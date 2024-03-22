38.90 / 39.45 42.23 / 42.94
Київ: +4
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

росія розгорнула військову флотилію на Дніпрі: що відбувається

20:35 25 березня 2024
катер

Російська армія продовжує здійснювати структурні реформи, щоб одночасно підтримувати війну в Україні та розширювати звичайні збройні сили рф в довгостроковій перспективі в рамках підготовки до можливого майбутнього широкомасштабного конфлікту з НАТО. Міністр оборони росії сергій шойгу виступив на колегії Міністерства оборони 20 березня і «обговорив поточні російські військові реформи, спрямовані на підвищення бойових можливостей російської армії». Він повідомив, що рф сформувала «Дніпровську річкову флотилію» і «бригаду» катерів у складі флотилії. Це перший випадок, коли російські військові чиновники підтвердили формування Дніпровської річкової флотилії у зв'язку з війною, що триває в Україні, йдеться у звіті Інститут вивчення війни.

«Дніпровська річкова флотилія, найімовірніше, буде розгорнута разом з Дніпровським угрупованням військ у Херсонській області і, ймовірно, захищатиме від українських рейдів через річку і протидіятиме українським зусиллям зберегти обмежену присутність у лівобережній (східній) частині Херсонської області. Розмір і рівень оснащення Дніпровської річкової флотилії залишається незрозумілим, але російське військове командування може також мати намір використовувати її для підтримки російських рейдів через річку і спроб висадки десанту на підконтрольній Україні західній (правобережній) частині Херсонської області».

Малоймовірно, йдеться у звіті, що Дніпровська річкова флотилія має достатню кількість особового складу і техніки, необхідних для встановлення тривалої широкомасштабної російської присутності на західному березі Херсонської області. Або реальної загрози повторної окупації значної території області в цей час, але присутність нового формування в цьому районі може змусити Україну спрямувати особовий склад і дефіцитні матеріальні засоби на вісь, яка була відносно бездіяльною з листопада 2022 року.

«Розгортання Дніпровської річкової флотилії може змусити українське командування приймати складні рішення щодо розподілу ресурсів, оскільки вона має обмежені запаси артилерійських боєприпасів та іншого критично важливого військового обладнання».

РЕКЛАМА

За оцінками литовської розвідки, рф виділила значні ресурси на війну в Україні, але зберігає засоби для підготовки до довгострокової конфронтації з НАТО в регіоні Балтійського моря.

РЕКЛАМА

485

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

В деяких регіонах очікуються дощі

«Можливі сильні снігопади, дощі та грози»: якою буде погода на початку тижня та на Великдень

Патрульна поліція

Влетить у копійчину: у Раді планують підвищити для водіїв штрафи за поширене порушення

Миша

Рибам — нові ідеї, а Левам — приємні сюрпризи: що обіцяють зорі та Анжела Перл на день Земляного Щурика

Полуниця

Зробіть це підживлення полуниці в кінці березня: будете збирати врожай відрами (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту