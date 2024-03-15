Млинці для сніданку: тісто можна приготувати з вечора
Масляна триває, а любителі млинців немов беруть участь у млинцевому марафоні, пригощаючи один одного новинками і ділячись рецептами. А у вас є улюблений рецепт? Які млинці, з вашої точки зору, ідеальні? Який смак млинців цінуєте найбільше? З чим зазвичай подаєте млинці — з варенням чи сметаною?
До речі, красива подача млинців дуже важлива. Тоді вони виглядають апетитно. І звичайнісінькі млинці виглядатимуть як у ресторані, якщо їх прикрасити м'ятою, злегка присипати цукровою пудрою і, наприклад, доповнити вишневим або абрикосовим варенням.
Рецептом дуже смачних млинців поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.
- Це тісто можна приготувати з вечора, а вранці — посмажити млинці, — каже Елла Іванова. — Адже млинці найсмачніші ті, що тільки зі сковорідки, теплі. То навіщо ж розігрівати вчорашні, якщо можна приготувати сьогодні?
Млинці
- 2 яйця
- Сіль
- 50 г вершкового масла
- 200 г молока
- 100 г води
- 1 чайна ложка цукру
- 130−135 г борошна
Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Їх з'єднати в тісто і смажити млинці, як зазвичай.
Смачного!
Нагадаємо рецепт млинців на дріжджах.
Фото з альбому Елли Іванової54
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