Соковитий рулет з індички: відомий шеф-кухар поділився простим рецептом

М'ясний рулет — універсальна страва. У гарячому вигляді це повноцінна основна і навіть святкова страва, яка може прикрасити і Великодній стіл.

Також його можна подавати у холодному вигляді — у вигляді нарізки та холодної закуски, або ж використовувати як відмінну начинку для бутерброду або сендвіча з крем-сиром на сніданок.

Шеф-кухар Андрій Величко виклав у мережу покроковий рецепт приготування рулету, для якого він використав м'ясо з ноги індички.

«У готовому вигляді рулет буде дуже соковитим», — запевняє кулінар.

Для рулету потрібно взяти:

1,2−1,5 кг ноги індички

100 г сала

70 г в'ялених помідорів

пучок петрушки

пучок зеленої цибулі

3 чайні ложки ароматизованої травами солі

трошки оливкової олії

Крок 1. Підготовка м'яса

М'ясо відокремлюємо від кісток, надрізаємо та розкриваємо його, «як книгу або як метелика». Робимо неглибокий поперечний надріз та розкриваємо, розпластуємо м'ясо, і так кілька разів, поки не отримаємо максимально тонку товщину м'яса. Після цього за допомогою молотка відбиваємо м'ясо до рівномірної товщини.

Порада: щоб отримати тонкий шар м'яса для майбутнього рулету прямокутної форми, з деяких частин м'ясо можна відрізати і перекласти туди, де не вистачає.

Крок 2. Збирання



Тонке м'ясо приблизно однакової товщини добре солимо ароматною сіллю, ближче до ширшого краю викладаємо трохи тонких смужок сала для соковитості (якщо не їсте свинину — використовуйте вершкове масло або кокосовий жир). На сало — в'ялені помідори (нарізати дрібно) та рубану зелень.

Крок 3. Підготовка до запікання



Згортаємо рулет, максимально щільно, після чого перев'язуємо кулінарною ниткою. Для цього згорнувши рулет, слід щільно обернути його пластиковою плівкою. Залиште на годину в холодильнику — за цей час м'ясо трохи спресується, і коли ви акуратно знімете плівку, вам буде легше перев'язувати рулет ниткою.

Крок 4. Запікання

Підготовлений рулет посипаємо сіллю і збризкуємо оливковою олією. Загортаємо спочатку у пергамент, а потім — у фольгу. Запікаємо при 180С протягом півтори години, після ще 10 хвилин при 210С, без фольги та пергаменту, для надання хрусткої скоринки. Коли рулет готовий (при проколюванні ножем виділяється прозорий сік), дайте йому охолонути, і потім знімайте нитку.

«Впевнений, приготувавши такий м'ясний рулет, ви залишитеся дуже задоволені — готувати досить просто, часу йде мало, а ваші близькі люди будуть щасливі від смаку страви», — пише Величко.

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