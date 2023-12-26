У «Батьківщині» не голосуватимуть за закон про мобілізацію у поточній редакції

Партія «Батьківщина» не голосуватиме за закон про мобілізацію у тому вигляді, який є зараз. Зокрема, для партії неприйнятні статті про відміну броні для інвалідів третьої групи, педагогів та студентів. Таку заяву зробила лідер партії Юлія Тимошенко на своїй сторінці у Facebook.

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Політик зазначила, що мобілізація під час війни — неминуча, проте має проводитися справедливо, а українське військо обов'язково треба посилити технологічно. Для цього державі необхідно розгорнути власне потужне військово-промислове виробництво.

У своєму відеозверненні вона запропонувала призупинити у 2024 році виплати всіх зовнішніх та внутрішніх боргів України та скасувати підвищення зарплат чиновникам. У той же час вивільнені 650 млрд гривень Тимошенко пропонує направити на запуск потужного вітчизняного військово-промислового виробництва.

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«Нам треба закон про всебічний розвиток технічно-наукових новацій для власної розробки і виробництва зброї. Ці розробки вже є, потрібна фінансова підтримка держави. Ми мусимо діяти чітко раціонально, стратегічно і переможно, а не йти в глухий кут», — наголосила Тимошенко.

Нагадаємо, новий законопроект про мобілізацію в Україні зареєстрований у Раді пізно ввечері 25 грудня. Тепер над ним працюватимуть парламентарі. Попереду його розгляд у комітетах та голосування у двох читаннях.

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Раніше президент на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що військове командування запропонувало додатково мобілізувати 450 000−500 000 осіб. Це коштуватиме державі 500 млрд грн.

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