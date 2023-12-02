Дуже смачний і красивий новорічний салат: гості будуть у захваті
З наближенням зимових свят інтернет рясніє різноманітними рецептами. А вибір — це завжди добре. Однак потрібно мати на увазі, що краще використовувати перевірені рецепти професійних кулінарів, тоді не зіпсуєте продукти і не витратите даремно час.
Рецептом новорічного салату поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше давала рецепт яблучного штолена.
- Салати зі свіжим огірком готують безпосередньо перед подачею, — каже Елла Іванова. — Прикрасити салат можна свіжим огірком, порізаним на тонкі вузькі слайси і замаринував їх трохи попередньо в оливкової олії з додаванням гірчиці.
Новорічний салат
- 3 яйця
- 200 г відварених креветок
- 1 свіжий огірок
- 100 г консервованої кукурудзи
- 150 г консервованого зеленого горошку
- Майонез (за смаком)
Шар зеленого горошку покрити майонезом, потім додати креветки і знову покрити майонезом, наступний шар — кукурудза — і знову майонез. Ріжемо кубиками свіжий огірочок і подрібнюємо яйце. Усе це викладаємо шарами, не забуваючи про майонез.
І смачного!
Нагадаємо рецепт свинячих реберець на новорічний стіл.
Фото з альбому Елли Іванової67