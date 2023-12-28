Гомілка індички на пиві від Тетяни Литвинової: дуже смачна та пікантна прикраса до вашого столу (відео)

Якщо відома кулінарка Людмила Борщ пропонує господиням прикрасити святковий стіл надзвичайно смачним салатом «Баронеса», то Тетяна Литвинова рекомендує не забути про страви з м'яса та птиці.



Цього разу вона поділилась рецептом гомілки індички на пиві.

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«Смачна, з хрусткою скоринкою, пікантна, соковита та дієтична. Справжня прикраса святкового столу», — впевнена кулінарка.

Для приготування знадобиться:

гомілка індички 1шт.,

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часник ½ головки,

масло 20 г,

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томатне пюре 2 ст. ложки,

паприка ½ ч. ложки,

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гострий перець ½ ч. ложки,

коріандр ½ ч. ложки,

сіль 10 г,

пиво ½ стакана

Для гарніру: гарбуз 300 г

Для маринаду: олія 2 ст. ложки,

часник 2 зуб.,

соєвий соус 1 ст. ложка,

паприка ½ ч. ложки,

гострий перець 1/3 ч. ложки,

сіль 3 г.

Приготування

Перебити кістку у вузькій частині гомілки. Підняти шкірку до верху та зачистити кістку, щоб вийняти її повністю.

Зробити отвори гострим ножем по всій гомілці, щоб нашпигувати часником та маслом. Масло та часник посолити і тільки потім шпигувати.

Змастити маслом в середині та зверху.

Змішати сіль, коріандр, паприку, гострий перець, томатне пюре та змастити гомілку в середині та зверху, накрити шкіркою та ще раз змастити.

Поставити на стакан чи пляшку з пивом та загорнути в пакет для запікання. Мʼясо повинно маринуватись 2−4 години.

Запікати при 200 градусах 1 годину.

Гарбуз нарізати часточками та змастити маринадом з олії, соєвого соусу, часнику, гострого перцю, паприки.

Запікати 15−20 хвилин.

Раніше ми розповідали, як приготувати домашню курячу ковбасу.

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