«Стануть вашою улюбленою випічкою»: ароматні яблучні троянди від Ектора Хіменеса-Браво
Суддя «МайстерШеф» (СТБ) Ектор Хіменес-Браво, який раніше ділився рецептом курячих стегенець у медово-імбирному соусі, розповів про спосів приготування цікавої яблучної випічки — «троянди».
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«Якщо дуже хочеться здивувати рідних чимось не лише смачним, а й візуально цікавим, то цей рецепт для вас! Аромат в домі буде неймовірним», — запевняє шеф-кухар.⠀
Інгредієнти:⠀
- Листкове тісто — 400 г;
- Мед — 40 г;
- Яблука — 3 шт;
- Кориця— 5 г;
- Цукрова пудра — 20 г;
- Олія — 15 г.
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Приготування:⠀
- Тісто розкатати та змастити медом. Викласти яблука, звернути навпіл та закрутити троянду.
- Викласти в змащену олією форму та випікати 25−30 хвилин при температурі 180°.
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«Запашні, оригінальні та дуже смачні яблуневі троянди стануть вашою улюбленою випічкою!» — запевняє Ектор Хіменес-Браво.
Раніше фудблогерка Софія Гаврильців поділилася рецептом штруделя.
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