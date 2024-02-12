Гарбузові кекси з шоколадом: смачно та оригінально

Готуються дуже швидко, виходять пухкі, гарні та смачні. Смак гарбуза не відчувається, ділиться кулінарка Олена Тарандюк. А ще з гарбуза можна приготувати гарбузяники — соковиті і ніжні помаранчеві деруни.

ВІДЕО ДНЯ

Інгредієнти: Яйця — 2 шт.

Цукор — 100 г

Ванільний цукор — 10 г

Сіль -¼ ч. л.

Пюре запеченого гарбуза — 200 г

Молоко -60 мл

Розпушувач -12 г

Олія — 90 мл

Борошно — 250 г

Шоколад — 50 г

Приготування:

У миску розбиваємо яйця, додаємо цукор, сіль, ванільний цукор і збиваємо міксером 1−2 хвилини (можна просто вінчиком). Додаємо охолоджене гарбузове пюре, молоко, олію, змішуємо. Додаємо борошно з розпушувачем і добре перемішуємо до однорідності. Додаємо шоколадні краплі (або подрібнений шоколад). Заповнюємо форми — капсули на 2/3 і випікаємо в розігрітій духовці, при 190С 25 — 30 хвилин (орієнтир на свою духовку).

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