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Гомілка індички на пиві від Тетяни Литвинової: дуже смачна та пікантна прикраса до вашого столу (відео)

9:39 28 грудня 2023
Литвинова

Якщо відома кулінарка Людмила Борщ пропонує господиням прикрасити святковий стіл надзвичайно смачним салатом «Баронеса», то Тетяна Литвинова рекомендує не забути про страви з м'яса та птиці.

Цього разу вона поділилась рецептом гомілки індички на пиві.

«Смачна, з хрусткою скоринкою, пікантна, соковита та дієтична. Справжня прикраса святкового столу», — впевнена кулінарка.

Для приготування знадобиться:

гомілка індички 1шт.,

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часник ½ головки,

масло 20 г,

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томатне пюре 2 ст. ложки,

паприка ½ ч. ложки,

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гострий перець ½ ч. ложки,

коріандр ½ ч. ложки,

сіль 10 г,

пиво ½ стакана

Для гарніру: гарбуз 300 г

Для маринаду: олія 2 ст. ложки,

часник 2 зуб.,

соєвий соус 1 ст. ложка,

паприка ½ ч. ложки,

гострий перець 1/3 ч. ложки,

сіль 3 г.

Приготування

Перебити кістку у вузькій частині гомілки. Підняти шкірку до верху та зачистити кістку, щоб вийняти її повністю.

Зробити отвори гострим ножем по всій гомілці, щоб нашпигувати часником та маслом. Масло та часник посолити і тільки потім шпигувати.

Змастити маслом в середині та зверху.

Змішати сіль, коріандр, паприку, гострий перець, томатне пюре та змастити гомілку в середині та зверху, накрити шкіркою та ще раз змастити.

Поставити на стакан чи пляшку з пивом та загорнути в пакет для запікання. Мʼясо повинно маринуватись 2−4 години.

Запікати при 200 градусах 1 годину.

Гарбуз нарізати часточками та змастити маринадом з олії, соєвого соусу, часнику, гострого перцю, паприки.

Запікати 15−20 хвилин.

Раніше ми розповідали, як приготувати домашню курячу ковбасу.

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