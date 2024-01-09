Кекс з апельсином: смачно та дуже ароматно
Це справжній насичений смак цитрусів у поєднанні з шоколадом. Те, що треба для святкового настрою. Та й ідеально буде, коли хочете приємно здивувати гостей, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська, яка раніше пропонувала приготувати шоколадний брауні з горіхами.
Інгредієнти:
- 4 яйця
- 220 г цукру
- 250 г борошна
- 150 мл вершків 33% жирності
- 75 г вершкового масла (+25 г для змащення форми)
- 1 ч. л. розпушувача
- цедра одного апельсина
- 1 дрібка солі
Для сиропу для просочення кексу:
- сік одного апельсина
- 50 г цукру
Для прикрашання:
- 100 г темного шоколаду
- 2 ст. л. олії
Приготування:
Вбийте у миску 4 яйця, додайте 220 г цукру й дрібку солі. Збийте до пишної маси. Влийте у миску вершки та натріть цедру апельсина. До суміші додайте розтоплене вершкове масло і ретельно збийте. Потім додайте борошно, розпушувач і все ще раз перемішайте до однорідної консистенції. Перелийте суміш у форму для запікання та випікайте в завчасно розігрітій духовці 40−45 хв при 180 градусах.
Тим часом приготуйте сироп для просочення пирога. Вичавіть у каструлю сік апельсина, з якого ми знімали цедру. Додайте 50 г цукру, доведіть до кипіння, щоб цукор розтанув. Дайте охолонути.
Готовий пиріг дістаньте з духовки. Дайте трохи остигнути, не виймаючи з форми. Зробіть проколи дерев’яною шпажкою та залийте сиропом. Залиште пиріг до повного вистигання.
На паровій бані розтопіть шоколад з олією. Змастіть пиріг шоколадною глазур’ю та прикрасьте за вашим смаком.
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