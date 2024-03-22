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«Максимально просто»: смачні та корисні стейки з капусти від шеф-кухаря Ольги Рябенко

17:27 22 березня 2024
Стейки з капусти

Страви з овочів під час Великого посту набирають особливої актуальності. До того ж — це смачний спосіб поповнити виснажений під час зими організм вітамінами та мікроелементами.

Так вважає й учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше розповідала, як приготувати млинці на австрійський манер.

В Instagram вона поділилася рецептом стейка… з капусти.

«Знаю, що багато хто постить перед Великоднем. Тому приготувала рецепт смачної, максимально простої та корисної страви, що урізноманітнить ваше меню», — пише вона.

Для приготування потрібні:

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  • капуста;
  • тимʼян;
  • оливкова олія;
  • сіль, перець — на смак;
  • олія
  • мед — 1 ст. л;
  • соус унагі — ½ ст. л;
  • сир тофу — 50 г;
  • арахіс смажений солений — 50 г;
  • петрушка.

Етапи готування

Крок 1. Відріжте з середини головки капусти 2 шматки товщиною 2 см.
Крок 2. Посоліть, поперчіть, полийте оливковою олією і додайте тимʼян.
Крок 3. Загорніть у фольгу і запікайте при температурі 200° протягом 45 хвилин (якщо капуста молода, часу на приготування може знадобитися менше).
Крок 4. На пательні гарно розігрійте на оліі мед та унагі. Обсмажте в цій суміші капусту по 1−2 хв з кожної сторони.
Крок 5. Подрібніть горіхи та сир і викладіть зверху на стейки. Полийте оливковою олією та притрусіть петрушкою.

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Зверніть увагу також на рецепт капустяних котлет, спосіб приготування яких показала кулінарка з Кривого Рога Елла Іванова.

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