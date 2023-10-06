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Боротьба з горіховою плодожеркою: ці поради допоможуть позбутись шкідника

21:15 7 жовтня 2023
горіхова плодожерка

Осінь — час збору врожаю надзвичайно смачних та корисних волоських горіхів. Але серед багатого врожаю стиглих горіхів багато хто з подивом знаходить чорні горіхи. Причиною цього може бути горіхова плодожерка, пише спеціалізоване видання для городників Kraut und rueben.

При ураженні горіховою плодовою мухою м'ясиста шкаралупа волоського горіха стає чорною, гнилою і кашоподібною. Світло-жовті або білуваті личинки живляться внутрішньою шкаралупою плода, що і призводить до чорного забарвлення. Це не лише візуальна проблема, адже часто ядро горіха стає неїстівним через відсутність зовнішнього захисту. Шкідник вражає переважно волоський горіх, і рідше персикове дерево. Якщо дерево волоського горіха заражене, часто страждає до ¾ всього врожаю.

Горіхова плодова муха має коричневе забарвлення і чорні смугасті крила з жовтою плямою на спині. Комаха належить до сімейства мух і виростає до розміру всього 5−8 міліметрів. Влітку самки відкладають до 15 яєць в зелену шкаралупу незрілого волоського горіха. Загалом шкідник може відкласти до 400 яєць і таким чином пошкодити кладками численні горіхи.

Горіхова плодова муха

Через кілька днів під шкаралупою вилуплюються личинки горіхової плодової мухи, які протягом декількох тижнів живляться плодовою шкаралупою горіха. Шкаралупа і ядро волоського горіха не входять до меню личинок. Потім дорослі личинки падають на землю і зариваються в ґрунт на кілька сантиметрів. Якщо горіхи вже заражені, ви вже не можете запобігти пошкодженню. Але ви можете ускладнити життя шкідника в наступному році.

Після опадання плодів можна накрити землю чорною плівкою, щоб запобігти виживанню лялечки в землі через високі температури. У вас є кури? Тоді дозвольте їм злітатися під волоські горіхи навесні, на початку літа і восени і харчуватися лялечкою в ґрунті. Початковий досвід також показує, що скоростиглі сорти волоського горіха менш схильні до зараження.

Важливо також, щоб дерева волоського горіха завжди були повністю зібрані, а горіхи, що лежать на землі, регулярно збиралися і знищувалися. Плоди, уражені горіховою мухою, не можна викидати в компост або органічні відходи, а тільки в залишкові відходи.

Раніше «ФАКТИ» публікували поради фермера щодо вирощування горіхів.

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