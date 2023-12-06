Зелені млинці: ідеальні для новорічного столу
На новорічному столі часто присутні млинці з різними начинками. А що, якщо зробити їх зеленими? Так, це цілком можливо, додавши в тісто листя салату. І жодних штучних барвників!
Рецептом ласощів поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше давала рецепт новорічного салату.
- Сьогодні готуємо млинці з листя салату, — каже Елла Іванова. — Думаю, ваші рідні та гості будуть у захваті. Колір виходить неймовірний! Цікаво спостерігати його трансформацію під час смаження. Із блідого він перетворюється на насичений, яскравий! Така краса не залишить нікого байдужим.
Зелені млинці
- 50 г листя зеленого салату
- 1 яйце
- 200 г молока
- Сіль — за смаком
- Цукор — за смаком
- 20 г олії
- 2−3 столові ложки борошна
Листя салату подрібнити в блендері, додавши яйце. Також додаємо молоко, олію, сіль і перець, потім борошно — і все це збиваємо. Тісто має постояти хвилин 10. Потім смажимо на сковорідці млинці. Вони виходять дуже красивого кольору. А головне — смачні!
Смачного!
Нагадаємо рецепт яблучного штолена.
Фото з альбому Елли Іванової97