Ідеально у сезон ягід: готуємо дуже смачний пиріг з малиною
Такий десерт завжди виходить смачним і апетитним. Тому не варто втрачати час, скоріше починайте готувати пиріг з малиною, радить кулінарка Марія Шпилик.
Інгредієнти:
25 г пресованих дріжджів
125 мл теплого молока
300 г борошна
3 ложки цукру
1 яйце
50 г розтопленого масла
Для крему:
350 мл молока
3 ложки цукру
1 пачка пудингу
Приготування:
Дріжджі розчинити в теплому молоці, додати цукор, яйце, масло та борошно. Замісити тісто, лишити на 1 год в теплі.
Зварити крем на пудингу. Для цього половину молока закип'ятити, в решті молока розчинити пудинг. Як закипить молоко, то влити розчинений пудинг, варити до загустіння. Крем охолодити.
Тісто розкачати в прямокутний пласт, намастити кремом, зверху викласти малину, закрутити в рулет, порізати на частини.
Викласти на деко. Дати постояти, щоб підійшли. Пекти близько 30−35 хвилин, але краще орієнтуватися на свою духовку.
Раніше відома кулінарка Тетяна Литвинова розповіла, як приготувати яблучний пиріг з безе.
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