Жирне волосся: що є причиною проблеми та як її усунути

Жирне волосся — це волосся, яке виглядає жирним або вологим. Це відбувається, коли сальні залози шкіри голови виробляють надлишок жиру. Зазвичай з жирним волоссям можна впоратися, якщо мити голову досить часто, концентрувати шампунь на шкірі голови та уникати нанесення кондиціонера саме на шкіру голови, пише Verywell health. Раніше ми публікували поради дієтолога, що робити, щоб зупинити випадіння волосся.

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Хоча найпоширенішою причиною жирного волосся є часте миття голови, деякі медичні проблеми також можуть призвести до його жирності.

Під час менструального циклу зміна рівня естрогену та прогестерону може призвести до змін у шкірі. Збільшення вироблення шкірного жиру — ось чому люди часто помічають гормональні прищі під час менструації. Те ж саме може бути і у деяких людей з жирним волоссям. Зверніть увагу, якщо це відбувається циклічно. Якщо так, це може бути пов'язано з гормонами.

Так само тестостерон збільшує вироблення жиру. Люди з синдромом полікістозних яєчників, який характеризується підвищеним рівнем тестостерону, можуть помітити такі симптоми, як жирна шкіра. Це також може стосуватися шкіри голови, через що волосся виглядає жирним.

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Себорейний дерматит (лущення шкіри голови та обличчя) вражає залози, що виробляють жир. Окрім почервоніння, лущення та утворення кірочок, ви також можете помітити жирне волосся.

Дріжджова інфекція шкіри голови (кандидоз) може включати симптоми вологої шкіри та жирних плям. Цілком логічно, що ці жирні симптоми поширюються і на волосся.

Одним із поширених захворювань, пов'язаних із хворобою Паркінсона, є себорейний дерматит. Якщо у вас хвороба Паркінсона, ви можете бути більш схильні до цього стану шкіри голови та жирного волосся. Крім того, ще одним супутнім симптомом є надмірне потовиділення. Якщо у вас пітніє шкіра голови, ви також, швидше за все, помітите жирне волосся.

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Шампуні та важкі або зволожуючі кондиціонери можуть погіршити стан жирного волосся, оскільки вони можуть обтяжувати його. Щоб волосся не жирнілося, концентруйте шампунь на шкірі голови, щоб змити шкірний жир. З кондиціонером робіть навпаки — наносьте його від середини до кінчиків і тримайте подалі від шкіри голови. Експерти також рекомендують обирати шампунь і кондиціонер відповідно до вашого типу волосся.

Якщо ви фарбуєте волосся, обирайте шампунь для фарбованого волосся; якщо у вас лупа, використовуйте шампунь проти лупи.

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У одних людей шкірне сало виробляється швидше, ніж у інших. Це може бути пов'язано з генетикою. Також це може бути пов'язано з тим, що ви занадто рідко миєте голову, використовуєте шампунь, який не підходить для вашого типу волосся, або маєте інші фактори, що сприяють цьому, наприклад, стан шкіри або здоров'я, які схильні до жирної шкіри голови.

Оскільки багато засобів для укладки щільні та важкі, щоб утримувати волосся на місці і створювати текстуру, вам потрібно бути обережними при виборі такого засобу, якщо у вас жирне волосся. Неправильно підібраний засіб може миттєво зробити жирне волосся жирним.

Уникайте важких помад, воску та гелів. І тримайтеся подалі від олій для волосся. Натомість обирайте легші лаки та муси для волосся.

Пряме волосся слід мити частіше, оскільки воно має тенденцію жирнитися швидше, ніж кучеряве волосся. Одне дослідження показало, що учасники були найбільш задоволені станом свого волосся та шкіри голови, коли мили голову п'ять-шість разів на тиждень.

Якщо причиною жирного волосся є основне захворювання, лікування цього захворювання — найкращий спосіб боротьби з жирністю шкіри голови.

Вибір правильної зачіски може бути ключовим моментом, якщо ви хочете дізнатися, як зробити волосся менш жирним. Хвости, коси та пучки — гарний вибір, якщо у вас довге волосся, оскільки вони утримують його на місці і приховують жирне коріння.

Раніше «ФАКТИ» писали про оригінальні способи використання гірчиці. Волосся буде як з реклами, якщо робити маску з гірчиці.

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