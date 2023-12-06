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Зелені млинці: ідеальні для новорічного столу

22:30 8 грудня 2023
Зелені млинці

На новорічному столі часто присутні млинці з різними начинками. А що, якщо зробити їх зеленими? Так, це цілком можливо, додавши в тісто листя салату. І жодних штучних барвників!

Рецептом ласощів поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше давала рецепт новорічного салату.

- Сьогодні готуємо млинці з листя салату, — каже Елла Іванова. — Думаю, ваші рідні та гості будуть у захваті. Колір виходить неймовірний! Цікаво спостерігати його трансформацію під час смаження. Із блідого він перетворюється на насичений, яскравий! Така краса не залишить нікого байдужим.

Зелені млинці

  • 50 г листя зеленого салату
  • 1 яйце
  • 200 г молока
  • Сіль — за смаком
  • Цукор — за смаком
  • 20 г олії
  • 2−3 столові ложки борошна

Листя салату подрібнити в блендері, додавши яйце. Також додаємо молоко, олію, сіль і перець, потім борошно — і все це збиваємо. Тісто має постояти хвилин 10. Потім смажимо на сковорідці млинці. Вони виходять дуже красивого кольору. А головне — смачні!

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Смачного!

Нагадаємо рецепт яблучного штолена.

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Фото з альбому Елли Іванової

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