росія розгорнула військову флотилію на Дніпрі: що відбувається

Російська армія продовжує здійснювати структурні реформи, щоб одночасно підтримувати війну в Україні та розширювати звичайні збройні сили рф в довгостроковій перспективі в рамках підготовки до можливого майбутнього широкомасштабного конфлікту з НАТО. Міністр оборони росії сергій шойгу виступив на колегії Міністерства оборони 20 березня і «обговорив поточні російські військові реформи, спрямовані на підвищення бойових можливостей російської армії». Він повідомив, що рф сформувала «Дніпровську річкову флотилію» і «бригаду» катерів у складі флотилії. Це перший випадок, коли російські військові чиновники підтвердили формування Дніпровської річкової флотилії у зв'язку з війною, що триває в Україні, йдеться у звіті Інститут вивчення війни.

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«Дніпровська річкова флотилія, найімовірніше, буде розгорнута разом з Дніпровським угрупованням військ у Херсонській області і, ймовірно, захищатиме від українських рейдів через річку і протидіятиме українським зусиллям зберегти обмежену присутність у лівобережній (східній) частині Херсонської області. Розмір і рівень оснащення Дніпровської річкової флотилії залишається незрозумілим, але російське військове командування може також мати намір використовувати її для підтримки російських рейдів через річку і спроб висадки десанту на підконтрольній Україні західній (правобережній) частині Херсонської області».

Малоймовірно, йдеться у звіті, що Дніпровська річкова флотилія має достатню кількість особового складу і техніки, необхідних для встановлення тривалої широкомасштабної російської присутності на західному березі Херсонської області. Або реальної загрози повторної окупації значної території області в цей час, але присутність нового формування в цьому районі може змусити Україну спрямувати особовий склад і дефіцитні матеріальні засоби на вісь, яка була відносно бездіяльною з листопада 2022 року.

«Розгортання Дніпровської річкової флотилії може змусити українське командування приймати складні рішення щодо розподілу ресурсів, оскільки вона має обмежені запаси артилерійських боєприпасів та іншого критично важливого військового обладнання».

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За оцінками литовської розвідки, рф виділила значні ресурси на війну в Україні, але зберігає засоби для підготовки до довгострокової конфронтації з НАТО в регіоні Балтійського моря.

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