Зелені млинці: ідеальні для новорічного столу

На новорічному столі часто присутні млинці з різними начинками. А що, якщо зробити їх зеленими? Так, це цілком можливо, додавши в тісто листя салату. І жодних штучних барвників!

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Рецептом ласощів поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше давала рецепт новорічного салату.

- Сьогодні готуємо млинці з листя салату, — каже Елла Іванова. — Думаю, ваші рідні та гості будуть у захваті. Колір виходить неймовірний! Цікаво спостерігати його трансформацію під час смаження. Із блідого він перетворюється на насичений, яскравий! Така краса не залишить нікого байдужим.

Зелені млинці 50 г листя зеленого салату

1 яйце

200 г молока

Сіль — за смаком

Цукор — за смаком

20 г олії

2−3 столові ложки борошна

Листя салату подрібнити в блендері, додавши яйце. Також додаємо молоко, олію, сіль і перець, потім борошно — і все це збиваємо. Тісто має постояти хвилин 10. Потім смажимо на сковорідці млинці. Вони виходять дуже красивого кольору. А головне — смачні!

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Смачного!

Нагадаємо рецепт яблучного штолена.

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Фото з альбому Елли Іванової

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