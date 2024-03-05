На відміну від Чарльза: журналістка пояснила мовчання про Кейт

17 січня Кенсінгтонський палац оголосив, що принцесі Кейт довелося лягти в лікарню для проведення операції на черевній порожнині. Палац оголосив, що операція пройшла успішно і що Кейт не буде відвідувати жодних публічних заходів до Великодня.

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Відтоді палац не надавав подальшу інформацію про стан принцеси. Однак після того, як принц Вільям був змушений скасувати свою присутність на панахиді по королю Костянтину, з'явилася інформація, що Кейт наразі почувається добре.

Крім того, через те, що офіційної інформації про стан Кейт так мало, спекуляції про неї нестримно поширюються. Від невдалої косметичної операції до зв'язку з хворобою короля Чарльза ІІІ — у соціальних мережах циркулює безліч чуток, пише Watson.

Журналістка, яка спеціалізується на королівській родині, висунула ще одну можливу причину, чому Кейт повністю зникла з поля зору громадськості. За її теорією, це може бути пов'язано з певною стратегією королівської сім'ї.

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Особливо вражає те, що Чарльз і Кейт, очевидно, мають різні комунікаційні стратегії. Якщо про хворобу Чарльза палац повідомляв дуже відкрито і оголосив, що рак був діагностований під час лікування збільшеної простати, то про хворобу Кейт досі немає жодних офіційно підтверджених подробиць.

У відео на TikTok журналістка Аманда Матта висловилася на цю тему. Вона веде репортажі про королівських осіб на своєму каналі в Tiktok з 2021 року. Відтоді, як стало відомо про хвороби Чарльза і Кейт, вона також регулярно і широко висвітлює цю тему. У багатьох своїх відео вона часто критично дивиться на королівську родину і вказує на несправедливе, на її думку, ставлення до Меган з боку британської преси.

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В одному зі своїх відео Аманда розмірковує про те, чому Кенсінгтонський палац дуже неохоче коментує стан Кейт, якщо взагалі коментує.

«Її образ роками дуже ретельно вибудовувався, щоб підтримувати імідж ідеальної принцеси», — говорить Аманда у своєму відео.

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За її словами, це також може бути причиною того, чому Кейт зараз тримають подалі від очей громадськості. Аманда додає: «Подумайте, що це операція на животі, і як ця людина буде виглядати, поки вона одужує. Що відновлення після цього робить з людиною».

Аманда зазначає, що Кейт зазнала боді-шеймінгу після приєднання до королівської родини.

«Це також жінка, чий перший досвід спілкування з публікою та пресою припав на час, коли можна було робити огидні зауваження про жіночі тіла і не боятися, що це зійде з рук», — пояснює вона.

Насправді, зовнішній вигляд Кейт піддався жорсткій критиці в таблоїдах після того, як її стосунки з Вільямом стали надбанням громадськості. Донині стайлінг Кейт є постійною темою в ЗМІ; щоразу, коли з'являється її невдала фотографія, одразу ж звертають увагу на зморшки і темні кола під очима.

Аманда згадує, наприклад, що після Дня пам'яті відразу ж почалися обговорення зовнішнього вигляду Кейт. На фотографіях принцеси Уельської з цього заходу були помітні темні кола під очима.

«Це жінка, якій трохи за сорок, і абсолютно нормально, що вона іноді так виглядає. Але ви не звикли бачити її такою, тому люди збожеволіли», — зазначає вона.

Але бажання захистити Кейт як особистість від поганих заголовків може бути лише однією з причин, чому палац поводиться так оборонно в цьому питанні. Аманда переконана, що проблеми зі здоров'ям Чарльза і Кейт можуть швидко створити враження, «що сама монархія хвора».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли висловлювання експертки про те, як хвороба Чарльза III може вплинути на британську монархію: «Це просто сумна історія».

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