«Існує повір’я, що кварц допомагає знайти кохання та виконує бажання»: майстриня Юлія Котова про магічні властивості мінералів

Лакова мініатюра майстрині з Полтави Юлії Котової вражає красою та вишуканістю. Її роботи на самоцвітах відомі у багатьох країнах світу. Створення такої краси вона порівнює зі справжньою магією. Проте й самі самоцвіти, за повір’ями, мають магічні властивості. Які саме та що символізують малюнки на прикрасах? Про це Юлія Котова розповіла в інтерв’ю «ФАКТАМ».

«Вважається, що агати мають захисні властивості»

— Одними з найпопулярніших каменів є агати, — говорить Юлія Котова. — Вважається, що вони мають захисні властивості. До того ж агат здатен врівноважувати стан людини як в емоційному плані, так і фізично. Дуже часто на агатах втілюю сюжети з японськими коропами коі. Ці риби символізують стійкість і здатність досягти мети попри будь-які складнощі та перепони. Також ці риби, якщо їх зображено дві, символізують гармонію у сімейній парі.

Взагалі у східних культурах вважається, що яскраві різноколірні рибки підходять жінкам, а темні та однотонні — чоловікам. Досить популярними є сюжети з драконами. Хтось вважає, що цей древній змій його захистить від негараздів, хтось — що збереже та примножить багатство. Можливо, щось у цьому і є, бо в казках і легендах дракони часто охороняють скарби. У мене у творчості є різні дракони, а головне, що вони зовсім не злі. Хитрі, обережні, навіть грайливі, але не злі.

Японський короп коі означає стійкість і здатність досягти мети попри будь-які складнощі та перепони

— Цікаво.

— А ще зараз надзвичайно популярні сюжети з феніксами. Воно і не дивно, бо за час війни кожен з нас не раз згорав і відроджувався з попелу… У різних сенсах, але точно кожен. Також дуже символічними є сині пташки, бо птах щастя має бути саме синім. Найголовніше, що ці пташки є у природі й називаються сіаліями. Пишу їх на різних самоцвітах. Це лабрадорити, жильбертит, сріблястий обсидіан, вапняк з марганцевими дендритами.

Ще я дуже люблю флюорити. Вважається, що ці камені наділяють натхненням творчих людей. У моїй колекції, на жаль, флюоритів не так багато, як хотілося б, але все одно є кілька. На одному з них написана чудова біла віола. А ось на іншому — шаманка-ніч. Найцікавіше в цій роботі те, що на камені зображена ніч, але він сам по собі світлий і прозорий. Тому у темряві насправді світла значно більше, ніж здається на перший погляд.

Синя пташка асоціюється зі щастям

«Кажуть, що гірський кришталь допомагає ясно мислити і приймати рішення у складних ситуаціях»

— Чим особливий кварц?

— Це і справді дуже цікава група мінералів, серед яких і рожевий кварц, і аметист, і гірський кришталь. А ще так звані глазкові кварци — тигрове, соколине та бичаче око. Про рожевий кварц знають, мабуть, всі. Кажуть, що цей камінь допомагає жінкам та дівчатам знайти кохання, робить їх привабливішими для протилежної статі, гармонізує стан людини. А ще здавна існує повір'я, що він виконує бажання. У мене прямо зараз в роботі одразу два рожевих кварци. На одному буде зображений короп коі з лататтям, а на другому — золота рибка.

А ось глазкові кварци мають чудові захисні властивості — і вважається, що оберігають свого володаря від зурочення. Ну і сюжети для цих самоцвітів відповідні — очі драконів, щоб пильнували своїх власників від усього поганого.

Фіалки символізують кохання та вірність

— А які магічні властивості приписують аметисту?

— Кажуть, що цей камінь допомагає концентрувати думки, заглиблюватися в себе, гармонізуватися в медитаціях.

— Який самоцвіт ваш улюблений?

— Гірський кришталь. Цей камінь допомагає ясно мислити й приймати рішення у складних ситуаціях.

— У ваших роботах чимало квітів. Вони теж щось символізують?

— Я дуже люблю тендітні віоли, бо вони для мене є приємними спогадами з дитинства. Вони символізують відданість, кохання, роздуми. А ще мені подобається писати водяні лілеї. Це квіти неперевершеної краси. У багатьох країнах в давнину їх ототожнювали з проявами божественного. Їх ще називають німфеї. Ця походить від назви давньогрецький духів природи — німф. У слов’ян їх ще називали русалчиним зіллям та русалчиними квітами та наділяли захисними властивостями. Лотос у східній культурі символізує духовне розкриття і мудрість.

Улюблений камінь майстрині – гірський кришталь. Зображені на ньому віоли неймовірно гарні

«Краса рятує світ, бо допомагає втриматися на плаву у скруті»

— А що символізує троянда?

— Троянда — королева квітів. Одним з її багатьох значень є жіноча краса. А ще — кохання. Та дуже багато залежить від кольору. Білі троянди — це чистота, невинність та вірність, рожеві — симпатія та захоплення, червоні — пристрасть, кохання, повага. А ось жовті троянди у багатьох чомусь асоціюються з розлукою, хоча насправді означають дружбу, щастя та радість, тому особисто для мене саме жовті троянди дуже позитивні й теплі, як сонечко. Троянди персикового кольору символізують скромність та лагідність. Даруючи чайні троянди, можна промовити одну дуже важливу фразу:"Я ніколи тебе не забуду".

Мабуть, ще варто трішки сказати про фіалки. В давнину їм приписували захисні властивості та здатність відганяти нечисть. А ще вони символізують кохання та вірність, відвертість та невинність.

— Що можете сказати про конвалії та підсніжники?

— Краса конвалій особлива — чарівна і тендітна. Ці квіти можуть допомогти сказати про кохання та ніжність. А ще конвалії символізують чистоту, скромність та щастя. А ось головне значення підсніжника — це надія. Також вважається, що він приносить людям удачу та щастя. І ще він символізує юність.

Конвалії – символ чистоти, скромності та щастя

— Чи траплялись з вашими роботами дива?

— Було таке, що люди виходили з депресивних станів. Також було кілька разів, що камені із зображеними на них тваринами-захисниками допомагали людям, за їх словами, пережити скрутні часи. Був випадок, що мініатюра на обсидіані стала справжнім талісманом. Камінь підказував своїй господарці виходи зі складних ситуацій. Вона увечері озвучувала свою проблему, а на ранок дивним чином знаходилося хороше рішення.

Взагалі краса у нашому житті дуже важлива. Це те позитивне, на чому можна сфокусувати свою увагу і не провалитися у безсилля та розпач. Саме так краса і рятує світ, бо допомагає втриматися на плаву у скруті, фіксуючи людську свідомість на позитиві та вселяючи надію на краще.

Юлія Котова: «Краса у нашому житті дуже важлива»

— Як правильно вибрати самоцвіт у подарунок?

— Найкраще підбирати каміння для подарунка (та й для себе теж) індивідуально. Ідеально було б дізнатися про смаки і вподобання людини, яку ви збираєтеся ощасливити, подарувавши самоцвіт. Є фахівці, які допоможуть обрати камінь за датою народження, за гороскопом. Я ж підбираю камінь інтуїтивно. Як це? Це, коли камінь так сподобався, що не можеш відвести від нього очей, а коли береш в руки, то вже не уявляєш свого життя без нього. Вибрані таким чином мінерали будуть радувати вас повсякчас.

Раніше художниця Ольга Ковтун розповіла, чому синичка вважається оберегом, та про інші символи на картинах.

Фото з альбому Юлії Котової

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