Спочатку була операція, а потім сімейне фото з безліччю сяючих облич. Але між ними були місяці. І на фото був не хто-небудь, а дружина спадкоємця британського престолу. Чутки про принцесу Кейт ходять вже кілька місяців. Вона зникла з поля зору громадськості після операції в січні, але так і не розкрила, від чого саме вона страждає. Потім з'явилося редаговане фото на День матері — і величезний резонанс. Минуло вже більше тижня з моменту фотошопу, але соціальні мережі та британська преса все ще сповнені спекуляцій щодо здоров'я Кейт, і над усім цим нависає велике питання: коли дружина Вільяма нарешті повернеться? Досвідчений королівський експерт Томас Кілінгер розповів t-online, що оголошувати дату повернення Кейт зараз небезпечно і є фактором невизначеності.

ВІДЕО ДНЯ

«Це terminus ad quem, тобто обов'язковий календарний запис, на який всі чекають у кулуарах і очікують, що щось станеться. Але якщо нічого не відбувається, то це подвійно проблематично, тому що прогноз теж не буде правильним. А ви знаєте, як важко робити прогнози в наші дні. Палац повинен бути обережним, щоб не потрапити в пастку. Але він повинен надати пояснення, чому принцеса настільки погано себе почуває, що вже кілька місяців перебуває поза грою. Це відновило б довіру після прикрої історії з фотографіями. Доки цього не станеться, спекуляції навколо її здоров'я продовжуватимуть шкодити репутації королівської родини. Очевидно, що король Чарльз не відчуває, що ця справа загрожує монархії як інституції, інакше би вже діяв. Він знає, наскільки важлива королівська сім'я для британського народу, який тисячоліттями був сильно прив'язаний до цього інституту. У світі, де руйнуються устої, де стабільність хитається, монархія є величезною, традиційно стабільною опорою, яку можна порівняти з релігією. Королівська родина має час до Великодня, щоб розрубати цей гордіїв вузол».

На думку експерта, вся ця ситуація — не дуже добрий знак для Кейт, яку вже давно «замінила дуже віддана Камілла».

«Вона є дружиною правлячого короля, і її обов'язок — виконувати цю роль. Але, звичайно, це ускладнює її появу на публіці, коли її чоловік відсутній через рак. З іншого боку, це відкриває нові можливості, адже її популярність зростає. Раптом вона стає гламурним обличчям королівської сім'ї, яке може сяяти в першому ряду. Не дуже добрий знак для Кейт, адже її вже давно замінила дуже віддана Камілла, яка дуже добре грає свою роль. Вона заповнює собою всі прогалини. Вона стала обличчям перехідного періоду. Але, на жаль, навіть Каміллі не вдається затьмарити цю історію навколо Кейт. Цей загальний неспокій, цю внутрішню невпевненість неможливо вирішити дружніми піар-зустрічами. Це відчуття тепер тяжіє над персонажами, від яких залежить репрезентація монархії».

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що Кейт Міддлтон вперше побачили на людях після Різдва, тож у королівській родині знову все добре.

РЕКЛАМА

269

Читайте нас у Facebook