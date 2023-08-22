Ідеально у сезон ягід: готуємо дуже смачний пиріг з малиною

Такий десерт завжди виходить смачним і апетитним. Тому не варто втрачати час, скоріше починайте готувати пиріг з малиною, радить кулінарка Марія Шпилик.

Інгредієнти:

25 г пресованих дріжджів

125 мл теплого молока

300 г борошна

3 ложки цукру

1 яйце

50 г розтопленого масла

Для крему:

350 мл молока

3 ложки цукру

1 пачка пудингу

Приготування:

Дріжджі розчинити в теплому молоці, додати цукор, яйце, масло та борошно. Замісити тісто, лишити на 1 год в теплі.

Зварити крем на пудингу. Для цього половину молока закип'ятити, в решті молока розчинити пудинг. Як закипить молоко, то влити розчинений пудинг, варити до загустіння. Крем охолодити.

Тісто розкачати в прямокутний пласт, намастити кремом, зверху викласти малину, закрутити в рулет, порізати на частини.

Викласти на деко. Дати постояти, щоб підійшли. Пекти близько 30−35 хвилин, але краще орієнтуватися на свою духовку.

Раніше відома кулінарка Тетяна Литвинова розповіла, як приготувати яблучний пиріг з безе.

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