Зателефонує путіну і Зеленському: що пишуть ЗМІ про наміри Трампа щодо війни в Україні у разі його перемоги на виборах

За словами джерел, деяким іноземним дипломатам у Вашингтоні повідомили, що план Дональда Трампа в разі його перемоги на виборах президента США щодо припинення війни в Україні почнеться з того, що обидві сторони сядуть за стіл переговорів і досягнуть домовленості про припинення бойових дій, пише CNN. Раніше «ФАКТИ» писали, польський експерт Марек Менкішак вважає, що кремль покладає великі надії на вибори у США.

ВІДЕО ДНЯ

«Якщо Трамп переможе в листопаді, він, швидше за все, зв'яжеться з президентом росії володимиром путіним і президентом України Володимиром Зеленським на наступний день після обрання або на наступний день після інавгурації, щоб почати координувати переговори», — сказала журналістам людина, знайома з думками Трампа з цього питання.

За словами співрозмовника, Дональд Трамп, швидше за все, використає військову допомогу США Україні як важіль впливу, щоб змусити обидві сторони сісти за стіл переговорів.

«Європейці занепокоєні тим, що слідування за Трампом може означати втрату Україною частини території, але кінцевою метою буде припинення загибелі людей. Якщо Україна хоче продовження допомоги, вона повинна сісти за стіл переговорів, і якщо росія не хоче, щоб ми надавали Україні величезні обсяги нової підтримки, тоді вони повинні сісти за стіл переговорів, — сказав співрозмовник. — Це не означає, що ми повинні поступитися Україні або дати путіну все, що він хоче».

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, що Ердоган запропонував план заморозки російсько-української війни. Проте експерт Карло Масала вважає, що європейські країни НАТО терміново потребують стратегії на випадок перемоги на виборах Дональда Трампа.

РЕКЛАМА

135

Читайте нас у Facebook