«Коли вам боляче — я кайфую»: убивцю дворічної дівчинки в Чернігівській області засудили до 10 років в’язниці

У серпні в місті Вараш на Рівненщині сталася жахлива подія. Колишня вчителька англійської мови втопила в озері двох своїх синів шести і семи років. А на Черкащині завершився судовий процес над 44-річним Назаром Красулею за злочин, який він скоїв у 2018 році. Чоловік кілька місяців знущався над чужими дітьми, а потім просто забив на смерть на очах у матері наймолодшу із сестер — дворічну Вероніку. Через п'ять років суд нарешті виніс вирок: Красуля має провести за ґратами десять років, але вже через п'ять зможе вийти на свободу. Уся справа в кваліфікації злочину. Судове слідство вирішило, що дівчинка померла внаслідок тяжких тілесних ушкоджень, а не була вбита навмисне.

Моторошна трагедія сталася 2018 року в селі Мильники на Чернігівщині в Ніжинському районі. Тоді про неї писали чи не всі вітчизняні ЗМІ, а учасників та свідків запрошували на численні ток-шоу. Мешканці Мильників виходили на протести з вимогами звільнити працівників соціальних служб, які допустили загибель дитини. Деякі з односельців Назара погрожували влаштувати самосуд. Але більшість селян усе ж таки побоювалися душогуба, оскільки невідомі телефонували з погрозами жителям Мильників, які найактивніше вимагали покарати підозрюваного у вбивстві дитини.

Назар Красуля

«ФАКТАМ» вдалося поспілкуватися з мешканкою села Мильники, яка попросила не називати її справжнього імені через побоювання погроз від родичів Красулі.

«На вулиці вже стояв моторошний холод, а діти були напівголими»

- Мені насправді соромно, — зізнається Лариса (ім'я змінено на прохання співрозмовниці. — Авт.). — У нас невелике село. Усі про всіх усе знають. Про те, що коїлося в будинку Назара, більшість якщо не знала на всі сто відсотків, то щонайменше здогадувалася. Ми всі знали, і ніхто нічого не зробив, щоб урятувати маленьку Вероніку.

Лариса згадує, що загиблу дівчинку бачила всього два рази в житті.

- Уперше це було ще в листопаді 2017 року. Я проходила повз будинок, де жив Назар із сім'єю, і побачила у дворі двох маленьких дівчаток. На вулиці вже стояв моторошний холод, а діти були напівголими. Я запитала у дівчаток, що вони роблять. Молодша, мабуть, ще й розмовляти не вміла, а старша сказала: «Ми гуляємо».

Вдруге я побачила Веронічку вже на її похороні.

Після зустрічі на вулиці двох сестричок — Діани і Вероніки, я дізналася, що це в село з Ніжина повернулася Гася (сільське прізвисько Галини, матері дівчаток. — Авт.) зі своїми двома доньками. Я поясню. Гася раніше жила в Мильниках, потім поїхала в Ніжин. У нашому селі в неї залишалася хата. А в Ніжин Гася поїхала після смерті чоловіка, у якій, як подейкували, вона могла бути винна. Але провину Галини не було доведено.

— Вам вдалося поспілкуватися з Гасею після її повернення в Мильники? Вона не розповідала, чому знову повернулася в рідне село?

- Ми ніколи не були подругами. Але одного разу вдалося перекинутися з нею парою слів. Гася поскаржилася, що в Ніжині представники соцслужб хотіли відібрати дітей. Вона не знала, чому, або, найімовірніше, щось недоговорювала. От і вирішила, за її словами, сховатися на певний час у рідному селі. Але чомусь вона не пішла жити у свою хату, а зупинилася в подруги Марини.

Галина (Гася), мати Вероніки

Назар — це чоловік Марини. У них є 17-річна донька Ангеліна і маленький син. Здається, хлопчику тоді було років шість. Гася з двома дівчатками зупинилася у них. Казала, що, по-перше, її власний будинок, який розташований поруч із будинком Красулі, потребував ремонту. А по-друге, вона сподівалася, що якщо що, то Назар із Мариною її зможуть захистити. Але виходить, що вона привезла дітей у будинок до майбутнього вбивці.

— Назар же неодноразово сидів?

— Так. У нього було чотири судимості.

— А який у нього характер?

- Назара в селі не любили. Він жорстокий. Він бив і дружину, і її доньку (у старшої дівчинки Марини інший батько. — Авт.). Про Діану і Вероніку мені навіть говорити складно, він так над ними знущався..

«На суді розповідали, що Назар гасив об Вероніку сигарети»

Читаю вирок і волосся дибки. Навряд чи варто переповідати все, що творив нелюд із чужими дітьми. Але про деякі деталі згадати все-таки потрібно.

Назар знущався над чужими дітьми з листопада 2017 року до весни 2018-го, поки 20 березня не померла дворічна Вероніка. Згідно з матеріалами кримінального провадження, нелюду не потрібно було особливих причин, щоб почати бити малюків. «Розлютився, бо молодша дівчинка не змогла вимовити його ім'я і не вміла рахувати», — таке формулювання зустрічається у вироку найчастіше. У матеріалах справи йдеться, що Назар бив обох дівчаток. Але найбільше діставалося саме Вероніці.

