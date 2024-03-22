«Максимально просто»: смачні та корисні стейки з капусти від шеф-кухаря Ольги Рябенко

Страви з овочів під час Великого посту набирають особливої актуальності. До того ж — це смачний спосіб поповнити виснажений під час зими організм вітамінами та мікроелементами.

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Так вважає й учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше розповідала, як приготувати млинці на австрійський манер.

В Instagram вона поділилася рецептом стейка… з капусти.

«Знаю, що багато хто постить перед Великоднем. Тому приготувала рецепт смачної, максимально простої та корисної страви, що урізноманітнить ваше меню», — пише вона.

Для приготування потрібні:

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капуста;

тимʼян;

оливкова олія;

сіль, перець — на смак;

олія

мед — 1 ст. л;

соус унагі — ½ ст. л;

сир тофу — 50 г;

арахіс смажений солений — 50 г;

петрушка.

Етапи готування Крок 1. Відріжте з середини головки капусти 2 шматки товщиною 2 см.

Крок 2. Посоліть, поперчіть, полийте оливковою олією і додайте тимʼян.

Крок 3. Загорніть у фольгу і запікайте при температурі 200° протягом 45 хвилин (якщо капуста молода, часу на приготування може знадобитися менше).

Крок 4. На пательні гарно розігрійте на оліі мед та унагі. Обсмажте в цій суміші капусту по 1−2 хв з кожної сторони.

Крок 5. Подрібніть горіхи та сир і викладіть зверху на стейки. Полийте оливковою олією та притрусіть петрушкою. РЕКЛАМА

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