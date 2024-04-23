Шоколадні яйця до великоднього столу: рецепт, який точно здивує
Фудблогерка Валерія Велігура, яка раніше ділилася рецептом пирога з камамбером та грушею, перед Великоднем порадила фоловерам спробувати приготувати шоколадні яйця до святкового столу.
«Повітряний шоколадний мус… Глазур з горішками… Такий десерт точно здивує ваших близьких», — стверджує фудблогерка.
Інгредієнти (на 7 шт.):
Для муса:
- 10 г желатину;
- 60 мл води;
- 100 г шоколаду;
- 60 мл молока;
- 100 г крем-сиру;
- 175 мл вершків 33%;
- 20 г цукрової пудри. ⠀
Для глазурі:
- 200 г шоколаду;
- 40 мл олії;
- 40 г смаженого арахіса. ⠀
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Приготування:
- Желатин заливаємо холодною водою та залишаємо на 15 хв. Після цього розтоплюємо у мікрохвильовці або на плиті.
- Заливаємо ним шоколад, також додаємо гаряче молоко і добре перемішуємо, щоб шоколад повністю розтанув. Додаємо крем-сир кімнатної температури і ретельно перемішуємо вінчиком або пробиваємо блендером до однорідної консистенції. Залишаємо мус охолонути до кімнатної температури.
- Холодні вершки збиваємо міксером з цукровою пудрою до легкого загущення.
- Додаємо збиті вершки до основної маси та перемішуємо вінчиком.
- Щоб потім мус легко вийшов з формочок, протираємо їх серветкою з олією.
- У якості форм я використовувала кришечки від шоколадних яєць Kinder Joy.
- Наповнюємо їх мусом та прибираємо у морозилку до повного замороження (1−2 год).
- Мус, який залишається у мисці, за цей час загусне. Але нічого страшного, його достатньо просто підігріти у мікрохвильовці, добре перемішати та продовжити готувати.
- Цієї кількості муса вистачає на 14 половинок, тобто 7 шоколадних яєць. Залишками муса «склеюємо» половинки яєць між собою і прибираємо у морозилку ще на 15 хв.
- Для глазурі шоколад поєднуємо з олією та розтоплюємо у мікрохвильовці або на водяній бані. Додаємо подрібнені горішки та перемішуємо.
- У заморожені яйця вставляємо шпажку/зубочистку і один або декілька разів повністю занурюємо в глазур (найзручніше це робити у високій вузькій склянці).
- Даємо глазурі застигнути, кладемо на пергамент і прибираємо у холодильник для розмороження муса (1−2 год).
Раніше кулінар Валентина Кущ поділилася рецептом сирної шоколадної паски з вишневою начинкою.
Фото — скріншот25
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