«Їм потрібно пройти певний шлях»: експерт про повернення принца Гаррі та Меган Маркл до Британії

Герцог Сассекський не приховував своїх планів щодо повернення до Великої Британії. Очікується, що Гаррі здійснить рідкісну поїздку до Великої Британії наступного місяця для участі у спеціальному заході з нагоди 10-ї річниці «Ігор Нескорених», пише Mirror.

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Захід відбудеться в соборі Святого Павла 8 травня. Наразі незрозуміло, чи приєднається Меган до свого чоловіка, але один королівський експерт попередив, що їм «ще потрібно пройти певний шлях» до їхнього спільного повернення до Великої Британії.

Журналіст Кемерон Вокер сказав в інтерв'ю GB News: «Їм ще треба пройти певний шлях, якщо вони хочуть збільшити свою популярність серед британської громадськості».

Його коментарі з'явилися після того, як нещодавнє опитування YouGov показало останні результати популярності королівської сім'ї.

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Гаррі віддали перевагу 31 відсоток опитаних, а Меган — лише 21 відсоток. Їхні результати відрізняються від результатів принца і принцеси Уельської: Кейт підтримують 76% опитаних, а Вільяма — 73%.

Гаррі відкрито говорив про своє бажання возз'єднатися з королівською родиною. Виступаючи в ефірі програми «Доброго ранку, Америко», він сказав: «Моя сім'я і моє життя в Каліфорнії є таким, яким воно є. У мене заплановані інші поїздки. Вони пройдуть через Велику Британію або прямо до Великої Британії, так що я буду приїжджати і бачитися з сім'єю так часто, як тільки зможу».

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Коментарі Кемерон з'явилися після зйомок Меган і Гаррі для останнього шоу на Netflix. Пара була помічена усміхненою і йшла, тримаючись за руки, перед матчем Гаррі з поло для благодійного збору коштів.

Відзняті кадри стануть частиною нового шоу Гаррі для стрімінгового сервісу, яке надасть «безпрецедентний доступ до світу професійного поло» та відкритого чемпіонату США з поло у Флориді, повідомляє Netflix.

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Меган також продюсує нове шоу для Netflix, яке буде присвячене стилю життя і пов'язане з її брендом American Riviera Orchard. Обидва шоу все ще перебувають на ранніх стадіях виробництва, але очікується, що дати виходу будуть оголошені в найближчі місяці.

Раніше повідомлялося, що чоловік королеви Єлизавети II, який дуже добре розбирався в людях, дав прізвисько Меган Маркл.

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