Кекс з апельсином: смачно та дуже ароматно

Це справжній насичений смак цитрусів у поєднанні з шоколадом. Те, що треба для святкового настрою. Та й ідеально буде, коли хочете приємно здивувати гостей, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська, яка раніше пропонувала приготувати шоколадний брауні з горіхами.

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Інгредієнти: 4 яйця

220 г цукру

250 г борошна

150 мл вершків 33% жирності

75 г вершкового масла (+25 г для змащення форми)

1 ч. л. розпушувача

цедра одного апельсина

1 дрібка солі Для сиропу для просочення кексу: сік одного апельсина

50 г цукру Для прикрашання: РЕКЛАМА 100 г темного шоколаду

2 ст. л. олії

Приготування:

Вбийте у миску 4 яйця, додайте 220 г цукру й дрібку солі. Збийте до пишної маси. Влийте у миску вершки та натріть цедру апельсина. До суміші додайте розтоплене вершкове масло і ретельно збийте. Потім додайте борошно, розпушувач і все ще раз перемішайте до однорідної консистенції. Перелийте суміш у форму для запікання та випікайте в завчасно розігрітій духовці 40−45 хв при 180 градусах.

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Тим часом приготуйте сироп для просочення пирога. Вичавіть у каструлю сік апельсина, з якого ми знімали цедру. Додайте 50 г цукру, доведіть до кипіння, щоб цукор розтанув. Дайте охолонути.

Готовий пиріг дістаньте з духовки. Дайте трохи остигнути, не виймаючи з форми. Зробіть проколи дерев’яною шпажкою та залийте сиропом. Залиште пиріг до повного вистигання.

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На паровій бані розтопіть шоколад з олією. Змастіть пиріг шоколадною глазур’ю та прикрасьте за вашим смаком.

Нагадаємо рецепт імбирно-цитрусового чаю.

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