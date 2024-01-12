«Стануть вашою улюбленою випічкою»: ароматні яблучні троянди від Ектора Хіменеса-Браво

Суддя «МайстерШеф» (СТБ) Ектор Хіменес-Браво, який раніше ділився рецептом курячих стегенець у медово-імбирному соусі, розповів про спосів приготування цікавої яблучної випічки — «троянди».

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«Якщо дуже хочеться здивувати рідних чимось не лише смачним, а й візуально цікавим, то цей рецепт для вас! Аромат в домі буде неймовірним», — запевняє шеф-кухар.⠀



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Інгредієнти:⠀ Листкове тісто — 400 г;

Мед — 40 г;

Яблука — 3 шт;

Кориця— 5 г;

Цукрова пудра — 20 г;

Олія — 15 г.

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Приготування:⠀ Тісто розкатати та змастити медом. Викласти яблука, звернути навпіл та закрутити троянду.

Викласти в змащену олією форму та випікати 25−30 хвилин при температурі 180°.

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«Запашні, оригінальні та дуже смачні яблуневі троянди стануть вашою улюбленою випічкою!» — запевняє Ектор Хіменес-Браво.

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Раніше фудблогерка Софія Гаврильців поділилася рецептом штруделя.

Фото — скріншот

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