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Млинці для сніданку: тісто можна приготувати з вечора

22:28 16 березня 2024
млинці

Масляна триває, а любителі млинців немов беруть участь у млинцевому марафоні, пригощаючи один одного новинками і ділячись рецептами. А у вас є улюблений рецепт? Які млинці, з вашої точки зору, ідеальні? Який смак млинців цінуєте найбільше? З чим зазвичай подаєте млинці — з варенням чи сметаною?

До речі, красива подача млинців дуже важлива. Тоді вони виглядають апетитно. І звичайнісінькі млинці виглядатимуть як у ресторані, якщо їх прикрасити м'ятою, злегка присипати цукровою пудрою і, наприклад, доповнити вишневим або абрикосовим варенням.

Рецептом дуже смачних млинців поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

- Це тісто можна приготувати з вечора, а вранці — посмажити млинці, — каже Елла Іванова. — Адже млинці найсмачніші ті, що тільки зі сковорідки, теплі. То навіщо ж розігрівати вчорашні, якщо можна приготувати сьогодні?

Млинці

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  • 2 яйця
  • Сіль
  • 50 г вершкового масла
  • 200 г молока
  • 100 г води
  • 1 чайна ложка цукру
  • 130−135 г борошна

Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Їх з'єднати в тісто і смажити млинці, як зазвичай.

Смачного!

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Нагадаємо рецепт млинців на дріжджах.

Фото з альбому Елли Іванової

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