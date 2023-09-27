Секрет Єлизавети II: у чому Кейт Міддлтон перевершила Меган Маркл

Принцеса Уельська, яка нещодавно повторила культовий образ принцеси Діани, досконало опанувала один з головних прийомів, який дає змогу королівській особі бути чарівною. Цього дружина принца Вільяма навчилася у королеви Єлизавети II. Міміка її обличчя ідеально демонструє інтерес до співрозмовника. Як стверджує експерт з мови тіла Джуді Джеймс, у Кейт Міддлтон «обличчя, що слухає». Це дає їй змогу ніколи не виглядати нудьгуючою або незацікавленою, незалежно від того, з ким вона зустрічається або спілкується.

«Кейт витратила роки на вдосконалення мови тіла і тепер не ризикує виглядати нудьгуючою або проявляти на публіці будь-які негативні емоції. Вона виглядає природно, комфортно і розслаблено. Ці навички закладені в її м'язову пам'ять, точно так само, як королева завжди могла подарувати найчарівнішу посмішку за неймовірно складних обставин», — підкреслює Джеймс.

«Було б наївно припускати, що Кейт повністю зачарована кожним аспектом кожної зустрічі та візиту, але секрет у тому, що вона має саме такий вигляд, і це важлива навичка, яка може допомогти британській монархії вижити в майбутньому», — вважає експерт.

Яскравим доказом цього став нещодавній візит принцеси Уельської на авіабазу Королівського військово-морського флоту. Кейт уважно слухала інструкторів, які пояснювали їй, як потрібно користуватися різними пристосуваннями. А потім, на радість військових, попросила можливість спробувати розкрити рятувальний жилет.

Кейт Міддлтон на британській військово-морській базі

Вийшло в неї не одразу, але принцеса вибухнула таким чудовим сміхом, що підкорила всіх навколо.

Джеймс впевнена, що люди надовго запам'ятають «ідеальну, куленепробивну королівську посмішку» завдяки фотографіям, зробленим під час відвідування авіабази.

Експертка також відзначила «повільний підхід» Кейт до впевненого використання прийому «обличчя, що слухає». Це особливо контрастує з тим, як поводиться на публіці герцогиня Сассекська.

«Мова тіла Меган Маркл, а віднедавна і принца Гаррі має тенденцію проявлятися короткими, інтенсивними сплесками. У Меган були чудові відкриті емоції, коли вона використовувала мову тіла, щоб підкреслити свою сильну і пристрасну любов до чоловіка. Вона з ентузіазмом посміхалася під час королівських візитів, обіймала, торкалася до Гаррі та позувала для селфі в стилі, характерному для голлівудських знаменитостей, але не для члена королівської сім'ї», — каже експерт.

На думку Джеймс, проблема Меган у тому, що вона «стрибає від одного образу до іншого». Вона немов намагається щоразу завчити нову роль, що не дає їй змоги під час публічних заходів почуватися в зоні комфорту. І її розсіяні посмішки, деякі жести видають це.

Навіть у Дюссельдорфі під час «Ігор нескорених» було помітно, як герцогиня втрачала інтерес до того, що відбувається. У ці моменти вона намагалася привернути увагу Гаррі, який був абсолютно занурений у змагання і щиро вболівав за учасників.

Швидше за все, мова тіла видає в Меган людину, яка швидко втомлюється від усього постійного.

Маркл за відносно короткий проміжок часу «тричі змінила країну, п'ять разів — будинок, вийшла заміж, змінила релігію, народила дитину, перенесла викидень, народила другу дитину». Вона була актрисою, стала членом королівської сім'ї, відмовилася від цієї ролі, перетворилася на продюсерку, потім на письменницю, після стала ведучою подкасту. І знову змінює рід занять.

А Кейт Міддлтон за той самий період «стратегічно відточувала і вдосконалювала свій імідж». І тепер блискуче демонструє всьому світу результат.

Раніше повідомлялося про те, що Кейт Міддлтон відвідала таємну вечірку в ресторані.

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