила реквізити для допомоги батькам дівчинки.

Загибла дитина з батьками

«Сашко, нехай тебе Бог береже та допомагає влучати точно в ціль по тварюках», — звернулася жінка до Олександра.

Нагадаємо, на військовий злочин рф у Чернігові відреагували відомі українці Андрій Ярмоленко, Софія Ротару, Тіна Кароль, а також російський шоумен Максим Галкін.

Фото Facebook Катерини Фарафонової

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