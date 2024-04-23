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Шоколадні яйця до великоднього столу: рецепт, який точно здивує

14:26 23 квітня 2024
Десерт у вигляді яйця

Фудблогерка Валерія Велігура, яка раніше ділилася рецептом пирога з камамбером та грушею, перед Великоднем порадила фоловерам спробувати приготувати шоколадні яйця до святкового столу.

«Повітряний шоколадний мус… Глазур з горішками… Такий десерт точно здивує ваших близьких», — стверджує фудблогерка.

Інгредієнти (на 7 шт.):

Для муса:

  • 10 г желатину;
  • 60 мл води;
  • 100 г шоколаду;
  • 60 мл молока;
  • 100 г крем-сиру;
  • 175 мл вершків 33%;
  • 20 г цукрової пудри. ⠀ 

Для глазурі:

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  • 200 г шоколаду;
  • 40 мл олії;
  • 40 г смаженого арахіса. ⠀ 

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Приготування:

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  • Желатин заливаємо холодною водою та залишаємо на 15 хв. Після цього розтоплюємо у мікрохвильовці або на плиті.
  • Заливаємо ним шоколад, також додаємо гаряче молоко і добре перемішуємо, щоб шоколад повністю розтанув. Додаємо крем-сир кімнатної температури і ретельно перемішуємо вінчиком або пробиваємо блендером до однорідної консистенції. Залишаємо мус охолонути до кімнатної температури.
  • Холодні вершки збиваємо міксером з цукровою пудрою до легкого загущення.
  • Додаємо збиті вершки до основної маси та перемішуємо вінчиком.
  • Щоб потім мус легко вийшов з формочок, протираємо їх серветкою з олією.
  • У якості форм я використовувала кришечки від шоколадних яєць Kinder Joy.
  • Наповнюємо їх мусом та прибираємо у морозилку до повного замороження (1−2 год).
  • Мус, який залишається у мисці, за цей час загусне. Але нічого страшного, його достатньо просто підігріти у мікрохвильовці, добре перемішати та продовжити готувати.
  • Цієї кількості муса вистачає на 14 половинок, тобто 7 шоколадних яєць. Залишками муса «склеюємо» половинки яєць між собою і прибираємо у морозилку ще на 15 хв.
  • Для глазурі шоколад поєднуємо з олією та розтоплюємо у мікрохвильовці або на водяній бані. Додаємо подрібнені горішки та перемішуємо.
  • У заморожені яйця вставляємо шпажку/зубочистку і один або декілька разів повністю занурюємо в глазур (найзручніше це робити у високій вузькій склянці).
  • Даємо глазурі застигнути, кладемо на пергамент і прибираємо у холодильник для розмороження муса (1−2 год).

Раніше кулінар Валентина Кущ поділилася рецептом сирної шоколадної паски з вишневою начинкою.

Фото — скріншот

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