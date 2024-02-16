«Скрізь повно мертвих росіян, частин тіл, деталей машин. Нічого не прибирається»: американський журналіст про ситуацію на фронті

Як повідомляє charter97, військовий репортер CNN Фредерік Плейтген став гостем ток-шоу, в якому розповів ведучій Сандрі Майшбергер про враження після поїздки на фронт. Серед іншого, Плейтген познайомився з українським підрозділом операторів дронів, пише Bild.

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«Вони могли бачити все, буквально дивилися в обличчя [російських] солдатів, які знали, що для них, імовірно, скоро все закінчиться. Найбільше мене вразило те, скільки трупів лежить навколо. Скрізь повно мертвих росіян, частин тіл, деталей машин. Нічого не прибирається», — розповів журналіст.

Військовий репортер CNN шокований кількістю жертв на фронті з російського боку.

«Ми багато говоримо про те, що Україна страждає, і це, звичайно, правда. Але скільки своїх людей путін відправляє на смерть — я й подумати не міг, що все буде так погано, як зараз. Це одна з причин, чому українці все ще мають бойовий дух, тому що вони розуміють, що насправді зупиняють багатьох із них», — ділиться Плейтген.

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Американський репортер вважає, що українські військові зможуть вистояти навіть без пакета допомоги від США.

«Вони покладатимуться на нову стратегію, на ці маленькі безпілотники. Наразі українці створюють авіацію дальнього радіусу дії, що складається з безпілотників, щоб атакувати маршрути постачання», — сказав Плейтген.

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Раніше повідомлялося, що в Україні з'являться Сили безпілотних систем.

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