Овочеві гарячі бутерброди для всієї родини: смакують і в будні, і в свята
Бюджетні страви для новорічного столу зараз дуже популярні. Вони можуть бути не менш смачними, ніж із дорогих інгредієнтів. У цьому ви можете переконатися, скориставшись рецептом овочевих гарячих бутербродів від відомої кулінарки з Кривого Рогу Елли Іванової. Щоправда, попрацювати над приготуванням таких ласощів, як правило, доведеться трохи більше, ніж зазвичай.
Спробувавши цю страву хоч одного разу, будете її готувати і в будні. Вона смачна і ситна. Під час подачі гарячі овочеві бутерброди можна прикрасити зеленню або кружальцями червоного та зеленого болгарського перцю. Також як декор можна використовувати оливки. Нагадаємо рецепт корисного та смачного бутерброда без хліба.
- Ці гарячі бутерброди в моїй родині всі люблять, — каже Елла Іванова. — Бюджетнішої страви не придумати.
Гарячі бутерброди
- Багет
- Картопля 3 шт.
- Морква 1 шт.
- 1 яйце
- Цибуля
- Сіль
- Перець
- Олія
Картоплю, цибулю та моркву подрібнити на тертці. Збити з яйцем. Посолити та поперчити. Вмочити в цю суміш шматочки батона або багета.
Підсмажити на олії до готовності.
І смачного!
Нагадаємо рецепт відбивних із курячих сердечок.
Фото з альбому Елли Іванової166