«Саліков в Гаазі й готовий давати свідчення»: керівник «департаменту війни» Бєлоусов про трибунал над росіянами

Україна рухається у напрямку створення спеціального трибуналу по агресії, просуває необхідність його створення на всіх платформах і хоче створити такий трибунал, який буде визнаний у світі. Близько 40 країн підтримують цю ідею, йде постійна величезна робота по цьому напрямку. Про це розповів керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора Юрій Бєлоусов в інтерв’ю сайту «Телеграф».



«Обсяг даних настільки великий, що головне — скрупульозно збирати. 470 підозрюваних — це ті окупанти, по яких ми вже зібрали докази, впевнені на 90%, що саме ці особи вчинили воєнний злочин. Коли ми впевнені на 100%, то направляємо обвинувальний акт до суду. А тих окупантів, по яких ми працюємо, по яких у нас є докази вважати, що вони можуть бути причетними, — десятки тисяч! Цей величезний масив даних щодо російських збройних сил, розвідки, численних приватних компаній, політиків знаходиться в полі зору наших правоохоронців», — розповів він.

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За його словами, є перші видимі результати співпраці з іноземними партнерами. Зокрема, колишній «грушник», бойовик ПВК «Редут» Ігор Саліков заявив Міжнародному кримінальному суду про готовність свідчити про російські злочини, скоєні в Україні.

«Саліков — це тільки один з прикладів. Цей кейс унікальний тільки тим, що став публічним і відомим, а таких „салікових“ дуже багато. Збираємо від них інформацію, тобто паралельно ведеться велика кількість розробок. Із Саліковим конкретно працювали прокурори. Ситуація там була непроста, але головне, що він в Гаазі, в безпеці та готовий давати свідчення», — зазначив Бєлоусов.

Загалом, за його словами, це робота не тільки Офісу генпрокурора, а й органів досудового розслідування та розвідки, яка працює в цьому плані на повну.

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«Взагалі інститут викривачів дуже важливий, бо немає ціннішого свідка, ніж людина з системи: вона знає всіх і вся, всю механіку системи. А у рф багато людей, які розуміють, що їхня країна йде „не туди“, ці люди намагаються якимось чином зістрибнути з цього „корабля“ й повідомити про те, що там відбувається», — каже керівник «департаменту війни».

Зокрема, коментуючи інформацію нідерландських ЗМІ, які посилалися на інформацію від Салікова та писали про операції під «чужим прапором», депортацію українських дітей, страту цивільних, Бєлоусов зазначив, що ці матеріали є й в України.

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«Ми з Саліковим працювали близько пів року, інформації доволі багато», — сказав він.

Нагадаємо, як повідомляли ФАКТИ, у квітні 2023 року у Гаазі розпочався судовий процес над колишнім президентом Косова Хашимом Тачі. Крім нього, на лаві підсудних опинилися ексголова Демократичної партії Косова Кадрі Веселі, колишній голова парламенту Якуп Краснічі та ексголова фракції найбільшої партії косовського парламенту «Самовизначення» Реджеп Селімі. Всіх їх звинувачують у воєнних злочинах і злочинах проти людяності.

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