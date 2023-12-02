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Дуже смачний і красивий новорічний салат: гості будуть у захваті

22:30 5 грудня 2023
новорічний салат

З наближенням зимових свят інтернет рясніє різноманітними рецептами. А вибір — це завжди добре. Однак потрібно мати на увазі, що краще використовувати перевірені рецепти професійних кулінарів, тоді не зіпсуєте продукти і не витратите даремно час.

Рецептом новорічного салату поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше давала рецепт яблучного штолена.

- Салати зі свіжим огірком готують безпосередньо перед подачею, — каже Елла Іванова. — Прикрасити салат можна свіжим огірком, порізаним на тонкі вузькі слайси і замаринував їх трохи попередньо в оливкової олії з додаванням гірчиці.

Новорічний салат

  • 3 яйця
  • 200 г відварених креветок
  • 1 свіжий огірок
  • 100 г консервованої кукурудзи
  • 150 г консервованого зеленого горошку
  • Майонез (за смаком)

Шар зеленого горошку покрити майонезом, потім додати креветки і знову покрити майонезом, наступний шар — кукурудза — і знову майонез. Ріжемо кубиками свіжий огірочок і подрібнюємо яйце. Усе це викладаємо шарами, не забуваючи про майонез.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт свинячих реберець на новорічний стіл.

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Фото з альбому Елли Іванової

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