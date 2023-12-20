Овочеві гарячі бутерброди для всієї родини: смакують і в будні, і в свята

Бюджетні страви для новорічного столу зараз дуже популярні. Вони можуть бути не менш смачними, ніж із дорогих інгредієнтів. У цьому ви можете переконатися, скориставшись рецептом овочевих гарячих бутербродів від відомої кулінарки з Кривого Рогу Елли Іванової. Щоправда, попрацювати над приготуванням таких ласощів, як правило, доведеться трохи більше, ніж зазвичай.

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Спробувавши цю страву хоч одного разу, будете її готувати і в будні. Вона смачна і ситна. Під час подачі гарячі овочеві бутерброди можна прикрасити зеленню або кружальцями червоного та зеленого болгарського перцю. Також як декор можна використовувати оливки. Нагадаємо рецепт корисного та смачного бутерброда без хліба.

- Ці гарячі бутерброди в моїй родині всі люблять, — каже Елла Іванова. — Бюджетнішої страви не придумати.

Гарячі бутерброди Багет

Картопля 3 шт.

Морква 1 шт.

1 яйце

Цибуля

Сіль

Перець

Олія

Картоплю, цибулю та моркву подрібнити на тертці. Збити з яйцем. Посолити та поперчити. Вмочити в цю суміш шматочки батона або багета.

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Підсмажити на олії до готовності.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт відбивних із курячих сердечок.

Фото з альбому Елли Іванової

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