Нелюд бив дитину руками і ногами. Одного разу, коли дівчинка лежала на підлозі, він став ногами на її ручки і почав бити дитину по обличчю. Крім того, садист брав дитину за руки і підкидав догори так, щоб дівчинка вдарялася об стелю. На тілі Вероніки було виявлено не тільки садна і гематоми, а й сліди від опіків.

- На суді розповідали, що Назар гасив об Вероніку сигарети, — продовжує Лариса. — Один з опіків було виявлено… у ділянці статевих органів малятка. Так само на суді говорили, що Назар колов попку Вероніки голкою. Неможливо уявити, яких мук зазнавала ця дівчинка…

— Тобто абсолютно чужий чоловік знущався над двома маленькими дівчатками, а де ж у цей час була мати? Вона якось намагалася захистити своїх дітей від садиста?

- Одного разу сусіди побачили, що Гася стоїть на подвір'ї і нервово курить. Її запитали: «Щось сталося?» Вона відповіла, що Назар «зовсім з котушок злетів і виховує її доньок». Тобто, як я зрозуміла з розповідей, Гася просто виходила на вулицю, коли Назар витончено знущався з маляток.

Про останній день маленької Вероніки розповідається у вироку суду. Галина разом із дружиною Назара Мариною поїхала до Ніжина по допомогу на дітей. А коли жінка повернулася додому, то застала таку картину: Вероніка сиділа на горщику, а Назар бив її по голові мобільним телефоном. Свої дії він пояснив тим, що дівчинка не хотіла вчитися заново ходити.

- У Вероніки був поламаний хребет (факт про зламаний хребет судово-медична експертиза не підтвердила, але, мабуть, у дитини все ж була якась травма. — Авт.), — розповідала в суді Галина. — Донька почала погано ходити, тому я її вчила пересуватися, можна сказати, заново. Назар любив усе контролювати, і тому теж взявся вчити ходити мою доньку. Але вчив її по-своєму. Змушував Вероніку йти рівно, без допомоги рук. Але доньці через травму було складно пересуватися рівно і тому Назар її виховував. Так було і цього разу. Ви знаєте, він не один раз говорив: «Коли вам боляче — я кайфую». Назар бив не тільки моїх дітей. Він також бив свою дружину і падчерку. Не чіпав тільки свого маленького рідного сина.

Через деякий час після того, як Назар кілька разів ударив Вероніку по голові мобільним телефоном, сталося непоправне. Галина зайшла в кімнату дітей і побачила, що дівчинка лежить на підлозі і не ворушиться. Вероніку почали розтирати снігом у надії привести до тями. Але було вже пізно. Лікарі «швидкої» констатували смерть дитини. Пізніше експерти встановлять, що смерть Вероніки настала через пухлину в головному мозку, яка утворилася після нанесення побоїв. Ба більше, у кишечнику та шлунку дитини зовсім не було їжі. У матеріалах кримінального провадження йдеться про те, що Назар іноді забороняв годувати дитину. А коли мати все ж намагалася дати своїй дитині їжу, то силоміць заштовхував до рота Вероніки різні предмети.

«Назар пригрозив, що не відпустить нікуди мене з дітьми, поки борг не віддам»

Назар утік із села того ж дня, коли померла Вероніка. Однак його швидко виявили в Ніжині й заарештували.

Арешт Назара Красулі

Після арешту душогуба хтось із його родичів почав ходити місцевим ринком і збирати гроші на те, щоб Назара випустили із СІЗО під заставу. Найактивнішим жителям села Мильники, які вимагали максимального покарання Красулі, почали надходити дзвінки з погрозами з невідомих номерів.

Назара боялися навіть його близькі. Навіть після його арешту. Так, у ток-шоу «Стосується кожного» падчерка Красулі Ангеліна, яка до ефіру говорила про те, що ненавидить його, у студії всю провину в смерті дитини спробувала перекласти на Галину.

- Назар тут ні до чого. Це вона била своїх дітей, — стверджувала Ангеліна на ток-шоу. Але, після того, як експерти в студії нагадали дівчині про відповідальність за надання неправдивих свідчень, зізналася, що Вероніку бив її вітчим.

- Я нічого не могла зробити, — виправдовувалася на ток-шоу Гася. — Я його боялася. А йти мені було нікуди. Назар пригрозив, що не відпустить нікуди мене з дітьми. Мовляв, ми жили в нього вдома, їли і тепер винні йому. Поки борг не віддамо — нікуди не підемо.

По допомогу Гася ні до кого не зверталася. Навпаки, коли до будинку Назара прийшов сільський голова, вона накинулася на нього з молотком і навіть встигла вдарити його по руці.

На похороні доньки Гася не була. Односельці кажуть, що вона побоялася самосуду. Сама ж Галина пояснила свою відсутність тим, що під час похорону була на допиті в поліції.

Старшу доньку Галини, 5-річну Діану в матері забрали. Саму ж Гасю засудили до двох років позбавлення волі за залишення дітей у небезпеці. Наразі жінка вже вийшла на свободу.

Назара Красулю днями засудили до 10 років позбавлення волі. На суді він просив «не карати його суворо», мовляв, більше не буде знущатися над дітьми. Через те, що до терміну входить і час, який Назар провів у СІЗО, на волю він може вийти через п'ять років після винесення вироку.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що на Хмельниччині батько бив розпеченою кочергою своїх рідних дітей — 9-річного сина та 6-річну доньку на очах у мачухи.

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