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«Стануть вашою улюбленою випічкою»: ароматні яблучні троянди від Ектора Хіменеса-Браво

14:39 12 січня 2024
Випічка з яблуком

Суддя «МайстерШеф» (СТБ) Ектор Хіменес-Браво, який раніше ділився рецептом курячих стегенець у медово-імбирному соусі, розповів про спосів приготування цікавої яблучної випічки — «троянди».

«Якщо дуже хочеться здивувати рідних чимось не лише смачним, а й візуально цікавим, то цей рецепт для вас! Аромат в домі буде неймовірним», — запевняє шеф-кухар.

Інгредієнти:

  • Листкове тісто — 400 г;
  • Мед — 40 г;
  • Яблука — 3 шт;
  • Кориця— 5 г;
  • Цукрова пудра — 20 г;
  • Олія — 15 г.

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Приготування:

  • Тісто розкатати та змастити медом. Викласти яблука, звернути навпіл та закрутити троянду.
  • Викласти в змащену олією форму та випікати 25−30 хвилин при температурі 180°.


«Запашні, оригінальні та дуже смачні яблуневі троянди стануть вашою улюбленою випічкою!» — запевняє Ектор Хіменес-Браво.

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Раніше фудблогерка Софія Гаврильців поділилася рецептом штруделя.

Фото — скріншот

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