«Максимально просто»: смачні та корисні стейки з капусти від шеф-кухаря Ольги Рябенко
Страви з овочів під час Великого посту набирають особливої актуальності. До того ж — це смачний спосіб поповнити виснажений під час зими організм вітамінами та мікроелементами.
Так вважає й учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше розповідала, як приготувати млинці на австрійський манер.
В Instagram вона поділилася рецептом стейка… з капусти.
«Знаю, що багато хто постить перед Великоднем. Тому приготувала рецепт смачної, максимально простої та корисної страви, що урізноманітнить ваше меню», — пише вона.
Для приготування потрібні:
- капуста;
- тимʼян;
- оливкова олія;
- сіль, перець — на смак;
- олія
- мед — 1 ст. л;
- соус унагі — ½ ст. л;
- сир тофу — 50 г;
- арахіс смажений солений — 50 г;
- петрушка.
Етапи готування
Крок 1. Відріжте з середини головки капусти 2 шматки товщиною 2 см.
Крок 2. Посоліть, поперчіть, полийте оливковою олією і додайте тимʼян.
Крок 3. Загорніть у фольгу і запікайте при температурі 200° протягом 45 хвилин (якщо капуста молода, часу на приготування може знадобитися менше).
Крок 4. На пательні гарно розігрійте на оліі мед та унагі. Обсмажте в цій суміші капусту по 1−2 хв з кожної сторони.
Крок 5. Подрібніть горіхи та сир і викладіть зверху на стейки. Полийте оливковою олією та притрусіть петрушкою.
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