Дуже смачний і красивий новорічний салат: гості будуть у захваті

З наближенням зимових свят інтернет рясніє різноманітними рецептами. А вибір — це завжди добре. Однак потрібно мати на увазі, що краще використовувати перевірені рецепти професійних кулінарів, тоді не зіпсуєте продукти і не витратите даремно час.

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Рецептом новорічного салату поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше давала рецепт яблучного штолена.

- Салати зі свіжим огірком готують безпосередньо перед подачею, — каже Елла Іванова. — Прикрасити салат можна свіжим огірком, порізаним на тонкі вузькі слайси і замаринував їх трохи попередньо в оливкової олії з додаванням гірчиці.

Новорічний салат 3 яйця

200 г відварених креветок

1 свіжий огірок

100 г консервованої кукурудзи

150 г консервованого зеленого горошку

Майонез (за смаком)

Шар зеленого горошку покрити майонезом, потім додати креветки і знову покрити майонезом, наступний шар — кукурудза — і знову майонез. Ріжемо кубиками свіжий огірочок і подрібнюємо яйце. Усе це викладаємо шарами, не забуваючи про майонез.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт свинячих реберець на новорічний стіл.

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Фото з альбому Елли Іванової

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