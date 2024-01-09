38.34 / 39.03 42.08 / 42.88
Київ: -1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Кекс з апельсином: смачно та дуже ароматно

20:15 11 січня 2024
Кекс з апельсином

Це справжній насичений смак цитрусів у поєднанні з шоколадом. Те, що треба для святкового настрою. Та й ідеально буде, коли хочете приємно здивувати гостей, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська, яка раніше пропонувала приготувати шоколадний брауні з горіхами.

Інгредієнти:

  • 4 яйця
  • 220 г цукру
  • 250 г борошна
  • 150 мл вершків 33% жирності
  • 75 г вершкового масла (+25 г для змащення форми)
  • 1 ч. л. розпушувача
  • цедра одного апельсина
  • 1 дрібка солі

Для сиропу для просочення кексу:

  • сік одного апельсина
  • 50 г цукру

Для прикрашання:

РЕКЛАМА
  • 100 г темного шоколаду
  • 2 ст. л. олії

Приготування:

Вбийте у миску 4 яйця, додайте 220 г цукру й дрібку солі. Збийте до пишної маси. Влийте у миску вершки та натріть цедру апельсина. До суміші додайте розтоплене вершкове масло і ретельно збийте. Потім додайте борошно, розпушувач і все ще раз перемішайте до однорідної консистенції. Перелийте суміш у форму для запікання та випікайте в завчасно розігрітій духовці 40−45 хв при 180 градусах.

РЕКЛАМА

Тим часом приготуйте сироп для просочення пирога. Вичавіть у каструлю сік апельсина, з якого ми знімали цедру. Додайте 50 г цукру, доведіть до кипіння, щоб цукор розтанув. Дайте охолонути.

Готовий пиріг дістаньте з духовки. Дайте трохи остигнути, не виймаючи з форми. Зробіть проколи дерев’яною шпажкою та залийте сиропом. Залиште пиріг до повного вистигання.

РЕКЛАМА

На паровій бані розтопіть шоколад з олією. Змастіть пиріг шоколадною глазур’ю та прикрасьте за вашим смаком.

Нагадаємо рецепт імбирно-цитрусового чаю.

75

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ігор Гринкевич (на фото справа)

Міноборони розриває всі договори з компаніями, пов’язаними зі скандальними Гринкевичами

Наближається похолодання

Стрільцям — реалізації амбіцій, Ракам — нове кохання, а Терезам — успіхи на роботі: що обіцяють зорі, Анжела Перл та погода 11 січня

Овен

Доля приготувала приємні сюрпризи: у трьох знаків Зодіаку життя зміниться на краще найближчим часом

Депутатське подружжя

Провела першу ніч життя в бомбосховищі: у сім’ї нардепів народилась дитина і отримала від батьків незвичне ім’я

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту