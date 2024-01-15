Психолог назвав дві головні риси характеру путіна

Російський диктатор володимир путін, який розв’язав криваву війну в Україні, змінювався під впливом зовнішніх чинників, таких, як необмежена влада, але, безумовно, в формуванні його характеру не абияку роль зіграла родина, вважає політичний психолог та експерт з невербальної комунікації Валентин Кім.

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«путін ріс у сім'ї, де всім заправляв деспотичний, агресивний батько, схильний до приниження оточуючих і насилля», -прокоментував Кім в інтерв’ю «Телеграфу».

путін з батьками

За словами психолога, матір майбутнього диктатора втратила першу дитину і потім всеціло присвятила себе Володі.

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«Те, що у майбутньому він не буде здатний до емпатії і буде сприймати світ надто примітивно, розділяючи його на чорне й біле, зумовлено тим, що в дитинстві він переживав дуже сильні, але вкрай примітивні емоції: страх і ненависть», — вважає Кім.

Переживши домашню тиранію батька і цькування в школі, путін набув страху переслідування, нав'язливої ідеї, що всі проти нього, додав психолог.

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«Він постійно перебував в очікуванні нападу, тому з часом почав нападати першим. Парадокс полягає у тому, що при неспроможності відчувати тонкі букети емоцій, він має „нюх“ на страх і слабкість інших, адже це добре знайомо йому з дитинства. путін відчуває, коли його побоюються і вміє посилювати це почуття», — говорить Кім.

Коментуючи фото з юності майбутнього диктатора, психолог говорить, що по них добре видно, що путін завжди стоїть скраєчку, осторонь, не виділяється.

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«Це людина, ображена світом і позбавлена можливості помститися. Той факт, що він пішов у КДБ, свідчить про його вміння чекати і планомірно вибудовувати стратегію», — говорить Кім.

За його словами, путін уособлює типаж людини, яка входить в гру з дуже слабкими позиціями, але вміючи чекати, у певний момент б'є у найслабше місце.

«Це дуже небезпечний супротивник. Слабкою рисою путіна є відсутність лідерських якостей. Він не здобув все те, що має, йому це дали. Він не створив себе сам, його призначили. Він не переміг конкурентів, у нього їх не було», — додав психолог.

путін і Анатолій Собчак

Цим Кім пояснює й найбільший страх і комплекс диктатора — відсутність легітимності. Усвідомлюючи незаслуженість свого становища, путін культивує так звані вибори в рф і звинувачує кожного другого свого політичного ворога в нелегітимності.

Нагадаємо, вибори президента росії відбудуться 17 березня 2024 року. Це будуть перші вибори на найвищу посаду в країні після внесення зміни до Конституції рф, які фактично дали путіну можливість балотуватися вп’яте, «обнуливши» попередні президентські терміни диктатора. На ці вибори замість «справжнього путіна» піде саме білоруський тесля Євген Васильович.

Як повідомили ФАКТИ, політичний психолог Валентин Кім назвав головну рису характеру президента України Володимира Зеленського.

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